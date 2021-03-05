Начало жизни: от зачатия до рождения

Шведский фотограф Леннарт Нильсон показал миру фотографии зарождения жизни человека, от зачатия до рождения.







Мир услышал о Леннарте Нильсоне в далеком 1965 году, когда на страницах LIFE были опубликованы его фото, на которых был изображен эмбрион человека на всех этапах своего развития. Фотографии тут же разлетелись по разным изданиям.



Микроскопы и камеры были страстью Нильсона с детсва. Со временем амбиции сформировались в профессию, чтобы показать миру красоту рождения человеческой жизни от самого начала. Ему удалось сделать первые фотографии плода уже в 1957, но их качество оставляло желать лучшего.



Нильсону удалось добиться идеальных кадров с при помощи медицинского инструмента для обследования мочевого пузыря – цистоскопа, к которому была прикреплена камера с крошечным источником освещения. Именно с помощью этого прибора и были сделаны фотографии фиксирующие жизнь эмбриона в утробе матери.



Нильсон создал нечто поистине чудесное: в первый раз, люди смогли увидеть своими глазами зачатие и раннее развитие человеческой жизни.



Леннарт Нильсон скончался 28 января 2017 в возрасте 95 лет. До конца своих дней он не переставал интересоваться наукой и фотографией.







Сперматозоид движется по маточной трубе в сторону яйцеклетки, чтобы оплодотворить ее.

Фото яйцеклетки.Решающий момент.Из сотен миллионов сперматозоидов оплодотворить яйцеклетку может только один. Генетический материал находится в головке сперматазоида.Через неделю зародыш начинает свой путь к матке, чтобы прикрепиться к ее стенкам.Еще через неделю, произойдет прикрепление эмбриона к стенке матки.Эмбрион на сроке 22 дня. Серая зона становится мозгом ребенка.К 18-й дню у плода начинает биться сердце 4 недели после оплодотворения.В пять недель, плод имеет длину 9 миллиметров. На фото формирующееся личико, а отверстия – будущие ноздри, рот и глаза.6 недель развития. Наружные клетки зародыша присоединиться к свободной поверхности стенки матки, образуя плаценту, через которую плод получает все питательные вещества Спустя 8 недель после зачатия.10 недель после зачатия. Веки полуоткрыты. Через несколько дней они полностью сформируются.Через 10 недель эмбрион с помощью ручек изучает окружающей его мир.16 недель после зачатия . Через кожу видны кровеносные сосуды.18 недель. Плод теперь может слышать звуки из внешнего мира.19 недель после зачатия.20 недель. Плод теперь имеет длину 20 сантиметров . 24 недели после зачатия.6 месяцев после зачатия.36 недель после зачатия. В течение месяца, ребенок родится.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)