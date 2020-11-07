7 случаев, когда звезд поймали на обмане в соцсетях

Маленькая ложь может перерасти в огромный сетевой скандал, если речь идет о звездах первой величины.







Кайли Дженнер

В прошлом году в сентябре Кайли Дженнер написала в Twitter, что накануне впервые попробовала хлопья с молоком. Но пользователь по имени Джозеф Шеферд, давний и внимательный подписчик Кайли, напомнил девушке, что она уже ела молочные хлопья - 25 апреля 2013 года.







Хлое Кардашьян

Еще одна врунишка из семьи Кардашьян-Дженнер - 34-летняя Хлое Кардашьян. В декабре 2015 года она похвасталась в Instagram своей выпечкой. Только вот в пирогах с тыквой, пеканом и вишней свои творения узнала Джейн Локхарт, владелица пекарни Sweet Lady Jane в Лос-Анджелесе.







По словам кондитера, пироги обошлись Хлое в $30 каждый.







Бритни Спирс

В январе 2016 года Бритни показала в Instagram кукурузу, которую она якобы съела на обед. Похоже, тогда Бритни сидела на очень строгой диете и питалась картинками из Google-поиска.







Опра Уинфри

В ноябре 2012 года телеведущая написала в Сети, что влюбилась в планшеты Microsoft Surface и скупила 12 штук на новогодние подарки. Только вот писала это Опра со своего iPad...







Рита Ора

В октябре 2014 года певица пообещала слить свою новую песню раньше официальной премьеры, если ее пост в Twitter наберет 100 000 ретвитов.

Пост набрал 1850... Ора выкрутилась! Артистка заявила , что вообще-то ее взломали и пост про ретвиты писал хакер.Под Рождество 2014 года певец похвастался тем, что подарил себе частный самолет. Но репортеры сайта TMZ быстро вычислили, что Джастин арендовал борт . 21 августа 2017 года мир наблюдал за солнечным затмением - и P. Diddy тоже. Только вот сделать удачный кадр у рэпера не получилось, поэтому он просто запостил чужое фото!Дидди взял картинку со страницы фотографа под ником @cole_younger_. Причем он сделал это спустя две недели после затмения!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: