Кыстыбый. Вольная интерпретация

Там же, в Казани, обратила внимание, что вариантов приготовления кыстыбый чуть больше, чем дохрена, как впрочем часто бывает с традиционными национальными блюдами. И каждая хозяйка, конечно, утверждает, что ей кыстыбый - самый кыстыбыистый кыстыбый. Я не осталась в стороне от этой традиции и давно уже внесла свои поправки в классический рецепт теста, а теперь ещё и "поиздевалась" над начинкой.



Традиционно кыстыбый готовили с начинкой из пшенной каши, это уже позже ее заменили на тривиальное пюре. Если посмотреть на метаморфозы традиционной татарской кухни, вообще может сложиться впечатление, что их проспонсировали белорусы: картошка в мантах - это бывшая тыква, а эчпочмак вообще исторически готовили только с мясом. Но я отвлеклась от темы.



Стандартное пюре в кыстыбый - конечно вкусно, но иногда может и надоесть.

К счастью, в отличие от той же пшенной каши, с пюре больше простора для маневров. И вот меня посетила идея. Нет, не так. Посетила ИДЕЯ. Которая воплотилась в начинки с кодовыми именами "Кыстыбый все-в-одном" и "Кыстыбый неверный". Но начнем мы с теста.Для теста я беру:0,5 кг муки ( все говорят, что надо просеивать, я хз - делала и так, и так - разницы не почувствовала);70 гр сливочного масла (к моменту приготовления лучше бы ему быть подтаявшим);0,5 ч.л. соли (это примерно; я всегда солю на глаз, но тут тот случай, когда лучше меньше - недобор по соли легко компенсировать начинкой);250 мл жидкости - можно только воду, можно только молоко, я делаю 1/1 того и того, главное - жидкость должна быть теплой, даже немного горячеватой.Итак. Муку со сливочным маслом нужно тщательно перетереть. Если масло у вас было подтаявшим - труда вам это не составит, если нет - ну трите дальше, я предупреждала. Муки лучше взять изначально немного меньше, и досыпать недостающее на этапе вымешивания.В воду (или молоко, или что вы там выбрали) всыпать соль, перемешать до растворения и добавить это всё к муке.