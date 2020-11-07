7 случаев, когда звезд поймали на обмане в соцсетях

Маленькая ложь может перерасти в огромный сетевой скандал, если речь идет о звездах первой величины.
Кайли Дженнер
В прошлом году в сентябре Кайли Дженнер написала в Twitter, что накануне впервые попробовала хлопья с молоком. Но пользователь по имени Джозеф Шеферд, давний и внимательный подписчик Кайли, напомнил девушке, что она уже ела молочные хлопья - 25 апреля 2013 года.
Хлое Кардашьян
Еще одна врунишка из семьи Кардашьян-Дженнер - 34-летняя Хлое Кардашьян. В декабре 2015 года она похвасталась в Instagram своей выпечкой. Только вот в пирогах с тыквой, пеканом и вишней свои творения узнала Джейн Локхарт, владелица пекарни Sweet Lady Jane в Лос-Анджелесе.
По словам кондитера, пироги обошлись Хлое в $30 каждый.
Бритни Спирс
В январе 2016 года Бритни показала в Instagram кукурузу, которую она якобы съела на обед. Похоже, тогда Бритни сидела на очень строгой диете и питалась картинками из Google-поиска.
Опра Уинфри
В ноябре 2012 года телеведущая написала в Сети, что влюбилась в планшеты Microsoft Surface и скупила 12 штук на новогодние подарки. Только вот писала это Опра со своего iPad...
Рита Ора
В октябре 2014 года певица пообещала слить свою новую песню раньше официальной премьеры, если ее пост в Twitter наберет 100 000 ретвитов.
Джастин Бибер
Под Рождество 2014 года певец похвастался тем, что подарил себе частный самолет. Но репортеры сайта TMZ быстро вычислили, что Джастин арендовал борт.
P. Diddy
21 августа 2017 года мир наблюдал за солнечным затмением - и P. Diddy тоже. Только вот сделать удачный кадр у рэпера не получилось, поэтому он просто запостил чужое фото!
Дидди взял картинку со страницы фотографа под ником @cole_younger_. Причем он сделал это спустя две недели после затмения!
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