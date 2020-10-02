Красота Италии с высоты птичьего полёта

Элеонора Кости (Eleonora Costi) — фотограф из Италии, которая путешествует со своим дроном почти по всему миру. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса ей пришлось остаться дома, а как только запрет был снят, она решила сосредоточиться на красотах Италии. Весь мир знает Италию, но увидеть её сверху — совсем другое дело, считает Элеонора. Она отправилась в великолепный регион Апулия, находящийся на пятке итальянского "сапога", который сочетает в себе сказочные коттеджи, архитектуру в стиле барокко и одни из лучших песчаных пляжей материковой Италии, и показала самые лучшие места для посещения.







Монополи







Альберобелло



Лечче



Пещера "Сердце"







Санта-Мария-ди-Леука







Остуни







Чиоло







Лечче







Кастро







Санта-Чезареа-Терме







Галлиполи







Пещера Di Bauxite







Cave of Poetry, Мелендуньо







Полиньяно-а-Маре



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