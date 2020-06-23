12 самых модных звездных образов в кожаных платьях

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Кожаные платья - один из самых популярных трендов.



Кожа - один из самых популярных современных трендов. Женщина в кожаном платье выглядит очень соблазнительно и сексуально. В нашем обзоре несколько звездных образов, демонстрирующих как и с чем можно носить одежду из кожи. Кожа - один из самых популярных современных трендов. Женщина в кожаном платье выглядит очень соблазнительно и сексуально. В нашем обзоре несколько звездных образов, демонстрирующих как и с чем можно носить одежду из кожи.

1. Charlize Theron





Яркая Шарлиз Терон в красном кожаном платье-футляре от французского дома моды Кристиан Диор.



2. Angelina Jolie





Несравненная Анджелина Джоли в длинном черном кожаном платье от Версаче на премьере фильма Мистер и миссис Смит.



3. Salma Hayek





Стильная Сальма Хайек в бежевом кожаном платье на Неделе моды в Париже.



4. Olivia Palermo





Обворожительная Оливия Палермо в кожаном платье графитового цвета.



5. Jennifer Aniston





Неподражаемая Дженнифер Энистон в пышном кожаном платье от французского дома моды Кристиан Диор.



6. Rihanna





Певица Рианна на красной дорожке Бала института костюма в длинном черном крокодиловом платье от Тома Форда.



7. Emma Stone





Обаятельная Эмма Стоун в кожаном платье кораллового цвета на съемках одного из телешоу.



8. Gwyneth Paltrow





Бесподобная Гвинет Пэлтроу в черном кожаном платье на презентации нового аромата Хуго Босс в Мадриде.



9. Kate Hudson





Изумительная Кейт Хадсон в кожаном платье кремового цвета на пемьере своего нового фильма.



10. Fergie





Брутальная Ферги в кожаном платье с шипами и заклепками.



11. Halle Berry





Прекрасная Холли Берри в кожаном платье с прозрачными вставками на премьере фильма Облачный атлас в Москве.



12. Jennifer Lopez





Шикарная Дженнифер Лопес в кожаном платье-комбинации на вечеринке FOX Winter TCA All-Star Party.

