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Полезные советы, которые выручат в непредвиденных ситуациях

Полезные советы, которые выручат в непредвиденных ситуациях

Неловкие или неприятные ситуации случаются постоянно. К ним невозможно подготовиться заранее на все 100%. Однако полезные креативные лайфхаки помогут с достоинством выйти из многих непредвиденных ситуаций. 

Подборка выручит, если поломается ключ, надо срочно почистить стекла на машине или уберечь себя от горячего масла на сковороде, а также еще во многих других спонтанных происшествиях.

Полезные советы, которые выручат в непредвиденных ситуациях

1. Когда утюг сломался

Если утюг сломался, не стоит впадать в панику. /Фото: img.anews.com

Если утюг сломался, не стоит впадать в панику.

Любая техника рано или поздно выходит из строя. То же самое может случиться и с утюгом. Обычно это происходит в самый неподходящий момент, когда надо срочно собираться и спешить на важную встречу, а одежда не выглажена. Тут спасет простой лайфхак: надо нагреть в кастрюле или сотейнике немного воды и ими прогладить одежду вместо утюга. Действует безотказно и довольно эффективно.

2. Как открыть машину, если замок замерз

В холодную погоду с открыванием машины могут возникнуть проблемы. /Фото: img5.lalafo.com

В холодную погоду с открыванием машины могут возникнуть проблемы.

Морозы плохо влияют на автомобиль, особенно тот, который стоит на улице. При попытке открыть замок могут возникнуть неприятные трудности. Однако есть даже несколько довольно простых выходов: полить немного кипятка на замок, после чего сразу попытаться открыть замок ключом, либо прогреть сам ключ с помощью зажигалки.

3. Простой способ, который поможет открыть навесной замок

Два гаечных ключа помогут справиться с навесным замком, если он не открывается. /Фото: diaforetiko.gr

Два гаечных ключа помогут справиться с навесным замком, если он не открывается. 

Навесной замок запросто может сломаться, проржаветь или испортиться, особенно если он постоянно находится на улице или в других неблагоприятных условиях с перепадами влажности. Также часто бывают ситуации, когда ключ от замка теряется или ломается прямо в замке. В таком случае на выручку приходят два гаечных ключа. Необходимо завести одну из сторон каждого ключа под замыкающую часть замка, а затем надавить на ручки, направляя силу внутрь. Такое давление позволит открыть замок, но скорее всего после этого он уже не будет работать.

4. Если потерялась ручка от отвертки

Простой лайфхак, который позволяет обойтись насадкой для отвертки без самой отвертки. /Фото: youtube.com

Простой лайфхак, который позволяет обойтись насадкой для отвертки без самой отвертки.

Любые вещи имеют свойство теряться. Эта участь может постигнуть и ручку для отвертки, в которую вставляются насадки. Чтобы не мучиться, откручивая болтики маленькой насадкой, можно сымпровизировать и сделать новую ручку из подручных средств. Для этого берем стержень клея для пистолета, нагреваем один его край и вставляем туда насадку, когда клей снова застынет, пользоваться инструментом станет гораздо комфортнее.

Если случилась неприятность, выручит нагретый клей. /Фото: i.pinimg.com

Если случилась неприятность, выручит нагретый клей. 

Полезный совет: Аналогичный прием можно использовать и для вытаскивания обломка ключа из замка. Нагреваем стержень клея с помощью зажигалки или спички, прикладываем его к замку с обломком, немного ждем пока ключ схватиться и достаем.

5. Когда в доме много шерсти

Когда в доме много шерсти. /Фото: svekrovi.net

Когда в доме много шерсти. 

Вместо того чтобы бороться с последствиями проблемы, гораздо проще решать ее саму. Поэтому, чтобы не приходилось собирать шерсть по всему дому, мебели и одежде, лучше тщательнее убирать лишнюю шерсть с самого домашнего питомца. К сожалению, всяческие расчески и резиновые перчатки зачастую не справляются на 100 процентов. Поэтому в дополнение к ним рекомендуется подключить клейкий валик, который обычно используется для чистки одежды. Несколько раз проводим им по шерсти питомца и вся лишняя, которая не собирается расческой, будет ликвидирована.

6. Безопасная готовка на сковороде

С таким маленьким дополнением брызги горячего масла будут не страшны. /Фото: youtube.com

С таким маленьким дополнением брызги горячего масла будут не страшны.

Когда еда для приготовления попадает на разогретую сковородку, зачастую масло начинает стрелять брызгами во все стороны. С такой опасностью высок риск обжечь кожу или даже, что брызги попадут в лицо. Чтобы этого избежать, можно попробовать простой, но действенный лайфхак: положить на сковородку с разогретым маслом небольшой кусочек мякоти белого хлеба. Поместить его лучше всего на середине сковороды.

7. Когда нужно идеально очистить стекла на автомобиле

Оригинальный, но действенный прием для очищения стекол на машине. /Фото: youtube.com

Оригинальный, но действенный прием для очищения стекол на машине. 

Использовать такой лайфхак можно в любое время, но особенно он актуален в дороге, когда стекла сильно запылились, а дворники не справляются с грязью и оставляют разводы. Плохо очищенные стекла — это риск для безопасной езды, поэтому нужно сделать все необходимое для их очищения. Поможет в этом деле дамский чулок или капроновые колготки. Надеваем что-то из них на дворник, тщательно сбрызгиваем жидкостью для мытья окон и включаем дворники. Никаких разводов и отличная видимость.

8. Если сломается ручка на кухонном шкафу

Из любой непредвиденной ситуации можно выйти с достоинством. /Фото: dam.nmhmedia.sk

Из любой непредвиденной ситуации можно выйти с достоинством.

Довольно неприятно, когда на мебели ломается ручка и ее нечем подходящим заменить. На самом деле подходящий материал для замены хранится прямо на кухне, но мало кто думает о нем в таком ключе. Можно просто взять ложку или вилку и зафиксировать ее с помощью одного или нескольких саморезов и дрели вместо ручки. Получится необычно и действенно.

9. Быстрое решение для чистки бритвы

Есть простой, но действенный способ, который поможет быстро почистить бритву. /Фото: img.themanual.com

Есть простой, но действенный способ, который поможет быстро почистить бритву. 

Если бритва сильно забилась и уже не промывается проточной водой. То необходимо браться за нее с помощью креативного лайфхака: нанести полоску горячего клея из пистолета. Когда клей застынет, снимаем его, а вместе с ним убирается и все лишнее содержимое, застрявшее между лезвиями.

 

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