О чём мечтали советские женщины, или Дефицитные товары, за которыми гонялись в СССР

Сегодня понятие дефицита ушло в прошлое. Магазины заполнены товарами, начиная от косметики и заканчивая одеждой любых брендов – были бы деньги. А вот те люди, которым посчастливилось жить во времена Советского Союза, прекрасно помнят, как сложно было достать некоторые вещи и продукты. Очереди были отличительной чертой советского строя, и стояли в них в основном женщины. Читайте, я о чём мечтали все женщины СССР, какими духами они душились, какая верхняя одежда была желанным подарком и от какой обуви были без ума модницы.
Climat и французская пудра для тех, кто может их достать и польская косметика, за которой выстраивались очереди
За «Клима» женщины готовы были выложить ползарплаты. /Фото: laparfumerie.org
Французская парфюмерия всегда вызывала восторг у женщин. Это сегодня можно зайти в магазин Рив Гош или Летуаль и купить любой понравившийся аромат. В СССР была совсем по-другому. В начале семидесятых годов в Россию пришли духи Diorissimo от Christian Dior. Ландышевый запах полюбился многим, он был узнаваем и приятен. Но когда в самом конце семидесятых в продажу поступили знаменитые «Клима» от Lancome, они быстро стали фаворитами. Именно их подарил Ипполит Наде в знаменитой комедии Эльдара Рязанова.
Стоил такой флакончик по тем временам очень дорого, 20 рублей, но дело было даже не в цене, а в том, что купить их было практически нереально. Приходилось переплачивать. Те, кто не мог себе позволить такие траты, ограничивались польскими вариантами - Pani Walewska, и дешёвенькими «Быть может». Купить с рук французскую пудру от Lancome - это вообще была редкостная удача. Ею пользовались аккуратно и долго, не обращая внимания на срок годности.
Польская косметика несколько сдерживала напряжение. Она продавалась в магазинах и стоила не слишком дорого. Дело было в том, что за ней выстраивались километровые очереди. Синие тени, которые нужно было размазывать пальцем, перламутровые помады и вышеупомянутые недорогие духи. Но Франция была и останется фаворитом среди любителей парфюмерии и качественной косметики.
Из отечественных производителей стоит отметить такие фабрики как «Новая Заря» и «Свобода». Они были созданы на базе производств, работавших еще при царской России. Однако, к сожалению, не все, но многие советские космические средства всё же уступали по качеству иностранным. Тем не менее пудра с матирующим эффектом в которую была добавлена рисовая мука «Ленинград» и карандаши для век «Косметика» несмотря на отечественное прохождение тоже были дефицитом.
Шапка как у Нади из «Иронии судьбы», сапоги-чулки и колготки из капрона
Героиня Барбары Брыльски из фильма «Ирония судьбы или с легким паром» была обладательницей не только дефицитных духов, но и роскошной лисьей шапки. В конце семидесятых такой головной убор был супермодным – все женщины хотели быть похожей на стильную героиню этого фильма. В начале восьмидесятых годов пушистая шапочка стала менее популярной, ей на смену пришёл головной убор из норки. Достать его было крайне сложно, да и цена была запредельной — могла достигать 3 среднестатистических месячных зарплат.
В тех же семидесятых годах в Советском Союзе модницы стали носить высокие сапоги в облипку, выполненные из мягкой лакированной ткани. За счет внешнего вида это обувь получила название сапоги-чулки. Очереди в обувных магазинах за ними были просто невероятными. В результате не менее половины женщин носили одинаковые черные сапоги, и только некоторые счастливицы смогли достать югославские или польские модели, которые могли иметь разные расцветки и красивые украшения.
В семидесятых годах появились первые отечественные колготки из капрона и нейлона, производимые Брестской чулочной фабрикой. Цвет был один - телесный. Это огорчало советских женщин, ведь хотелось разнообразия, тем более во всём мире женщины носили и чёрные, и белые, и всякие другие колготки. Поэтому многие девушки старались покрасить свои любимые чулочной рейтузы (не удивляйтесь, так назывались колготки по ГОСТу). Это не всегда получалось, вещи приходили в негодность. Потому уважающая себя советская модница всегда старалась достать колготки из Германии или Чехословакии. Они иногда выбрасывались на прилавки, но очереди были просто огромными.
Дубленка из Афганистана и югославский плащ-болонья
Плащи-болоньи носили и мужчины, и женщины. /Фото: casual-info.ru
В одних сапогах и колготках далеко не уйдешь, требовалось верхняя одежда. Конечно, на холодное время хотелось приобрести что-то теплое. В шестидесятые годы хиппи всего мира с удовольствием носили короткие пальто из овчины, расшитые красивыми узорами. Именно от «детей цветов» пошла эта мода на знаменитые афганские дублёнки. А когда в 1966 году солисты группы Beatles появились в таких пальтишках на сцене, популярность достигла пика. В середине семидесятых годов афганское чудо докатилась до СССР. Такие дубленки носили и мужчины, и женщины, очереди за ними поражали своей длиной. Несмотря на цены, которые в магазине могли равняться нескольким месячным зарплатам, а у спекулянтов вообще зашкаливали, дублёнок на всех не хватало. Девушки старались выбрать цветные модели, расшитые, мужчинам было достаточно однотонных.
Для более теплой погоды женщины покупали плащ-болонью. Пришел он с Запада, где появился в 60-ые годы. Полиэстер был моден за счёт того, что строил недорого, был практичен и мог иметь любые оттенки. Фабрика в итальянском городе Болонья производила плотную капроновую ткань, имеющую водоотталкивающий эффект. Итальянцы не особо ценили такие модели, а вот в СССР плащ-болонья стал очень популярным. Плащи отечественного производства были не слишком привлекательными: неинтересные оттенки, в основном синие, коричневые и зелёные были слишком постными. Совсем другое дело модели из Югославии и Чехословакии. Они были и пошиты хорошо, и цвета имели яркие, потому стали желанной покупкой для женщин, следящих за модой.
Американские джинсы и часики «Чайка», которые получили свое название благодаря Валентине Терешковой
Часики «Чайка» были почти у каждой советской женщины. /Фото: newauctionstatic.com.ua
В начале 60-ых годов в СССР пришла мода на качественные американские джинсы. Купить их в магазинах было нельзя. На прилавках можно было найти отечественные брюки из джинсовой ткани, чуть позднее появились польские и индийские джинсы. Но сравнить их с оригинальными «штанами» из Америки было невозможно. У спекулянтов покупать могли немногие — слишком дорого. Женщины перешивали модели, произведенные на советских фабриках, ушивали их, приделывали карманы, наклеивали стразы и блестки и даже варили в кипятке, чтобы получить эффект так называемой мочёной ткани.
Трудолюбивые руки советских женщин украшали симпатичные часики Угличского часового завода «Чайка». Это романтическое название появилось благодаря Валентине Терешковой, первой женщине-космонавту. Именно «чайка» был её позывной, и в честь него фабрика стала называть часы, выпускаемые с 1963 года. А вот в семидесятых годах многие советские дамы мы мечтали о «Чайке» в позолоченном корпусе на элегантном металлическом браслете. Такие модели до сих пор есть в некоторых семьях, и работают исправно.
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