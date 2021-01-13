Британское издательство Bloomsbury решило переиздать книги Джоан Роулинг про мальчика-волшебника. В них появятся эксклюзивные иллюстрации Джима Кея. Первая партия обновленных книг поступит на прилавки магазинов в октябре, один экземпляр будет стоить 30 фунтов стерлингов, или 43 доллара.
Судя по нескольким рисункам из книги «Гарри Поттер и тайная комната», иллюстрации просто фантастические.
Обложка.
Несколько иллюстраций из предыдущей книги, «Гарри Поттер и философский камень».
Рон Уизли.
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Волшебные иллюстрации книг о Гарри Поттере
Британское издательство Bloomsbury решило переиздать книги Джоан Роулинг про мальчика-волшебника. В них появятся эксклюзивные иллюстрации Джима Кея. Первая партия обновленных книг поступит на прилавки магазинов в октябре, один экземпляр будет стоить 30 фунтов стерлингов, или 43 доллара.
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