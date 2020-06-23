10 фильмов, которые пощекочут вам нервы

Иногда нам хочется ярких впечатлений и мощного выброса адреналина. Влекомые жаждой сильных эмоций, мы беремся за просмотр какого-нибудь нового фильма ужасов и… смотрим его сквозь пальцы.
Подборка фильмов, при просмотре которых не придется закрывать лицо руками.
Другие
The Others
Детей Грейс поразила странная болезнь: они не выдерживают естественного дневного света. Она увозит их в особняк на одном из островов у побережья Англии, где они живут в постоянном полумраке. Женщина с нетерпением ждет окончания Второй мировой войны и возвращения своего мужа.
Остров проклятых
Shutter Island
Два американских судебных пристава расследуют исчезновение пациентки клиники для умалишенных преступников. Они отправляются на один из островов в штате Массачусетс, где находится эта клиника. При расследовании им придется столкнуться с целой паутиной лжи и неожиданными фактами.
Жатва
The Reaping
Главная героиня знаменита оригинальным хобби — она развеивает мифы. Задумав разоблачить очередную зловещую легенду, женщина отправляется в маленький, богом забытый городок в штате Техас, жители которого — религиозные фанатики, уверенные, что во всех их несчастьях виновата маленькая девочка.
Сияние
The Shining
Джек Торренс приехал в элегантный уединенный отель, чтобы поработать смотрителем во время мертвого сезона вместе со своей женой и сыном. Торренс здесь раньше никогда не бывал, однако его гложат смутные сомнения и странные воспоминания.
Выживут только любовники
Only Lovers Left Alive
Адам и Ева — древние вампиры. Он очень старый рокер из Детройта, который желает тишины и спокойствия. Она крайне жизнерадостная и общительная особа, приехавшая из другой страны, чтобы вытащить своего любовника из депрессии. Но идиллию нарушает внезапно заявляющаяся младшая сестра Евы — Ава.
Семь
Seven
За 7 дней до пенсии на детектива Уильяма Сомерсета сваливаются две неприятности: молодой напарник Миллс и особо изощренное убийство. Он уверен, что за этим преступлением последуют другие. Детектив встает перед выбором: вернуться к работе либо уйти и передать дело своему менее опытному напарнику?
Телекинез
Carrie
Невзрачная девушка Кэрри с рождения обладает способностями телекинеза. Давление фанатично религиозной матери и издевки сверстников только подталкивают к развитию ее сверхъестественных способностей. На выпускном одноклассники решают жестоко подшутить над ней, что приводит к фатальным последствиям.
28 дней спустя
28 Days Later
Смертельный вирус, соприкасаясь с любым живым существом, превращает его в кровожадного монстра. Через 4 недели вся Англия охвачена страшной эпидемией: многие люди эвакуируются, другие ищут безопасные места в надежде спастись.
Ключ от всех дверей
The Skeleton Key
25-летняя Кэролайн Эллис устраивается работать сиделкой к пожилому инвалиду Бену Деверо, владельцу огромного особняка неподалеку от Луизианы. Вскоре девушка становится свидетельницей довольно странных и необъяснимых событий и решает разгадать тайны, которые скрывает супруга пожилого мужчины.
Черный лебедь
Black Swan
У примы балетного театра, которая никак не может совладать с отсутствием эмоциональности и чувственности на сцене, неожиданно появляется опасная и притягательная конкурентка. Героиня опасается остаться без главных партий, а соперничество усиливается по мере приближения ответственного выступления.
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