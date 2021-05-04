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Как выглядели шлемы японских самураев: Кабуто - эстетика войны


Как выглядели шлемы японских самураев: Кабуто - эстетика войны

Как воин одевается для смертельной схватки? Если он был самураем XIV века, то обязательным атрибутом для него являлся кабуто - шлем, который был предназначен не только для защиты, но также отражал индивидуальность человека, владевшего им. Эти уникальные творения варьировались по форме и отделке, в зависимости от владельца и эпохи, но они всегда были большими, яркими и вычурными. Историки и сегодня изучают военные реликвии, чтобы узнать эстетику войны в Японии. Итак, рассмотрим этот блестящий пример древней моды.



Благодаря своей универсальности и прочности, кабуто начали появляться в Японии еще в V веке, но достигли своего расцвета благодаря самураям. Будучи высокопоставленными образцовыми гражданами, самураи служили дворянству и жили в соответствии с кодексом «Бусидо» («путем воина»). Они делали это на протяжении около 1000 лет и сумели донести милитаристское мышление японского сегуната X века вплоть до XIX века.
Фотография 1890-х годов различных доспехов и оружие, обычно используемые самураями.

Фотография 1890-х годов различных доспехов и оружие, обычно используемые самураями.

 

Если у кого-то возникнет вопрос, почему люди «заморачивались», чтобы сделать такой сложный головной убор, просто стоит задуматься над следующим фактом. Самураи по сути были «сливками» в высшем обществе.
Это можно сравнить, к примеру, с придворным Людовика XIV, который должен был появляться на людях только в напудренном парике.
Ещё один самурайский шлем.

Ещё один самурайский шлем.

 

Эти шлемы были образцами великолепного мастерства, предназначенными для самураев самого высокого ранга, а также отличительным символом клана, который представляли эти воины (отсюда различные символы и животные на шлемах). Даже в пылу самого жаркого боя трудно было трудно не заметить своего собрата по оружию, если у него на голове красовался, к примеру, гигантский кальмар.
Женщина-воин с шлемом кабуто.

Женщина-воин с шлемом кабуто.

 

Даже женщины, хотя они формально были известны под названием не «самураи», а «онна-бугэйся», могли сражаться вместе с самураями в бою в шлемах кабуто. Как объясняет Уильям Дил в «Справочнике по жизни в средневековой и ранней современной Японии», «шлемы периода враждующих государств стали отражать величие эпохи сегуната своими размерами и сложным орнаментом».
Слева - церемониальный шлем, украшенный осьминогом и колесницей, XIX век. Справа - церемониальный шлем в виде рыбы.

Слева - церемониальный шлем, украшенный осьминогом и колесницей, XIX век. Справа - церемониальный шлем в виде рыбы.


Шлем XVI века. Музей Метрополитен

Шлем XVI века. Музей Метрополитен

 
Фрагменты японского шлема кабуто.

Фрагменты японского шлема кабуто.

 
Защита для лица и шлем самурая из Йельского музея естественной истории Пибоди

Защита для лица и шлем самурая из Йельского музея естественной истории Пибоди

 

Не все шлемы кабуто были устрашающими. До нынешних дней сохранились и очень забавные шлемы с... кроличьими ушами, а также шлемы, которые уж больно напоминают головной убор Дарта Вейдера.
Самурайский шлем с кроличьими ушами.

Самурайский шлем с кроличьими ушами.

 
Два шлема периода Эдо (XVI-XVII века)

Два шлема периода Эдо (XVI-XVII века)

 
Самурай в полной амуниции.

Самурай в полной амуниции.

 
Шлем-бабочка.

Шлем-бабочка.

 

Это говорит о том, насколько сильно влияние японских войн оказало влияние на мировую поп-культуру сегодня. Художники-костюмеры «Звездных войн» всегда говорили, что при создании униформы Вейдера их вдохновили нацистские шлемы, но Джордж Лукас как-то признался, что черпал вдохновение для различных костюмов «Звездных войн» из классического фильма 1956 года «Семь самураев».
Японский воин в полной амуниции.

Японский воин в полной амуниции.

 
Фрагмент шлема, защищающий лицо.

Фрагмент шлема, защищающий лицо.

 

От верхушки вычурного кабуто до кончиков кегуцу (обуви, отделанной мехом), самурай всегда приковывал к себе взгляды всех людей. Конечно, сегодня трудно представить себе людей, которые носили подобные головные уборы, поэтому расскажем об одном уникальном кабуто и его владельце.
Рогатый шлем даймё Хонде Тадакацу

Рогатый шлем даймё Хонде Тадакацу

 

Этот рогатый шлем принадлежал даймё Хонде Тадакацу, известному как «Самурай Самураев» и «Воин, который превзошел Смерть», потому что он провел более 55 сражений, не получив серьезных травм. Стоит только представить, как во второй половине XVI века на поле боя выглядел свирепый Такадацу с рогами, которые будто росли из его головы.

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Как выглядели шлемы японских самураев: Кабуто - эстетика войны

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Как выглядели шлемы японских самураев: Кабуто - эстетика войныПодписаться на мой Instagram
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