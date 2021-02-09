«Груз-200» и не только: что обозначают перевозочные коды армии

В народный лексикон кодовое обозначение «груз-200» вошло в ходе Афганской войны в 1979-1989 годах. В действительности существует еще множество разнообразных армейских перевозочных кодов для обозначения тех или иных грузов. Если с печальным «200-ым» более-менее знаком каждый, то о существовании других аналогичных индексов рядовые сограждане порой даже не догадываются.
Печальный «200», счастливый «300», тревожный «400»
Под цифрой 200 на перевозят убитых солдат. /Фото: yandex.by.
Груз-200 в лишних представлениях не нуждается. Тем не менее напомним, что он является самым печальным, так как обозначаются им специальные цинковые гробы для транспортировки убитых солдат на родину для захоронения.
Под обозначениями 300 и 400 перевозят раненных людей. /Фото: profi-news.ru.
Груз-300 также весьма тревожный, но куда менее печальный. Данным индексом обозначаются живые солдаты, которые транспортируются из зоны боевых действий в госпиталя по ранению. Груз-400 – это отдельная категория раненных, а именно те солдаты, которые были настигнуты контузией.
Долгожданные «100» и «500»
Под этими цифрами везут боеприпасы и медикаменты. /Фото: super-orujie.ru.
Груз-100 – это одна из самых важных «посылок» на фронт. Под этим обозначением перевозят боеприпасы и снаряжение. Обозначается 100-ей буквально все от патронов и гранат, до ботинок и корабельных торпед.
Груз-500 не менее важный. Данным индексом при перевозках обозначаются медикаменты, а также медицинское оборудование для госпиталей.
Особо ценные «700» и «800»
Еще бывают особо ценные и опасные грузы. /Фото: cont.ws.
Груз-700 – это индекс для обозначения особо ценных и важных товаров, которые могут ввозиться или вывозиться из зоны боевых действий. Это может быть все, что угодно, если оно представляет огромную материальную ценность: деньги, драгоценные металлы, произведения искусства и т.п.
Груз-800 – еще один «особо ценный товар». Правда, данным индексом, как правило, нумеруется сверхважное оборудование или оружие. В случае с последним речь чаще всего идет о транспортировке оружия массового поражения.
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