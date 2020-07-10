Чача - напиток грузинских крестьян﻿

Исторически считалось, что чача — напиток крестьян. Грузинские князья отдавали своим подданным отходы от производства вина, из которых предприимчивые люди стали готовить чачу. Вскоре напиток преодолел разницу в сословии: князья оценили многие достоинства этого аналога бренди.Кстати, приготовление чачи требовало хитрости. Во времена Российской империи самогонные аппараты облагались налогом. В обход правилу подданные империи называли агрегаты для перегонки «заводом», разумея, что они предназначены для промышленного производства. В простонародье с тех пор осталось выражение «Иду на заводоба», то есть гнать чачу.Проба готового напитка превращается в праздник: под это дело специально накрывается стол с подходящими угощениями. Если ты турист с делами на завтра — советую их отложить. Гостеприимные грузины наверняка склонят тебя разделить с ними трапезу, а день торжества ты, скорее всего, будешь восстанавливать в памяти по рассказам очевидцев.Кстати, за популяризацию напитка отчасти ответственен Иосиф Сталин. Во время Ялтинской конференции он разговорился с Черчиллем и Рузвельтом.Помимо вопросов политики, обсуждались чисто житейские проблемы: где самые вкусные блюда, напитки и степень их популярности. Вскоре Сталин спросил: «А вы знаете грузинскую виноградную водку — чачу?» Черчилль отрицательно покачал головой, но сразу поинтересовался, как бы ему ее попробовать. Интерес усилила следующая реплика Сталина: «Это, по-моему, лучшая из всех видов водки. Правда, я сам ее не пью. Предпочитаю легкие сухие вина». На следующий день Рузвельт и Черчилль получили заветный подарок.В 2012 году грузины потратили $500.000, чтобы построить в Батуми фонтан из чачи. Но не спеши покупать билеты на паром Сочи-Батуми: в 2015 году фонтан сломался, и до сегодняшнего дня восстановление так и не было выполнено. Тем не менее достопримечательность и по сей день пользуется спросом среди туристов, а местные жители с приятной грустью вспоминают дни, когда фонтан разливал знаменитый напиток всем желающим.Если говорить о чаче, которая получается из подавленного винограда, то ее варят в медных чанах. Это способ, которым грузины издревле готовили напиток. Медь была выбрана ими неспроста — при нагревании она выделяет минимум вредных веществ. Алюминиевые и железные посуды — нельзя. Помимо этого, чачу варят и в специальных перегонных аппаратах. В целом же в стране заботятся о своем здоровье и верят, что чача способствует хорошему самочувствию.Активно грузины экспериментируют и с составом чачи. В нее добавляются тархун, лимон и прочие добавки, существенно меняющие вкус. Готовая самогонка хранится в бочках из разной древесины. Она тоже дает напитку дополнительные оттенки вкуса. Считается, что чача тем лучше, чем дольше она настаивается, — так древесный вкус впитается лучше. Вообще, в Грузии можно встретить совершенно разные подходы к приготовлению. Семьдесят рецептов чачи от одного и того же человека — нередкая картина. К сожалению, сегодня чачу варят немногие местные жители. Они предпочитают покупать напиток в магазинах или у соседей, которые еще не оставили свое дело.Выбор чачи — это всегда лотерея. Но грузины говорят: «Плохой чачи не существует — вино и чача бывают только хорошие или очень хорошие, потому что винодел плохое не производит». Многое зависит от сорта винограда и условий, в которых напиток был произведен. Традиционно выбирают недоспевшие сорта: Ркацители, Качичи или Изабелла. Самый верный способ — найти друга-грузина, который увлекается производством чачи. Это не так сложно, на самом деле, — в Грузии много щедрых и дружелюбных людей, которые готовы дать совет.В целом же чача должна быть кристально прозрачной. Но есть и свои нюансы: она может приобрести коричневый оттенок, если настаивалась в дубовой бочке. Цвет также может измениться из-за настаивания на ореховой кожуре и цедре. Чача не должна обладать ярко выраженным спиртовым запахом.Считается, что хорошую чачу можно проверить несколькими способами:1 Смочить палец и поджечь. Если ты не получил ожог, то чача хорошая.2 Возьми медную иголку, раскали и опусти в чачу. Если появился запах формальдегида, то в чаче высокая концентрация метанола. Это опасно пить.3 Подожги чачу: хорошая чача будет гореть бледно-синим пламенем, а плохая — зеленым или ярко-желтым.4 Используй спиртометр.Умудренные гедонисты не советуют пить чачу залпом. Делать это лучше глотками по 20-30 грамм и не злоупотреблять. Застолье с грузинской самогонкой быстро перерастает в вакханалию: она очень крепкая (около 70 градусов), и порой хватает одного глотка, чтобы сделать себе день. В целом жители Закавказья используют чачу в качестве аперитива, подавая к ней супы или сухофрукты с орехами. Сыр, шотис пури (хлеб из глиняной печки) и соленья с вареной курицей картину выгодно дополнят.Несмотря на свой градус, чача пьется проще, чем водка. Сделать прием напитка еще более приятным помогут различные коктейльные комбо. Например, весьма популярен в Грузии простой в приготовлении коктейль «Батуми физ». Делимся рецептом.Ингредиенты:■ чача — 30 мл.;■ сок лимона — 10 мл.;■ сок мандарина — 10 мл.;■ сахарный сироп — 2 чайные ложки■ газировка — 100 мл.;■ лед;■ ломтик лимона и пара долек мандарина — для украшения.Приготовление:1 В шейкере смешай все компоненты, кроме газировки и долек фруктов.2 Высокий стакан заполни льдом на 1/3.3 Перелей содержимое шейкера в стакан.4 Добавь газировку или обычную минеральную воду. Укрась коктейль. Готово!