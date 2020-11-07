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7 случаев, когда звезд поймали на обмане в соцсетях

Маленькая ложь может перерасти в огромный сетевой скандал, если речь идет о звездах первой величины.

7 случаев, когда звезд поймали на обмане в соцсетях

Кайли Дженнер
В прошлом году в сентябре Кайли Дженнер написала в Twitter, что накануне впервые попробовала хлопья с молоком. Но пользователь по имени Джозеф Шеферд, давний и внимательный подписчик Кайли, напомнил девушке, что она уже ела молочные хлопья - 25 апреля 2013 года.

7 случаев, когда звезд поймали на обмане в соцсетях

Хлое Кардашьян
Еще одна врунишка из семьи Кардашьян-Дженнер - 34-летняя Хлое Кардашьян. В декабре 2015 года она похвасталась в Instagram своей выпечкой. Только вот в пирогах с тыквой, пеканом и вишней свои творения узнала Джейн Локхарт, владелица пекарни Sweet Lady Jane в Лос-Анджелесе.

7 случаев, когда звезд поймали на обмане в соцсетях

По словам кондитера, пироги обошлись Хлое в $30 каждый.

7 случаев, когда звезд поймали на обмане в соцсетях

Бритни Спирс
В январе 2016 года Бритни показала в Instagram кукурузу, которую она якобы съела на обед. Похоже, тогда Бритни сидела на очень строгой диете и питалась картинками из Google-поиска.

7 случаев, когда звезд поймали на обмане в соцсетях

Опра Уинфри
В ноябре 2012 года телеведущая написала в Сети, что влюбилась в планшеты Microsoft Surface и скупила 12 штук на новогодние подарки. Только вот писала это Опра со своего iPad...

7 случаев, когда звезд поймали на обмане в соцсетях

Рита Ора
В октябре 2014 года певица пообещала слить свою новую песню раньше официальной премьеры, если ее пост в Twitter наберет 100 000 ретвитов.

Пост набрал 1850... Ора выкрутилась! Артистка заявила, что вообще-то ее взломали и пост про ретвиты писал хакер.

7 случаев, когда звезд поймали на обмане в соцсетях

Джастин Бибер
Под Рождество 2014 года певец похвастался тем, что подарил себе частный самолет. Но репортеры сайта TMZ быстро вычислили, что Джастин арендовал борт.

7 случаев, когда звезд поймали на обмане в соцсетях

P. Diddy
21 августа 2017 года мир наблюдал за солнечным затмением - и P. Diddy тоже. Только вот сделать удачный кадр у рэпера не получилось, поэтому он просто запостил чужое фото!

7 случаев, когда звезд поймали на обмане в соцсетях

Дидди взял картинку со страницы фотографа под ником @cole_younger_. Причем он сделал это спустя две недели после затмения!

7 случаев, когда звезд поймали на обмане в соцсетях

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7 случаев, когда звезд поймали на обмане в соцсетях

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