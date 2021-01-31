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Кыстыбый. Вольная интерпретация

Рецепт этого татарского блюда я узнала в 18 лет, пока жила в Казани. Вернувшись позже в отчий дом за 2 тыс.км от Татарии, стала готовить этот "деликатес" часто, подсадила всех друзей, а теперь ещё и мужа. Потому как в наших краях из способов примонтировать картоху к тесту популярен только один, наверное - вареники. Ну и пирожки еще, куда ж без них. Вот и приглянулась сея татарская экзотика всем попробовавшим.
Кыстыбый. Вольная интерпретация Рецепт, Татарская кухня, Картофель, Импровизация, Кыстыбый, Длиннопост, Кулинария

Там же, в Казани, обратила внимание, что вариантов приготовления кыстыбый чуть больше, чем дохрена, как впрочем часто бывает с традиционными национальными блюдами. И каждая хозяйка, конечно, утверждает, что ей кыстыбый - самый кыстыбыистый кыстыбый. Я не осталась в стороне от этой традиции и давно уже внесла свои поправки в классический рецепт теста, а теперь ещё и "поиздевалась" над начинкой.

Традиционно кыстыбый готовили с начинкой из пшенной каши, это уже позже ее заменили на тривиальное пюре. Если посмотреть на метаморфозы традиционной татарской кухни, вообще может сложиться впечатление, что их проспонсировали белорусы: картошка в мантах - это бывшая тыква, а эчпочмак вообще исторически готовили только с мясом. Но я отвлеклась от темы.

Стандартное пюре в кыстыбый - конечно вкусно, но иногда может и надоесть.

К счастью, в отличие от той же пшенной каши, с пюре больше простора для маневров. И вот меня посетила идея. Нет, не так. Посетила ИДЕЯ. Которая воплотилась в начинки с кодовыми именами "Кыстыбый все-в-одном" и "Кыстыбый неверный". Но начнем мы с теста.

Для теста я беру:

0,5 кг муки ( все говорят, что надо просеивать, я хз - делала и так, и так - разницы не почувствовала);
70 гр сливочного масла (к моменту приготовления лучше бы ему быть подтаявшим);
0,5 ч.л. соли (это примерно; я всегда солю на глаз, но тут тот случай, когда лучше меньше - недобор по соли легко компенсировать начинкой);
250 мл жидкости - можно только воду, можно только молоко, я делаю 1/1 того и того, главное - жидкость должна быть теплой, даже немного горячеватой.

Итак. Муку со сливочным маслом нужно тщательно перетереть. Если масло у вас было подтаявшим - труда вам это не составит, если нет - ну трите дальше, я предупреждала. Муки лучше взять изначально немного меньше, и досыпать недостающее на этапе вымешивания.

В воду (или молоко, или что вы там выбрали) всыпать соль, перемешать до растворения и добавить это всё к муке.

Кыстыбый. Вольная интерпретация Рецепт, Татарская кухня, Картофель, Импровизация, Кыстыбый, Длиннопост, Кулинария

Яиц в нашем случае лучше не добавлять. Они придают тесту эластичность, но без них, как по мне, тесто получается нежнее. Мы ж не вареники тут затеяли.

Теперь упорото упорно месим. До состояния однородного, гладкого и не липкого комочка. По ходу пьесы решаем, чего добавить, если необходимо - воды или муки. Воду к замесу добавлять - то ещё удовольствие - минут пять будете месить клейстер, но если тесто вышло сильно тугим - лучше добавьте.

Хорошенько намятое тесто отправляем под полотенце или в пакет на заслуженный 30-минутный отдых. Вообще такое тесто пару дней спокойно можно хранить в холодильнике и, как по мне, оно только лучше становится. Поэтому можно с вечера подготовить тесто заранее, если тайминг того требует.

Готовое, отдохнувшее тесто делим на примерно одинаковые комочки. Грамм по 50-60, если есть желание заморочиться с весами, но можно и на глаз. И каждый комочек раскатываем в лепешку, лучше тонко - 1-2 мм. Накатали 6-8 лепешек - можно начинать жарить - остальное докатаете по ходу. Готовятся лепешки очень быстро; на сухой сковороде на среднем огне до золотистых подпалин с обеих сторон. Лично я беру две блинные сковородки - процесс идёт очень прытко. Готовые лепешки складывайте в полотенце, чтобы они остались мягкими. Все. Лепехи ждут картохи.

Кыстыбый. Вольная интерпретация Рецепт, Татарская кухня, Картофель, Импровизация, Кыстыбый, Длиннопост, Кулинария

Из указанного количества ингредиентов получится примерно 16-18 лепёшек, зависит, конечно, от их диаметра и толщины вашей раскатки. У меня получилось 18 диаметром +/- 15 см.

Теперь делаем начинку. В классическом варианте - пюре пшенную кашу на молоке. Если вы не старовер, то - пюре. Если любите, можно добавить поджаренный лук. Пюре готовьте по своему привычному рецепту, главное, чтобы к моменту сборки оно ещё было довольно теплым. Для обычной начинки хватит 1 кг картофеля, но в моем случае ушло меньше, т.к и начинка была не обычная.

А теперь, собственно, переходим к модификациям. В "Кыстыбый все-в-одном" к пюре добавляется мЯсо. Я когда-то делала с поджаренным свино-говяжьим фаршем - получается прям полноценный обед. Но в этот раз в холодильнике фарша не оказалось, зато лежит до жопы запечённых куриных грудок. Они и пошли в дело, предварительно измельчённые в блендере. Соотношение с пюре 1/1 примерно, больше мяса не надо, иначе начинка не будет держаться. На 8 лепёшек хватило одной средней грудки и примерно 200 гр пюре.

Для "Кыстыбый неверный" берём 2-3 столовых ложки тёртого сыра (у меня была моцарелла, но, думаю, тут можно экспериментировать, буду пробовать ещё и пармезан, и чеддер) и 150 гр сырокопченного бекона. Да. Бекон в татарском блюде тянет на оскорбление чувств верующих. Но получается очень вкусно, поэтому, если вера вам позволяет - рекомендую. Бекон предварительно нужно обжарить до уверенно хрустящего состояния и смешать с сыром и примерно 250 гр пюре. Этого как раз хватило на оставшиеся 10 лепешек.

Кыстыбый. Вольная интерпретация Рецепт, Татарская кухня, Картофель, Импровизация, Кыстыбый, Длиннопост, Кулинария

Теперь берём готовые лепешки, на одну половину выкладываем пару столовых ложек начинки и сгибаем пополам. Традиционно готовые кыстыбый смазывают растопленным сливочным маслом, но в нашей семье прижился другой вариант, по-моему, менее жирный. В небольшой сковородке или другой жаропрочной посуде необходимо раскалить подсолнечное масло. Не кипятить, а именно раскалить. Проверить степень готовности можно зубочисткой - если при контакте с маслом образуются пузырьки - достаточно, масло можно выключать. На мои 18 штук ушло примерно 1/4 стакана. Каждый кыстыбый смазать с обеих сторон этим маслом и готово! Можно подавать к столу. С кетчупом, майонетчупом или другими соусами, какие больше нравятся.

Такая вот получилась импровизация. Приятного аппетита!

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