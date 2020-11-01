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Почему в Советском Союзе солдаты носили с собой шинель даже летом


Почему в Советском Союзе солдаты носили с собой шинель даже летом


Часто на фотографиях прошлых лет и в старых кинофильмах можно увидеть армейцев со скатками из шинели. Бойцы их носили с собой даже в летний период времени. Увидеть такую картину можно было не у всех военных. Обычно это были рядовые солдаты и младший офицерский состав – лейтенанты. Что касается офицеров рангом повыше и генералитета, то они так не поступали.

Скатки из шинели носили только солдаты, офицеры выше рангом так не делали / Фото: ok.culture.ru

Скатки из шинели носили только солдаты, офицеры выше рангом так не делали / Фото: ok.culture.ru

Подобная ситуация наблюдалась и ранее, еще в царской армии, затем в довоенное время и в период Великой Отечественной Войны.

В чем причина?


Обмундирование выдавалось солдатам один раз в году / Фото: yandex.ua

Обмундирование выдавалось солдатам один раз в году / Фото: yandex.ua

 

В действительности нет ничего необычного в таком поведении солдат. В большей степени катализатором стало снабжение солдат обмундированием. Сначала в царской армии, а потом и в советской, военнослужащие одеждой снабжались раз в год, а то и в несколько лет. И сезонность во внимание здесь не бралась.
Шинель выдавалась на несколько лет / Фото: rabochy-put.ru

Шинель выдавалась на несколько лет / Фото: rabochy-put.ru


Каждый предмет из экипировки в армии имеет собственный срок применения. Только после его истечения служащий мог получить новое обмундирование. Шинель выдавалась не на год, а на несколько.

Верхнюю одежду хранить было негде, поэтому шинель всегда оставалась с солдатом / Фото: Яндекс.Коллекции

Верхнюю одежду хранить было негде, поэтому шинель всегда оставалась с солдатом / Фото: Яндекс.Коллекции


После выдачи службой снабжения шинели она так и оставалась у своего владельца независимо от сезона. В стране не было служб, занимающихся хранением экипировки в межсезонье. Что касается армий европейских стран, то там вещи выдавались по сезону. Поэтому встретить бойца с шинелью в жару было невозможно.
Погода могла резко поменяться, и шинель всегда была под рукой и не давала солдату замерзнуть / Фото: yandex.ua

Погода могла резко поменяться, и шинель всегда была под рукой и не давала солдату замерзнуть / Фото: yandex.ua


Но в случае с нашими климатическими условиями наличие при себе этого предмета обмундирования всегда и везде можно отнести скорее к положительным моментам, чем к отрицательным. Даже если днем на улице стоит жара, не факт, что ночью солдат не будет трястись от холода.
Шинель могла пригодиться в любой момент, например, в качестве подушки или матраса / Фото: yandex.ua

Шинель могла пригодиться в любой момент, например, в качестве подушки или матраса / Фото: yandex.ua

 

Да и сами люди, служившие в армии, подтверждают, что это универсальная вещь. Достаточно отстегнуть хлястик и шинель заменит и одеяло, и матрас. Самое главное, что мерзнуть человек уже не будет.
Согласно правилам, шинель в скатке надо было носить на вещевом мешке / Фото: bolshoyvopros.ru

Согласно правилам, шинель в скатке надо было носить на вещевом мешке / Фото: bolshoyvopros.ru

 

По правилам, шинель в скатке нужно было носить на вещевом мешке, но многие скажут, что их способ отличался – валик перекидывался через плечо. В настоящее время увидеть шинель уже можно очень редко. А все обмундирование хранится на спецскладах и выдается исключительно согласно сезону.

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Почему в Советском Союзе солдаты носили с собой шинель даже летом

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Почему в Советском Союзе солдаты носили с собой шинель даже летомПодписаться на мой Instagram
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