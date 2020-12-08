Какие экспонаты хранит «Птичий музей» под крышей старинного храма

Уникальная коллекция старинных бумаг, обнаруженная учеными в Звенигороде, поражает не только разнообразием и стариной. Дело в том, что коллекционерами на протяжении сотен лет были птицы, ворующие у людей материал для утепления гнезд. Благодаря «пернатым историкам» в руки ученых попали очень разнообразные экспонаты – от талонов на продукты 30-х годов до обрывков документов XVII века.
Успенский собор в Звенигороде - памятник раннемосковского зодчества, построенный на рубеже XIV и XV веков. Внутри собора сохранились уникальные росписи, их авторами считают Андрея Рублёва и Даниила Чёрного. Древний храм, к счастью, не сильно пострадал в советскую эпоху. Он был закрыт лишь на короткий промежуток времени – с конца 30-х, а после войны его опять открыли. В 2018 году наконец-то начали масштабную реставрацию, которая уже давно требовалась не только бесценным картинам, но и самому зданию. В таких случаях исследуются все закутки и возможные потайные места – от подвала до крыши. Тут ученых и ожидал невиданный сюрприз.
Белокаменный Успенский собор в Звенигороде
Вскрыв жестяную кровлю, ремонтники обнаружили слой земли, перемешанный с птичьим пометом и какими-то бумажками. Под крышей сотни лет селились галки. Они-то и натаскали для утепления гнезд многочисленные обрывки. Если бы речь шла просто о ремонте, подобный мусор несомненно бы выкинули, но при реставрации любые отложения – это «культурный слой», требующий тщательного исследования. Разобрав этот необычный «архив», ученые нашли много интересного: фрагменты церковных книг, конфетные фантики, газетные статьи, обрывки писем, календарные листы, нотные партии, билеты на транспорт и в музеи и другие артефакты. Самые ранние относятся к XVII веку, а самые поздние – к 1980-м.
«Под одной крышей оказались собраны самые разные по типу документы. Вся история Звенигорода копилась в самом древнем памятнике города – вот что интересно. Получается какое-то даже мистическое сочетание», – высказал свое мнение журналистам Дмитрий Седов, директор Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея. Именно сюда после тщательного отбора и реставрации попал уникальный «птичий архив».
Конечно, сохранность документов – не лучшая. Например, от интереснейшей находки – постановления, подписанного «столоначальником 5-го стола» от 1865 года, не осталось почти ничего – чернила выцвели и бумага оборвана. Ясно только, что документ был обязателен к исполнению «в течение одного дня».
Документ из «птичьего архива», найденный в Звенигороде (постановление столоначальника – внизу слева)/ Фото: Кирилл Самурский
А вот менее ценный документ - два листка из ссудной кассы, хоть и помяты, но сохранились прекрасно. Из них следует, что некая Аграфена Агеева однажды заложила купчихе Евсеевой драповую кофту, получила в подтверждение ярлык и оставила расписку. Интересно, что дом купцов Евсеевых до сих пор стоит недалеко от Успенского собора – именно оттуда скорее всего птицы и своровали ценную бумагу. Наверное, специально, чтобы сохранить для истории.
Интересно, что, согласно документам, ремонт крыши собора в последний раз проводился в 1837 году. Крыша тогда должна была меняться полностью, но, судя по всему, строители отнеслись к делу халатно – металл может быть и поменяли, но «культурный слой» под ним явно не чистили. Вряд ли они при этом заботились о сохранности «птичьего архива», но благодаря такому отношению ученые сегодня нашли и более древние документы – самые старые датируются XVII веком.
Среди интересных находок можно найти очень разнообразные «бумажки»: пачки от папирос и этикетки от спичек, обрывки страниц с молитвами (все-таки бумаги собирались в окрестностях храма), игральные карты, листки календаря начала XX века и талоны на хлеб от 1933 года, а еще много фантиков от конфет. Например, «Раковые шейки» конца XIX века. Все это вместе действительно похоже на летопись человеческих жизней, собранную за сотни лет «крылатыми историками».
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