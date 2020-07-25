Малоизвестные факты об апокрифах, или Что скрывают запрещенные Евангелия? В христианской Библии есть четыре книги, называемые Евангелия. Эти канонические тексты повествуют о жизни Иисуса. Большинство из этих историй хорошо известны, и практически каждый христианин знает главные факты из жизни Спасителя. Однако, гораздо меньше людей может хотя бы вспомнить (не говоря уже о том, чтобы рассказать, о чем идет в них речь) хотя бы одно Евангелие, не попавшее в Библию. Тем не менее, они существуют.

1. Евангелие от эбионитов

Евангелие от эбионитов.

Раннее христианство изобиловало многочисленными сектами. Многие из них существовали максимум несколько сотен лет. Эбиониты были одной из таких сект, которая существовала со второго по четвертый век нашей эры. Они придерживались многих еврейских обычаев и традиций, даже после того, как большинство христиан этого не делали. Они также не соглашались с фундаментальными аспектами более широкой христианской философии.

Примечательно, что большинство христиан считали Бога частью Святой Троицы, что эбиониты напрочь отвергали. Вместо этого они утверждали, что Иисус был не Богом, а всего лишь мессией. Это соответствовало бы еврейским обычаям, но не христианству.

Неудивительно, что Евангелие от эбионитов было отвергнуто, когда была написана Библия. Его сочли слишком близким к иудаизму и устаревшим с точки зрения философии.

2. Евангелие от назарян

Евангелие от назарян.

Назаряне были еще одной ранней сектой христианства. Они были назвали в честь Назарета, места рождения Иисуса. Ученые считают, что Евангелие от назарян было написано во втором веке, как и многие из Евангелий в этом списке. Как и эбиониты, назаряне также соблюдали еврейские обычаи и законы. Их Евангелие также подчеркивало еврейское происхождение Иисуса. Любопытно, что это Евангелие было написано на арамейском языке, на котором говорил Иисус.

Когда составлялась Библия, это Евангелие было отвергнуто по многим причинам, схожими с теми, что и Евангелие от эбионитов. Кроме того, в то время мало кто по-прежнему читал или говорил на арамейском языке. Греческий язык стал официальным языком христианства . Сегодня сохранились лишь небольшие части этого Евангелия, переведенного на другие языки.

3. Евангелие от Филиппа

Евангелие от Филиппа.

В Евангелии Филиппа утверждается, что оно было составлено одним из последователей Иисуса. Но оно существенно отличается по стилю и содержанию. Большинство Евангелие сосредоточено на повествовании жизни Иисуса, но это больше похоже на проповедь или трактат. В нем встречаются многие из знакомых понятий и христианских ритуалов (например, крещение), но автор ссылается на них скорее как на аллегории, чем как на настоящие ритуалы . В общем, это одно из самых сложных и трудных для понимания Евангелие в этом списке.

Вероятно, эта книга была отвергнута по нескольким причинам. Во-первых, ее философия сильно отличается от того, к чему привыкли большинство христиан. Также часть утверждений в этой рукописи даже не звучат как христианство, а скорее как другие религии древнего мира (например, манихейство).

4. Евангелие истины

Евангелие истины.

Евангелие истины, вероятно, было написано во втором веке, возможно, древним христианским философом по имени Валентин. Название книги предполагает, что оно было написано для исправления идей в других Евангелиях. Однако, подобно Евангелию от Филиппа, эта книга не является истинным Евангелием. Оно не содержит описания жизни Иисуса или подробностей его деяний. Вместо этого он читается как проповедь или богословский текст.

Это Евангелие было отвергнуто из-за его содержания. Большинство из его текста трудно понять, но он явно очень отличающееся от канонических Евангелие. Его раскритиковали самые древние христианские писатели за его несоответствия, и Евангелие истины быстро провозгласили еретическим. Любопытно, что сегодня его текст доступен почти целиком.

5. Евангелие Спасителя

Евангелие Спасителя, в котором большая часть текстов повреждена.

Это было одно из самых недавно открытых Евангелие. В 1997 году американские ученые исследовали архивы Берлинского музея. Среди стопки древних рукописей они нашли, по-видимому, фрагменты из никогда ранее неизвестного Евангелия. Большая часть текста была повреждена, но оставалось достаточно, чтобы понять, что представляла из себя полная книга. Подобно каноническим Евангелиям, в этой книге рассказывается история Иисуса, за исключением различных деталей.

