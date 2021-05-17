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Золото на завтрак и на обед: рецепты красоты от Дианы де Пуатье – фаворитки короля Генриха II

В сентябре 1499 г. в аристократической французской семье родилась девочка, которая впоследствии стала самой влиятельной особой во Франции. Имя Дианы де Пуатье вошло в историю не только потому, что она долгие годы была фавориткой короля Франции Генриха II, но и благодаря ее неувядающей молодости и красоте, о которой ходили легенды. Будучи старше Генриха на 18 лет, она умудрялась сохранять цветущий вид до 60-летнего возраста. О секрете ее красоты заговорили снова несколько лет назад, когда оказалось, что в обнаруженных останках Дианы де Пуатье содержание золота повышено в 250 раз!

Золото на завтрак и на обед: рецепты красоты от Дианы де Пуатье – фаворитки короля Генриха II

Золото на завтрак и на обед: рецепты красоты от Дианы де Пуатье – фаворитки короля Генриха II

Диану выдали замуж в 15 лет, за 56-летнего графа де Мольврие, который умер, когда жене исполнился 31 год. Несмотря на то, что до конца дней она носила по нему траур, это не помешало ей обрести счастье в личной жизни. Впервые юный принц Генрих увидел Диану в 11-летнем возрасте и уже тогда был восхищен красотой 29-летней девушки. Позже они встретились снова, когда ей было уже 39, и Генрих потерял голову от Дианы: он осыпал ее подарками и носил одежду тех же цветов, что предпочитала его дама сердца, – черного и белого.

Золото на завтрак и на обед: рецепты красоты от Дианы де Пуатье – фаворитки короля Генриха II

Ф. Клуэ. Портреты Генриха II и Дианы де Пуатье

Когда Генрих II взошел на престол, Диана фактически стала некоронованной королевой.

Король советовался с ней во всех делах, Диана даже переписывалась с Папой римским. И хотя у Генриха была жена – Екатерина Медичи, Диана де Пуатье была для него единственной любимой женщиной. В 1559 г. Генрих II погиб на турнире, и времена могущества Дианы де Пуатье закончились. Ей пришлось удалиться в свой замок, где она и умерла на 67-м году жизни.

Золото на завтрак и на обед: рецепты красоты от Дианы де Пуатье – фаворитки короля Генриха II

Слева – Герб Дианы де Пуатье. Справа – Торжественное вступление Генриха II в Руан 1 октября 1550 года. Солдаты несут штандарт Дианы де Пуатье

До последних дней жизни Диана покоряла сердца мужчин. Поэт Брантом считал ее красоту совершенной и восклицал: «Я видел Диану де Пуатье в 70-летнем возрасте столь же прекрасную лицом, столь же свежей и столь же очаровательной, как в 30 лет». Ги де Бретон писал: «В те времена, когда женщины уже в 30 лет считались старухами, такая женщина казалась удивительной и даже необычной». О ее вечной молодости ходили легенды – говорили, что все дело в заколдованном перстне Дианы, или в том, что она продала душу дьяволу в обмен на вечную молодость.

Золото на завтрак и на обед: рецепты красоты от Дианы де Пуатье – фаворитки короля Генриха II

Диана де Пуатье, герцогиня де Валентинуа

Золото на завтрак и на обед: рецепты красоты от Дианы де Пуатье – фаворитки короля Генриха II

Ж.-О. Фрагонар. Генрих II и Диана де Пуатье в мастерской Жана Гужона

Однако сама фаворитка короля объясняла секрет своей молодости и красоты отнюдь не магическими, а вполне обыденными правилами: каждое утро она просыпалась в 6:00, принимала холодную ванну, затем до 8:00 совершала конные прогулки. После этого съедала легкий завтрак и до полудня читала в постели. В послеобеденное время занималась делами государственной важности. Диана никогда не употребляла алкоголь, даже если король просил выпить с ним вина, – она считала, что это приводит к отечности лица, и не пользовалась косметикой. Кроме того, Диана хорошо разбиралась в ароматах. В письме дочери она писала: «Аромат розового масла либо других дневных цветов не годится после захода солнца, ибо кажется неуместным. Вечером хорош аромат жасмина, а аромат мускуса – при лунном свете». А главным рецептом де Пуатье считала свою уверенность в том, что она всегда молода и хороша собой и не задумывалась о старости.

Золото на завтрак и на обед: рецепты красоты от Дианы де Пуатье – фаворитки короля Генриха II

Ф. Клуэ. Диана де Пуатье, портреты 1540 и 1555 гг.

Когда в 2008 г. были обнаружены останки Дианы де Пуатье, ученые провели исследование и обнаружили в них содержание золота, в 250 раз превышающее норму. Очевидно, женщина регулярно употребляла напитки с частичками золота. Такой «эликсир молодости» могли ей прописать алхимики, считавшие, что благородный металл обладает омолаживающим эффектом. Возможно, именно это и стало причиной преждевременной смерти фаворитки Генриха II. На этой версии настаивает патологоанатом Филипп Шарлье, проводивший исследование ее останков. Есть свидетельство того, что за несколько месяцев до смерти лицо Дианы сильно побелело, что могло быть следствием анемии, вызванной отравлением организма золотом.

Золото на завтрак и на обед: рецепты красоты от Дианы де Пуатье – фаворитки короля Генриха II

Спальня Дианы в замке Шенонсо

Диана де Пуатье нашим современникам может не показаться красивой, но на тот момент она действительно была эталоном женской красоты, основными параметрами которой тогда были следующие: «Белыми должны быть кожа, зубы, руки. Черными – глаза, брови, ресницы. Красными – губы, щеки, ногти. Длинными – тело, волосы, пальцы. Короткими – зубы, уши, ступни. Узкими – рот, талия, щиколотки. Полными – руки, бедра, икры. Маленькими – нос, грудь, голова».

Золото на завтрак и на обед: рецепты красоты от Дианы де Пуатье – фаворитки короля Генриха II

Генрих II и Диана де Пуатье

Золото на завтрак и на обед: рецепты красоты от Дианы де Пуатье – фаворитки короля Генриха II

Жан Гужон. Статуя Дианы

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