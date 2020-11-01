Почему в Советском Союзе солдаты носили с собой шинель даже летом

Скатки из шинели носили только солдаты, офицеры выше рангом так не делали / Фото: ok.culture.ru

В чем причина?

Обмундирование выдавалось солдатам один раз в году / Фото: yandex.ua

Шинель выдавалась на несколько лет / Фото: rabochy-put.ru

Верхнюю одежду хранить было негде, поэтому шинель всегда оставалась с солдатом / Фото: Яндекс.Коллекции

Погода могла резко поменяться, и шинель всегда была под рукой и не давала солдату замерзнуть / Фото: yandex.ua

Шинель могла пригодиться в любой момент, например, в качестве подушки или матраса / Фото: yandex.ua

Согласно правилам, шинель в скатке надо было носить на вещевом мешке / Фото: bolshoyvopros.ru