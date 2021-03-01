Для чего советские солдаты ссыпали из патронов половину пороха

Доводилось ли когда-нибудь слышать от старых товарищей упоминания о том, что советские солдаты ссыпали из патронов половину пороха? Когда и зачем бойцы такое вообще делали? На самом деле все достаточно просто. Но совсем не так, как большинство людей ожидает.
Есть такие слухи. /Фото: Александра Благинина.
На просторах интернета активно ходит байка о том, что в годы войны в Афганистане, советские солдаты якобы отсыпали из патронов половину пороха с целью того, чтобы уменьшить шумность выстрела и таким образом компенсировать отсутствие глушителя у оружия. Возможно где-то когда-то нечто подобное и было. Хотя скорее всего, данная байка (как и многие другие) родились по принципу «слышу звон, да не знаю где он». Отсыпание половины пороха и патрона АК выглядит откровенно сомнительно и вот почему.
На самом деле ничего такого не делали. /Фото: twitter.com.
Во-первых, вручную, даже при наличии каких-то базовых инструментов разобрать патрон к нарезному оружию крайне сложно. Еще сложнее – обратно его собрать. И самое главное, даже если получится сделать все упомянутое, у боеприпаса гарантированно нарушатся баллистические свойства, что самым негативным образом отразится на эффективности стрельбы.
Разбирать патроны - не самая лучшая идея. /Фото: youtube.com.
Во-вторых, уменьшение порохового заряда даже в 2 раза, логичным образом уменьшит количество пороховых газов в два раза, а значит и шумность выстрела. Однако, те кому доводилось стрелять из АК, слышали, насколько громко звучит выстрел. Даже если сократить его шумность в два раза, глушитель это никак не заменит.
ПБС уже были. /Фото: reibert.info.
В-третьих, сокращение порохового заряда также негативно отразится на баллистических качествах боеприпаса. В лучшем случае просто упадет энергия вылетающей пули, а значит сократится дальность полета, поражающий эффект и останавливающее действие. В худшем случае, нарушится траектория полета. Последнее, скорее всего произойдет по причине того, что когда в гильзе останется только половина пороха, он будет сгорать еще менее эффективно. И самое главное в том, что если пороха останется слишком мало, пуля вообще может остаться в канале ствола! А это фактический выход оружия из строя в боевой ситуации.
Не только в ГРУ. /Фото: goodfon.ru.
В заключение остается отметить, что глушители в Советской Армии были и не только в специальных подразделениях ГРУ. Приборы для бесшумной стрельбы имелись в наличии у десантных войск, а также у разведывательных рот. Более того, то или иное вооружение, а также снаряжение в армии, может приписываться по мере надобности почти к любому подразделению.
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