15 городов Европы для путешествий вдвоем

Перед вами 15 городов Европы, в которых можно интересно и недорого провести День всех влюбленных. При расчете бюджета путешествия учитывались стоимость ночи проживания в отеле в номере на двоих, обед вдвоем в недорогом кафе и посещение главного музея или достопримечательности в городе.
Люксембург, Люксембург, 95 евро в сутки
Столица Великого Герцогства Люксембург граничит с Бельгией, Германией и Францией. Государство такое крошечное, что в разделе «Географические данные и достопримечательности» в Википедии отмечены кинотеатр и сауна. Однако в городе есть на что посмотреть: дворец Великих Герцогов, музеи и катакомбы, дорога вин вдоль реки Мозель и геотермальные источники в Мондорф. В Люксембурге несколько гольф-клубов, а у национальной кухни девиз – французское качество в немецком количестве.
Антверпен, Бельгия, 88 евро в сутки
Антверпен — город модных бельгийских дизайнеров и искусства. Он переполнен музеями, галереями, биржами антикваров, художественными мастерскими и салонами. Неудивительно, ведь здесь родились Рубенс, Антуан Ван Дейк, Адриан Брауэре, Квентин Мацеса и Питер Брейгель. В Антверпене стоит посетить Собор Антверпенской Богоматери, которому уже более шести веков, а также зоопарк.
Турку, Финляндия, 85 евро в сутки
Бывшая столица Финляндии, получившая статус культурной столицы Европы в 2011 году, богата памятниками древности. Одно из самых популярных мест – замок Турку, построенный в 1280 году. Это бывшая резиденция шведских королей. Культовым памятником считается Кафедральный собор Турку.
Гамбург, Германия, 73 евро в сутки
В Гамбурге не так много памятников средневекового прошлого. Старинный город сгорал не меньше десяти раз с девятого по 19 век, а в годы Второй мировой в руины превратились больше половины домов, 80% портовых сооружений и 40% промышленных предприятий. Зато город испещрен более чем 2500 мостами, а его портовые склады стоят на сваях, из-за чего Гамбург называют немецкой Венецией.
В Гамбурге сохранился Старый город, соединенный с современной застройкой мостом Трост-Брюкке — одним из немногих городских сооружений, переживших пожар 1842 года. Оттуда открывается вид на главные достопримечательности: ратушу, старейшую в Германии биржу и остатки разбомбленной в годы Второй мировой войны средневековой церкви Святого Николая, превращенные в антивоенный мемориал. Культурная жизнь бьет ключом: Гамбург на третьем месте после Нью-Йорка и Лондона по числу поставленных здесь мюзиклов.
Болонья, Италия, 69 евро в сутки
Старейший университетский центр Европы и кулинарная столица Италии. Город подойдет любителям гастрономического туризма. Болонья не только родина соуса болоньезе, но и итальянских пельменей тортеллини, колбас сальсичча и мортаделла.
Уровень жизни один из самых высоких в Италии благодаря развитой промышленности и удачному расположению на перепутье транспортных коридоров. Здешний исторический центр хорошо сохранился и считается одним из крупнейших в Италии. Одна из его особенностей – длинные аркады: около 38 км старинных арок. Стоит посетить Национальную пинакотеку Болоньи — собрание итальянской живописи.
Сан-Себастьян, Испания, 65 евро в сутки
Культурная столица Европы 2016 года славится бухтой в форме раковины и гастрономией. Нужно посетить замок Ла-Мота и увидеть статую Христа на вершине горы Ургуль с северной стороны бухты, а с южной стороны подняться на фуникулере в парк развлечений на горе Игельдо. Впечатляют старейшее здание города, церковь Сан-Висенте и неоготический городской собор Буэн-Пастор.
Марибор, Словения, 63 евро в сутки
Марибор, в 2000 году получивший статус альпийского города, известен горнолыжным курортом, где ежегодно проходят этапы Кубка мира по горнолыжному спорту, а также давними винодельческими традициями. Здесь расположены старейшие в Европе виноградники. На главной площади Марибора в 1743 году установили памятную колонну с позолоченной Девой Марией на вершине — в честь окончания в городе эпидемии чумы. От колонны в разные стороны расходятся старинные особняки и башни эпохи Средневековья, узкие мощеные улочки и колоритные площади.
