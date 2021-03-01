Для чего советские солдаты ссыпали из патронов половину пороха

Есть такие слухи. /Фото: Александра Благинина.

На самом деле ничего такого не делали. /Фото: twitter.com.

Разбирать патроны - не самая лучшая идея. /Фото: youtube.com.

ПБС уже были. /Фото: reibert.info.

Не только в ГРУ. /Фото: goodfon.ru.