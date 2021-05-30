10 известных актёров и музыкантов, которые оставили свой след в науке

Со стороны может показаться, что известным актёрам или исполнителям просто некогда заниматься ещё и наукой. Ведь жизнь популярного артиста – это съемки, гастроли, постоянные перелёты, творческие встречи. А наука требует внимательного к себе отношения и достаточное количество времени для получения серьёзных знаний. Но некоторые звёзды находят время и для получения учёной степени, причём иногда в самых неожиданных областях.
Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен. / Фото: www.persons-info.com
Он прославился в 1980-1990-е годы благодаря съёмкам в самых известных боевиках. «Рокки» (четвёртая часть), «Универсальный солдат», «Каратель», «Разборка в Маленьком Токио» и «Властелины Вселенной», - это лишь крохотная часть фильмов с участием Дольфа Лундгрена. Однако даже не все поклонники актёра знают о том, что он служил в подразделении подводных диверсионных сил и средств морской пехоты Швеции, но по состоянию здоровья вынужден был оставить военную службу.
Дольф Лундгрен. / Фото: www.kino-teatr.ru
После увольнения в запас Дольф Лундгрен стал студентом Королевского технологического института в Стокгольме, закончив который получил степень бакалавра. Степень магистра химического машиностроения он получил уже в Сиднейском университете, а затем стал стипендиатом программы Фулбрайта Массачусетского технологического института. Но в Бостон Дольф Лундгрен не поехал. Сначала его наняла телохранителем певица Грейс Джонс, вместе с которой он перебрался в Нью-Йорк, где посещал курсы актёрского мастерства. По совету друзей он решил попробовать себя в кино и впоследствии отдал предпочтение актёрской карьере.
Семён Слепаковhttp://navote.ru/?p=23337
Семён Слепаков. / Фото: www.newbusiness.su
Известный игрок в КВН, капитан одной из самых успешных команд зарекомендовал себя, как талантливый комедийный актёр. Возможно, именно поэтому никто давно не вспоминает о том, что во время активного участия в КВН Семён Слепаков учился в Пятигорском университете, по окончании которого получил диплом переводчика французского языка. Но, что ещё более удивительно, в 2003 году филолог и актёр защитил кандидатскую диссертацию по экономике на тему «Рыночная адаптация воспроизводственного комплекса рекреационного региона».
Брайан Мэй
Брайан Мэй. / Фото: www.strana.ua
После окончания физико-математического факультета Имперского колледжа в Лондоне гитарист группы Queen активно занимался научной деятельностью. На его счету уже были две научные публикации по астрономии и практически готовая докторская диссертация по астрономическим исследованиям в инфракрасном диапазоне, но защитить её он так и не успел. Феноменальный успех группы Queen заставил его отказаться от науки в пользу музыки.
Николай Басков
Николай Басков. / Фото: www.event-hall-vrn.ru
Оперный и эстрадный певец не стал ограничиваться только победами в вокальных конкурсах. Николай Басков после окончания Российской музыкальной академии имени Гнесиных стал аспирантом Московской консерватории, а затем защитил кандидатскую диссертацию на тему «Специфика переходных нот для голосов. Пособие для композиторов».
Дэкстер Холланд
Дэкстер Холланд. / Фото: www.4words.ru
Лидер группы The Offspring учился в Университете Южной Калифорнии, по окончании которого он получил степень бакалавра в области биологии, а затем – степень магистра в области молекулярной биологии. Позже Дэкстер Холланд поступил в аспирантуру и защитил диссертацию, получив степень доктора философии по молекулярным наукам. Следует заметить, что доктор философии приравнивается к российской учёной степени кандидата наук.
Сергей Бодров
Сергей Бодров. / Фото: www.yandex.net
Как известно, актёр, режиссёр и сценарист, трагически погибший в 2002 году, до того, как прийти в кинематограф, учился на историческом факультете МГУ и специализировался на живописи венецианского Возрождения, а после окончания аспирантуры стал кандидатом искусствоведения, защитив диссертацию на тему «Архитектура в венецианской живописи эпохи Возрождения».
Грег Граффин
Грег Граффин. / Фото: www.dailynews.com
Вокалист группы Bad Religion получил степень бакалавра и магистра естественных наук в Калифорнийском университете, а докторскую диссертацию на тему «Монизм, атеизм и натуралистическое воззрение: перспективы эволюционной биологии» защитил в Корнельском университете. Научным руководителем Грега Граффина был Уильям Болл Провайн, американский историк науки, эволюционной биологии и популяционной генетики. При этом, пока диссертация Грега Граффина готовилась к печати, название её изменилось на «Эволюция и религия: подвергая сомнению убеждения выдающихся эволюционистов мира».
Музыкант и исполнитель читал лекции по естественным наукам в Калифорнийском и Корнельском университетах.
Борис Гребенщиков
Борис Гребенщиков. / Фото: www.yandex.net
Один из родоначальников русского рока является во всех отношениях личностью неординарной. Он увлекался музыкой едва ли не с детства. Создание группы «Аквариум» в 1972 году совпало с поступлением Бориса Гребенщикова в Ленинградский государственный университет, на факультет прикладной математики и процессов управления. После получения диплома музыканта приняли на работу социологом в научно-исследовательский институт на ставку младшего научного сотрудника. Но в 1980 году Борис Гребенщиков выступал на рок-фестивале в Тбилиси, после чего его не только исключили из комсомола, но ещё и уволили с работы. С тех пор он занимался музыкой и ещё выпуском самиздатских журналов.
Святослав Вакарчукhttp://navote.ru/?p=23337
Святослав Вакарчук. / Фото: www.vikna.if.ua
Лидер группы «Океан Эльзы» известен не только как музыкант. В последнее время он активно занимается политикой, а в молодости окончил Львовский университет по специальности «теоретическая физика», имеет диплом экономиста-международника (второе высшее образование). В аспирантуре подготовил и защитил кандидатскую диссертацию «Суперсимметрия электронов в магнитном поле».
Святослав Вакарчук. / Фото: www.narodna-pravda.ua
Кроме того, Святослав Вакарчук в 2015 году стал одним из 16 стипендиатов Йельского университета по программе Yale World Fellow. Целью данной программы, как заявлено на сайте Йельского университета, является повышение способности выдающихся людей из разных стран делать мир лучше.
Маим Бялик
Маим Бялик. / Фото: www.7wallpapers.net
В «Теории большого взрыва» актриса весьма достоверно сыграла роль молодого и перспективного нейробиолога Эми. И дело здесь не только в таланте перевоплощения. До того, как посвятить себя полностью актёрской профессии, Маим Бялик на самом деле занималась нейробиологией и даже имеет степень доктора наук в данной области. Диссертацию актриса получила в 2008 году.
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