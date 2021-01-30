Кухонные лайфхаки, которым учат в кулинарной школе

Мясо опять получилось жестким, а кухня после готовки выглядит так, будто по ней прошел ураган? Пора срочно что-то менять. Мы собрали несколько хитростей профессиональных поваров и опытных кулинаров, которым помогут облегчить жизнь и откроют тайны здоровой и вкусной кухни.
Чтобы доска не скользила по столу
Подложите под разделочную доску влажное полотенце из бумаги или текстиля. Этот простой прием поможет удержать ее на месте.
Как улучшить вкус томатного соуса
Если томатный соус получился слишком кислый, смягчить его вкус поможет сахар. Но в этом случае количество калорий в блюде значительно возрастет. Если для вас это важно, замените сахар на пищевую соду. Достаточно всего половины чайной ложки, чтобы лишняя кислота ушла.
Берегите нервы
Приготовление пищи пройдет в более спокойной атмосфере, если вы подготовите все необходимые для блюда ингредиенты заранее. Поверьте, это гораздо лучше, чем в спешке чистить чеснок, который должен был оказаться на сковороде еще пять минут назад.
Сушите мясо
Перед тем как готовить мясо или птицу на сковороде, их необходимо тщательно просушить – например, с помощью бумажного полотенца. Лишняя влага препятствует образованию аппетитной корочки, и мясо получается скорее тушеным, чем жареным.
Дайте мясу отдохнуть
Сняв мясо с огня, не спешите резать его на кусочки. Стейку необходимо «отдохнуть», иначе все соки вытекут на разделочную доску, и блюдо получится сухим. Обычно 5-7 минут бывает достаточно.
Обжарьте орехи и специи
Вам может показаться это странным, но профессиональные повара всегда жарят орехи и специи на сухой сковороде перед тем, как добавить в блюдо. Это необходимо для того, чтобы вытянуть эфирные масла и усилить вкус и аромат продукта.
Режьте десерты теплым ножом
Подержите нож в горячей воде в течение одной минут, а затем быстро вытрите насухо и приступайте к нарезке чизкейка или любого другого «липкого» десерта. Кусочки гарантированно получатся аккуратными.
Добавьте кислоты
Если блюду чего-то не хватает, это почти всегда кислота. Добавьте немного вина, лимонного или апельсинового сока – уверены, новый вкус придется вам по вкусу.
Секрет сочного мяса
Почти все ресторанное мясо перед приготовлением выдерживается в рассоле – причем довольно долго, от 4 до 12 часов. Такая хитрость помогает по максимуму сохранить соки внутри продукта при его тепловой обработке – для индейки и курицы это особенно важно. Добавьте к рассолу любимые специи для придания мясу пряного вкуса и окрашивания шкуры в более темный оттенок.
Как сохранить зелень свежей
Чтобы листовые овощи и пряные травы оставались свежими в течение нескольких дней, поместите их в контейнер, предварительно застелив дно бумажными полотенцами. Они впитают лишнюю влагу и предотвратят быструю порчу продукта.
Как сделать соус глянцевым
Чтобы придать приятный глянцевый блеск, а также густую и насыщенную текстуру соусу, профессиональные повара добавляют в готовую подливу несколько кусочков холодного сливочного масла. Только не позволяйте ему кипеть! Просто дождитесь момента, когда масло растает, и сразу же снимайте соус с огня.
Не мойте сковороду. Деглазируйте!
Что бы ни пристало ко дну сковородки, не спешите это смывать. Добавьте совсем немного вина или бульона, чтобы получить вкуснейшую подливу, собравшую вкус всех приготовленных в посуде продуктов.
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