В это тексте Иисус делает много из того же самого, что и в Библии, но в другое время и в других местах. Например, его известная фраза «если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня» произносится во сне, а не в саду. Евангелие от Спасителя, вероятно, было написано во втором веке, но о нем почти нет исторических упоминаний.

6. Евангелие детства от Фомы

Евангелие детства от Фомы — апокрифический текст, содержащий истории о совершенных Иисусом Христом в детстве чудесах.

Это Евангелие часто путают с более известным Евангелием от Фомы (которое будет упомянуто позже). На самом деле, неясно, кто и когда написал «Евангелие детства от Фомы» (этот текст не имеет ничего общего с Евангелием от Фомы). Это Евангелие заполняет пробелы, оставшиеся в четырех канонических Евангелиях, и фокусируется на годах детства Иисуса. Большая часть книги осталась неповрежденной и ее тексты можно прочитать и сегодня.

7. Евангелие от Петра

Евангелие от Петра — один из новозаветных апокрифов. Существовало в первые века христианства, но было отвергнуто церковью.

В этом Евангелии утверждается, что оно было написано Петром, близким другом Иисуса и его учеником. Однако, это не так. Во-первых, это было написано, по крайней мере, через столетие после того, как жил Петр. Также оно использует все четыре канонических Евангелия в качестве источников. Текст был обнаружен в египетской гробнице в XIX веке.

Ученые предполагают, что это Евангелие было популярным какое-то время, но позже оно было отвергнуто церковью. Многие из учений в тексте якобы устарели и еретичны. Например, утверждается, что Иисус не страдал на кресте.Как и большинство Евангелий в этом списке, из него сохранился только неполный текст.

8. Евангелие от Фомы

Евангелие от Фомы - самое известное Евангелие, не вошедшее в Библию.

Эта книга, вероятно, была написана в первом или втором столетии нашей эры, но она потерялась на протяжении большей части истории. Она была вновь обнаружена в 1945 году крестьянами в Египте. С тех пор она является излюбленной темой множества исследователей. Евангелие от Фомы отличается от других Евангелий. Вместо того, чтобы рассказывать историю об Иисусе или даже выглядеть как проповедь, в нем содержатся Его изречения.

Кроме того, большинство из этих высказываний не фигурируют в Библии. Некоторые из них являются загадочными и даже противоречат высказываниям, содержащимся в официальных Евангелиях. Более того, в некоторых главах Иисус даже описывается как бог, но не человек. Ученые считают, что это была одна из главных причин, по которой книга была отвергнута.

9. Евангелие от Марии Магдалины

Евангелие от Марии Магдалины.

Евангелие от Марии Магдалины было одним из самых важных и противоречивых Евангелий, которые были обнаружены за всю историю. Немецкий ученый купил его в Каире в XIX веке у коллекционера антиквариата. До тех пор никто не знал, что оно существовало. Причина, по которой это Евангелие является таким важным открытием, связана с его содержанием. Подобно многим Евангелиям, он повествует об истории жизни Иисуса, а также оно фокусируется на его ближайших последователях.

Однако, вместо того, чтобы сосредоточиться на 12 учениках, о которых знает большинство христиан, в это Евангелии рассказывается про Марию Магдалину. Вместо того, чтобы изображать ее как простую, раскаявшуюся женщину, она представлена как философ и лидер. Это говорит о том, что в раннем христианстве женщины играли более значительную роль, чем считалось ранее.

10. Евангелие от Иуды

Евангелие от Иуды - наиболее противоречивое Евангелие

Евангелие от Иуды - наиболее противоречивое Евангелие, которое когда-либо было обнаружено. Текст, вероятно, был написан в четвертом веке и затем был утерян до XX века. Хотя большинство Евангелий названо в честь одного из последователей или учеников Иисуса, эта книга названа в честь одного из его антагонистов. В Евангелиях Нового Завета Иуда представлен как человек, который предал Иисуса за 30 серебряных монет. С тех пор он изображается как воплощение измены и худшего друга, которого только может иметь человек.

Когда это Евангелие было впервые обнаружено, оказалось, что в нем Иисус изображен в отрицательном свете. Он оказался темной и угрожающей фигурой, вместо того чтобы выступать в роли главного героя. Еще еще более примечательно, Иуда, главный злодей в Библии , превращается в главного героя истории. В тексте говорится, что все это было частью плана Иисуса, а Иуда на самом деле был героем. По сути, многие из отрывков из этой книги оспаривают основы христианской веры.