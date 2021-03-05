Начало жизни: от зачатия до рождения

Шведский фотограф Леннарт Нильсон показал миру фотографии зарождения жизни человека, от зачатия до рождения.
Мир услышал о Леннарте Нильсоне в далеком 1965 году, когда на страницах LIFE были опубликованы его фото, на которых был изображен эмбрион человека на всех этапах своего развития. Фотографии тут же разлетелись по разным изданиям.
Микроскопы и камеры были страстью Нильсона с детсва. Со временем амбиции сформировались в профессию, чтобы показать миру красоту рождения человеческой жизни от самого начала. Ему удалось сделать первые фотографии плода уже в 1957, но их качество оставляло желать лучшего.
Нильсону удалось добиться идеальных кадров с при помощи медицинского инструмента для обследования мочевого пузыря – цистоскопа, к которому была прикреплена камера с крошечным источником освещения. Именно с помощью этого прибора и были сделаны фотографии фиксирующие жизнь эмбриона в утробе матери.
Нильсон создал нечто поистине чудесное: в первый раз, люди смогли увидеть своими глазами зачатие и раннее развитие человеческой жизни.
Леннарт Нильсон скончался 28 января 2017 в возрасте 95 лет. До конца своих дней он не переставал интересоваться наукой и фотографией.
Сперматозоид движется по маточной трубе в сторону яйцеклетки, чтобы оплодотворить ее.
Фото яйцеклетки.
Решающий момент.
Из сотен миллионов сперматозоидов оплодотворить яйцеклетку может только один.
Генетический материал находится в головке сперматазоида.
Через неделю зародыш начинает свой путь к матке, чтобы прикрепиться к ее стенкам.
Еще через неделю, произойдет прикрепление эмбриона к стенке матки.
Эмбрион на сроке 22 дня. Серая зона становится мозгом ребенка.
К 18-й дню у плода начинает биться сердце.
4 недели после оплодотворения.
В пять недель, плод имеет длину 9 миллиметров. На фото формирующееся личико, а отверстия – будущие ноздри, рот и глаза.
6 недель развития. Наружные клетки зародыша присоединиться к свободной поверхности стенки матки, образуя плаценту, через которую плод получает все питательные вещества.
Спустя 8 недель после зачатия.
10 недель после зачатия. Веки полуоткрыты. Через несколько дней они полностью сформируются.
Через 10 недель эмбрион с помощью ручек изучает окружающей его мир.
16 недель после зачатия.
Через кожу видны кровеносные сосуды.
18 недель. Плод теперь может слышать звуки из внешнего мира.
19 недель после зачатия.
20 недель. Плод теперь имеет длину 20 сантиметров.
24 недели после зачатия.
6 месяцев после зачатия.
36 недель после зачатия. В течение месяца, ребенок родится.
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