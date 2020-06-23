12 самых модных звездных образов в кожаных платьях

Кожаные платья - один из самых популярных трендов.
Кожа - один из самых популярных современных трендов. Женщина в кожаном платье выглядит очень соблазнительно и сексуально. В нашем обзоре несколько звездных образов, демонстрирующих как и с чем можно носить одежду из кожи.
1. Charlize Theron
Яркая Шарлиз Терон в красном кожаном платье-футляре от французского дома моды Кристиан Диор.
На премьере фильма "Бедная богатая девочка" в Нью-Йорке Шарлиз Терон появилась в красном кожаном платье-футляре от Christian Dior.
2. Angelina Jolie
Несравненная Анджелина Джоли в длинном черном кожаном платье от Версаче на премьере фильма Мистер и миссис Смит.
Анджелина Джоли для премьеры фильма "Мистер и миссис Смит" выбрала длинное черное кожаное платье с глубоким декольте и прозрачными вставками от Versace.
3. Salma Hayek
Стильная Сальма Хайек в бежевом кожаном платье на Неделе моды в Париже.
На показе Yves Saint-Laurent, который прошел в рамках Недели моды в Париже, Сальма Хайек появилась в коротком бежевом платье, подчеркивающем фигуру звезды. Образ актриса дополнила массивными украшениями.
4. Olivia Palermo
Обворожительная Оливия Палермо в кожаном платье графитового цвета.
Оливия Палермо отлично выглядит в кожаном платье свободного кроя в графитовом цвете. Образ актриса дополнила яркими желтыми туфлями и красным клатчем из кожи питона.
5. Jennifer Aniston
Неподражаемая Дженнифер Энистон в пышном кожаном платье от французского дома моды Кристиан Диор.
Для церемонии People’s Choice Awards в Лос-Анджелесе Дженнифер Энистон выбрала пышное кожаное платье от Christian Dior. Актриса не стала перегружать образ аксессуарами, дополнив его только черными босоножками от Tom Ford.
6. Rihanna
Певица Рианна на красной дорожке Бала института костюма в длинном черном крокодиловом платье от Тома Форда.
Рианна надела на красную дорожку Бала института костюма длинное черное "крокодиловое" платье от Tom Ford.
7. Emma Stone
Обаятельная Эмма Стоун в кожаном платье кораллового цвета на съемках одного из телешоу.
Для съемок в одном из телешоу Эмма Стоун выбрала кожаное платье кораллового цвета от Monique Lhuillier. К нему актриса подобрала лодочки Christian Louboutin, которые отлично гармонировали с цветом платья.
8. Gwyneth Paltrow
Бесподобная Гвинет Пэлтроу в черном кожаном платье на презентации нового аромата Хуго Босс в Мадриде.
На презентации нового аромата "Boss Nuit Pour Femme" от Hugo Boss в Мадриде Гвинет Пэлтроу появилась в кожаном платье черного цвета, как раз подходящем для рекламы "ночного" парфюма).
9. Kate Hudson
Изумительная Кейт Хадсон в кожаном платье кремового цвета на пемьере своего нового фильма.
Кейт Хадсон для премьеры своего нового фильма "Девушка моего лучшего друга" остановила свой выбор на кожаном платье нежного кремового цвета. Актриса дополнила образ золотыми украшениями и коричневой сумочкой-клатчем. Вообще звезда очень любит откровенные наряды, например, на "The Spring 2015 Haute Couture" Кейт Хадсон появилась в ярко-красном провокационном платье от Донателлы Версаче.
10. Fergie
Брутальная Ферги в кожаном платье с шипами и заклепками.
Шипы и заклепки на кожаном платье помогли Ферги создать стильный брутальный образ.
11. Halle Berry
Прекрасная Холли Берри в кожаном платье с прозрачными вставками на премьере фильма Облачный атлас в Москве.
Холли Берри приехала в российскую столицу на презентацию фильма "Облачный атлас". В черном кожаном платье с прозрачными вставками от Catherine Malandrino она выглядела просто потрясающе. Актриса дополнила образ черными туфлями-лодочками и массивными серьгами.
12. Jennifer Lopez
Шикарная Дженнифер Лопес в кожаном платье-комбинации на вечеринке FOX Winter TCA All-Star Party.
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