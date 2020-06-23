10 фильмов, которые пощекочут вам нервы

С нами не соскучишься!

Иногда нам хочется ярких впечатлений и мощного выброса адреналина. Влекомые жаждой сильных эмоций, мы беремся за просмотр какого-нибудь нового фильма ужасов и… смотрим его сквозь пальцы.



Подборка фильмов, при просмотре которых не придется закрывать лицо руками.









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