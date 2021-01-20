Что рассказывает о грехах людей картина Брейгеля Старшего «Две обезьяны на цепи»

В 1562 году Брейгель написал малоизвестную картину «Две обезьяны на цепи». Незамысловатая на первый взгляд, она скрывает много любопытных значений: начиная от символики человеческих грехов и глупостей, заканчивая политическим подтекстом. Особенно интересна символика скорлупы.
В 1562 году Брейгель написал малоизвестную картину «Две обезьяны на цепи». На переднем плане - две обезьяны, сидящие на цепи в проеме низкого сводчатого окна. Считается, что это обезьяны – мангабеи. Так как Антверпен имеет статус портового города, вероятно, животные были вывезены торговцами из их естественной среды обитания во фламандский город. Брейгель Старший был вдохновлен великолепной работой итальянского живописца Джентиле да Фабриано, на знаковой работе которого «Поклонение волхвов» мы тоже можем увидеть двух обезьянок - мангабей, которых привезли с собой богатые волхвы к Младенцу Христу. Вполне возможно, Брейгель создал свою картину на основе этого полотна.
"Поклонение волхвов
Сюжет
В основе сюжета картины - две коричневые обезьяны, прикованные к одному кольцу. Они сидят на широком подоконнике, за которым мы видим прекрасный пейзаж. Главные фигуры полотна – животные и цепь – написаны очень детально и контрастно. Одна из обезьян смотрит прямо на нас, вторая – чем-то увлечена и повернута к нам спиной. Важно здесь не только отношение к нам, зрителям. Но и взаимосвязь обезьян. Они сгорблены, зажаты, они не смотрят друг на друга. Обезьянки не держатся вместе, они отвернулись друг от друга. Единственное, что их роднит – это общая горечь, отсутствие свободы, сама цепь. О невозможности обрести свободу говорит каждая деталь – безнадежно склоненная голова одной обезьяны, меланхоличный взгляд другой обезьянки, позы отчаяния и опущенные хвосты. Птицы, парящие над морем, создают явный контраст с этими отчаявшимися животными, неспособными обрести свободу.
Брейгель Старший и его рисунок «Художник и знаток»
При всей грешности сюжета Брейгель художественными приемами мысленно заставляет нас пожалеть этих несчастных животных, которых привезли в холодный Антверпен из южных жарких стран. Им неудобно, не комфортно, холодно. Практически человеческая печаль окутала глаза обезьянки. Есть ощущение, что они потерялись в этом бренном мире. Да, их двое, но они совершенно разобщены.
Пейзаж
Пейзаж на заднем плане написан мягкими нежными тонами. Это портовый город Антверпен и его залив с парусными кораблями, башнями и домами. Брейгель изобразил также церковные башни и ветряную мельницу. Пейзаж выполнен виртуозно и неприхотливо. Ему свойственна легкость, некоторая меланхолия, грусть, в отличие от тяжести, монументальности и неподвижности стен и подоконника. Историки считают, что река на картине – Шельда, а оконный проем принадлежит старинной цитадели к югу от Антверпена. Значимый контраст: обезьяны и внутренняя часть оконной арки окрашены в сравнительно темные цвета, художник показывает город в очень светлых, почти бледных тонах с большим открытым небом. Над городом парят две птицы, свобода которых контрастирует с обезьянами в неволе. Художник подписал свою работу BRVEGEL на кирпичной кладке под левой обезьяной и датировал картину MDLXII (1562 г.).
Пейзаж и подпись
Символика
Данное произведение Питера Брейгеля Старшего – как и все его полотна – имеют глубокую символику. В данном случае, обезьяны являются прообразом человеческих пороков - безрассудства, распутства и легкомыслия. Сюжет является символическим изображением греха и низких инстинктов. Цепь, приковавшая их, создана для укрощения греха и низких желаний. Пустая скорлупа от ореха - все, что осталось от былой, яркой, наполненной и теперь загубленной жизни. У ореховой скорлупы есть также две символики. С одной стороны, ореховая скорлупа - известный мотив плотского греха, греха похоти, сладострастия. Таким образом, грех символически заколочен в цепь (грех укрощен).
Фрагменты
А с другой стороны, треснувшие скорлупы говорят о прожорливости и глупости животных. Возможно, привлеченные этой едой, они были пойманы. Соответственно, обезьянки сами создали свое печальное положение и обменяли свободу на наслаждение плодом. Применительно к людям эта символика будет такова - стоит ли отказываться от свободы ради получения сомнительной выгоды?
Есть любопытная интерпретация обезьянок под круглой аркой, которую предложила искусствоведа Келли Гровье. По ее словам, Брейгель, вдохновляясь работой Джентиле да Фабриано, использовал цепь как атрибут безумия людей (безумство – сковывать себя и других).
Другой искусствовед, Маргарет А. Салливан из Университета штата Монтана, утверждает, что две обезьяны рассматриваются как аллегория глупых грешников. А их заключение в цепи является результатом неумеренного отношения к материальному богатству. А. Салливан считает, что левая обезьяна символизирует алчность и жадность, а правая - расточительность.
Политический подтекст картины
Тема свободы и заключения может иметь политическое значение. Обе обезьяны интерпретируются как граждане Антверпена в цепях, которые были лишены свободы испанцами при короле Филиппе II. Длинные хвосты обезьян можно также рассматривать как отсылку к давним спорам с испанцами. Кроме того, существует лингвистическая близость между словом seigneurie «правило» и брабантским термином songie «обезьяньи гримасы» - символ политического обезьяньего театра.
Осада Антверпена (1584—1585)
Да, можно найти уйму различных и любопытных интерпретаций относительно обезьян в цепи и скорлупы. Какой бы ни была задуманная талантливым художником Брейгелем символика, картина является неотъемлемой частью великолепного достояния автора.
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