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Красота Италии с высоты птичьего полёта

Элеонора Кости (Eleonora Costi) — фотограф из Италии, которая путешествует со своим дроном почти по всему миру. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса ей пришлось остаться дома, а как только запрет был снят, она решила сосредоточиться на красотах Италии. Весь мир знает Италию, но увидеть её сверху — совсем другое дело, считает Элеонора. Она отправилась в великолепный регион Апулия, находящийся на пятке итальянского "сапога", который сочетает в себе сказочные коттеджи, архитектуру в стиле барокко и одни из лучших песчаных пляжей материковой Италии, и показала самые лучшие места для посещения.

Красота Италии с высоты птичьего полёта

Монополи

Красота Италии с высоты птичьего полёта

Альберобелло Красота Италии с высоты птичьего полёта

Лечче Красота Италии с высоты птичьего полёта

Пещера "Сердце"

Красота Италии с высоты птичьего полёта

Санта-Мария-ди-Леука

Красота Италии с высоты птичьего полёта

Остуни

Красота Италии с высоты птичьего полёта

Чиоло

Красота Италии с высоты птичьего полёта

Лечче

Красота Италии с высоты птичьего полёта

Кастро

Красота Италии с высоты птичьего полёта

Санта-Чезареа-Терме

Красота Италии с высоты птичьего полёта

Галлиполи

Красота Италии с высоты птичьего полёта

Пещера Di Bauxite

Красота Италии с высоты птичьего полёта

Cave of Poetry, Мелендуньо

Красота Италии с высоты птичьего полёта

Полиньяно-а-Маре

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Красота Италии с высоты птичьего полёта

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Красота Италии с высоты птичьего полётаПодписаться на мой Instagram

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