Вентспилс, Латвия, 60 евро в сутки
Небольшой портовый город основали в 13 веке рыцари Тевтонского ордена на берегу Балтийского моря. Город замков, главный из которых — Вентспилсский замок Ливонского ордена, восьмое столетие стоящий на берегу Венты. Это самая старая средневековая тюрьма в Латвии, на редкость хорошо сохранившаяся до наших дней. Город очень чистый. Значительную часть территории занимают леса, парки, скверы и водоемы. В Приморском парке Вентспилса расположен этнографический музей под открытым небом, в котором собраны старинные рыболовные шхуны и снасти, мельница и многое другое. Объехать экспонаты можно по проложенной здесь узкоколейке на поезде «кукушка» 1916 года.
Дебрецен, Венгрия, 56 евро в сутки
Компактный и уютный Дебрецен – культурный центр страны со множеством памятников архитектуры. Среди главных достопримечательностей: самый большой в стране реформатский собор, старейшая венгерская гостиница «Золотой бык», здание городского муниципалитета, греко-католическая церковь, собор Святой Анны, музей Дери и старинная мельница.
В парковой зоне Надьердё, или «Большой Лес», работает крупная термальная водолечебница, считающаяся одним из самых популярных курортов страны. Еще есть зоопарк, Луна-парк и ботанический сад.
Каунас, Литва, 52 евро в сутки
Каунас находится в месте слияния двух самых больших литовских рек, Нярис и Нямунас. Это второй по величине город Литвы. В Каунасе много достопримечательностей, среди которых есть не единожды разрушенный и восстановленный Каунасский замок. Есть немало интересных музеев, например музей чертей, где собраны тысячи изображений черта, медицинско-аптечный музей и музей фольклорной музыки. Церквей тоже иного, в том числе монастырь и церковь в Пажайслисе — один из лучших образцов архитектуры итальянского барокко в Восточной Европе.
Пльзень, Чехия, 50 евро в сутки
Культурная столица Европы 2015 года и родина чешского пива «Пилзнер». Пльзень построен по королевскому указу на равнине, поэтому улицы его пересекаются исключительно под прямым углом. В городе восхитительные постройки, а центральная площадь Республики – самая большая в Западной Европе. Визитная карточка города — готический кафедральный собор Святого Варфоломея с самым высоким в Чехии башенным шпилем.
Витебск, Белоруссия, 48 евро в сутки
В июле 1812 года в Витебске решил остановить для отдыха свою армию Наполеон. Он жил в Губернаторском дворце, в котором сейчас располагается управление КГБ Республики Беларусь, и многие экскурсоводы начинают показывать туристам город именно отсюда.
После революции 1917 года Витебск стал центром русского авангарда, до 2010 года город считался культурной столицей Белоруссии. В Витебске родились художники Марк Шагал и Илья Репин. Дом-музей Шагала, построенный его отцом, находится в центре города, а за его пределами, в 16 км, – музей-усадьба Репина.
Тарту, Эстония, 42 евро в сутки
Один из древнейших городов Прибалтики, упоминающийся в Повести Временных лет, считается городом фестивалей, вечеринок и праздников. Это объяснимо: около 20% жителей 100-тысячного города – студенты. В Тарту стоит посмотреть на Старый город с «игрушечными» домиками и Ратушной площадью; «Падающий дом» – ошибку архитектора, которую решили не исправлять; музей игрушек и музей камер КГБ; удивительную Церковь Яановскую, а также Тартуский городской музей — дворянское жилище 18-го столетия на реке Юлейыги. Приезжих пугают и привлекают «тартуским привидением» на холме Тооме.
Констанца, Румыния, 35 евро в сутки
Портовый город Констанца — столица Черноморского побережья Румынии. Здесь очень чистые песчаные пляжи с развитой инфраструктурой, минеральные источники, много кафе и ресторанов с живой музыкой. В начале 20 века в Констанце построили казино, которое до сих пор считается одной из главных достопримечательностей. Стоит посетить Музей национальной истории и археологии. Порт Констанцы – самый большой на Черном море. Старинные османские и древнегреческие корабли стоят на вечном причале возле набережной.
Вроцлав, Польша, 32 евро в сутки
Культурная столица Европы 2016 года, Вроцлав, основанный в X веке, – один из самых старых городов Польши. Здесь проходит крупнейшая рождественская ярмарка в стране. В городе, через который протекают пять рек, больше 100 мостов. Особенно красиво они смотрятся по вечерам. Множество соборов, старинных зданий, красивая городская ратуша. В городе проходил Евро-2012, а в 2017 году Вроцлав примет Всемирные игры по популярным видам спорта, не входящим в программу Олимпиады. Во Вроцлаве ежегодно проходит одно из главных художественных событий Центральной Европы – Биеннале современного искусства.
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