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Книжный магазин, кафе и мебельный шоу-рум Harbook в Китае

Книжный магазин, кафе и мебельный шоу-рум Harbook в Китае

Архитекторы Alberto Caiola Studio работали над оформлением интерьера книжного магазина Harbook в Ханчжоу, Китай. Магазин стремится привлечь новое поколение урбанистов, ориентируясь на их стиль жизни. Пространство включает торговый зал, кафе и шоу-рум скандинавской мебели, сочетая в себе традиции и вдохновение.

На протяжении веков город, и в частности его легендарное озеро Сиху, вдохновлял писателей, философов и поэтов. Книжный магазин Harbook продолжает это наследие, обогащая литературную культуру города, ссылаясь на европейские традиции с современным подходом. Открытое пространство площадь 600 квадратных метров рассекает серия арок, напоминающих классические итальянские портики. Они создают диалог между эпохами и культурами, обеспечивая уникальный опыт пребывания в магазине. Чтобы усилить воображаемую тему городского пейзажа, отдельные дисплеи и абстрактные скульптуры наполняют пространство. Их цветовая палитра, а также удивительное сочетание материалов создают постмодернистский акцент на фоне более классических элементов интерьера. Многофункциональное пространство в Harbook создано для проведения различных мероприятий. В зоне шоу-рума предусмотрены многоуровневые уровни для демонстрации мебели.
Соседняя лестница притягивает взгляд к приподнятой зоне кафе, задуманной как место для встречи с друзьями, работы в одиночестве или просто чтения. Вид на озеро Сиху придает дизайну сказочное, игривое настроение. Светодиодная световая инсталляция служит в роли центрального элемента и действует как метафора для просветления, достигнутого через чтение. В то время как для многих литература доступна в Интернете, Harbook проливает свет на вневременную роскошь книг.

Книжный магазин, кафе и мебельный шоу-рум Harbook в Китае

Книжный магазин, кафе и мебельный шоу-рум Harbook в Китае

Книжный магазин, кафе и мебельный шоу-рум Harbook в Китае

Книжный магазин, кафе и мебельный шоу-рум Harbook в Китае

Книжный магазин, кафе и мебельный шоу-рум Harbook в Китае

 

Книжный магазин, кафе и мебельный шоу-рум Harbook в Китае

Книжный магазин, кафе и мебельный шоу-рум Harbook в Китае

Книжный магазин, кафе и мебельный шоу-рум Harbook в Китае

Книжный магазин, кафе и мебельный шоу-рум Harbook в Китае

Книжный магазин, кафе и мебельный шоу-рум Harbook в Китае

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Книжный магазин, кафе и мебельный шоу-рум Harbook в Китае

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Книжный магазин, кафе и мебельный шоу-рум Harbook в КитаеПодписаться на мой Instagram
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