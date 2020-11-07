Прически, которые в прошлые времена могли довести до беды

Модные увлечения во все времена могли привести к беде. Даже сегодня можно найти предметы одежды, украшения или тренды, которые не полезны для здоровья, а в старину подобное случалось намного чаще, ведь дамы готовы были примерять на себя любые новинки науки и техники, порой не зная о последствиях или просто не задумываясь о них.









Диадема с газовой горелкой

Гребни с сюрпризом

Смертельные шляпки