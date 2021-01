Кулинарные привычки, которые могут быть опасными

Кулинария дома имеет много преимуществ. Исследования показывают, что более частое употребление домашней пищи помогает вам удовлетворить все необходимые диетические потребности. Тем не менее, очень важно следовать определенным правилам, чтобы ваша пища была безопасной.

Мы решили погрузиться глубже и выяснить, какие распространенные ошибки мы все совершаем во время приготовления пищи.

1. Размораживание мяса вне холодильника.

2. Мытье сырого мяса.

3. Охлаждение пищи перед тем, как положить ее в холодильник.

4. Пробовать еду, чтобы проверить, не испортилась ли она.

5. Пробовать сырое тесто.

6. Маринование мяса или рыбы вне холодильника.

7. Не мыть руки перед приготовлением.

Диапазон температур, который считается рискованным для хранения продуктов, составляет от от 5 ° C до 60 ° C. При этой температуре вредные пищевые бактерии могут быстро расти. Вот почему вы всегда должны размораживать мясо только в холодильнике или в микроволновке.Мытье сырой птицы, говядины, свинины, баранины или телятины перед приготовлением не рекомендуется специалистами. Причина этого заключается в том, что бактерии из мяса могут легко распространяться на другие продукты, поверхности и посуду.Это правило объясняется той же причиной, по которой размораживание мяса снаружи является плохой идеей: бактерии быстро растут при температуре от 5 до 60 ° C. Вот почему может быть очень опасно оставлять скоропортящиеся продукты вне холодильника на срок более часа или двух.Опасные бактерии невозможно распознать ни по внешнему виду, ни по вкусу. Однако даже небольшое количество таких бактерий может привести к серьезному пищевому отравлению. Чтобы избежать этого, выбрасывайте любые продукты, если у вас есть какие-либо сомнения в том, что они могут быть испорчены.Вы никогда не должны есть сырые яйца в любой форме. Существует высокая вероятность того, что они содержат бактерии, известные как сальмонелла, что довольно опасны для людей. Кроме того, не пробуйте сырое тесто, даже без яиц, потому что мука может содержать кишечную палочку, которая может вызвать различные инфекции.Это еще одна более типичная ошибка приготовления пищи, которая может привести к пищевому отравлению. Опять же, всегда помните о рискованном диапазоне температур для роста бактерий. Когда вы оставляете замаринованное мясо вне холодильника, вы нарушаете это правило.Бактерии живут на всех поверхностях, даже на наших руках. Представьте, сколько вещей вы трогаете в течение дня, и когда вы начнете готовить, не вымыв руки, вы можете перенести все эти бактерии в свою еду. И не забудьте помыть руки, когда закончите.