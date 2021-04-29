Почему листья перца скручиваются

Часто у болгарского перца скручиваются листья в результате малейшего неблагоприятного изменения микроклимата.



Культура прихотлива к уходу, реагирует на все погрешности агротехники.

Однако причина, почему листочки сворачиваются, может быть серьезнее, чем просто перепады погоды, и привести к снижению урожайности или гибели растения.



Смотрим!

Разновидности деформации листовой пластины

Лодочкой

Вниз

Вверх

Верхние листья

Семядольные

Возможные причины деформации листвы

Края и вся пластина листочков могут заворачиваться из-за:

Неравномерный рост

Нехватка необходимых элементов в почве

Нарушение агротехники

Развитие заболевания

Атака вредителей

Способы устранения проблемы и меры профилактики

Игнорировать проблему нельзя, поскольку состояние кустика может резко ухудшиться, запоздалые мероприятия не окажут должного действия. Нужно сразу осмотреть растение на наличие других симптомов, обратить внимание, как именно в теплице скручиваются листья у перца. Признаки нездоровья культуры в открытом грунте сильнее выражены, поскольку неблагоприятных факторов больше.Листочки могут заворачиваться в разные стороны. Внимательно изучив патологию, можно понять, что послужило причиной поражения перца. Наиболее распространены вариации:лодочка;вниз;вверх;только верхний ярус;семядольные.Патология может быть связана с неправильным уходом, недостатком питательных веществ или света и тепла, но у перца листочки начинают скручиваться лодочкой и при заражении некоторыми инфекциями. По этой причине важно осмотреть куст на наличие других симптомов.Если наблюдается хлорозная желтизна по краям, неравномерная пятнистая окраска, возможно заражение опасным вирусным заболеванием – табачной мозаикой.Подобное скручивание листьев перца наблюдается при нехватке поливов. При этом тургор снижается, растение выглядит вялым. О наличии паразитов свидетельствует симптом, когда листовую пластину закручивает внутрь, а потом трубочкой.Кроме этого, должны присутствовать другие признаки. Еще одна возможная причина – вершинная гниль. В любом случае требуется тщательный осмотр кустика, принятие мер по исправлению ситуации.Листья сладких перцев реагируют на дефицит калия скручиванием вверх. Другие признаки – пожелтение краев нижнего яруса. Из-за патологии рост приостанавливается, плоды не могут завязаться.Еще одна причина – фитоплазмоз. Листья по краям загибаются вверх, скручиваются, засыхают. Чаще патология начинается с верхушек побегов, затем поражает весь куст. Плоды вырастают маленькие, деформированные.Неравномерный рост является наиболее частой причиной. Центральная жилка вытягивается, листовая пластина не успевает, в результате лист закручивается. Проблема возникает при недостатке тепла и света, при этом почва может быть богата всеми необходимыми питательными нутриентами.Процесс не оказывает влияние на дальнейшее развитие растения и плодоношение. К этому также может привести неправильный или недостаточный уход. В жаркую погоду листья скручиваются, чтобы уменьшить площадь испарения влаги.Пара первых листиков на рассаде болгарского перца постепенно могут скручиваться и отпадать. Это является нормой, после данного процесса молодой росток начинает активный рост, быстро наращивает зеленую массу. Семядольные листочки могут падать полностью зелеными, без признаков желтизны или скручивания.Искривление листовой пластины наблюдается в различных случаях. Необходимо своевременно установить причину и устранить ее. Поврежденные листья могут не принять прежнюю форму, но новые будут расти ровными, растение не пострадает. Если причины не связаны с заболеваниями, насекомыми, личинками, то деформация может выровняться.Перцу требуется много света и тепла, достаточный полив. Культура плохо переносит недостаток и избыток влаги, питательных веществ.неравномерного роста;недостатка минеральных нутриентов;неправильной посадки и ухода;заражения инфекцией;поселения вредителей.При недостатке света и тепла у рассады перца начинают деформироваться только верхние листочки. Центральная жилка активно растет, но листовая пластина не успевает за ней. Рост активируется растением с целью вырастить крупные листочки для увеличения фотосинтеза.Следует отметить, что проблема возникает только на новых листьях перца, выросшие до этого остаются ровными. При устранении причины молодая зелень вырастает правильной формы.Перцы очень требовательны к питательному составу грунта. Листья всходов у рассады перца скручиваются при нехватке калия, магния. Нутриенты участвуют во многих процессах, происходящих в растении. Дефицит магния кроме скручивания имеет и другие симптомы – окрас листовой пластины бледнеет, между жилками появляется розовый оттенок.Также может проявить себя недостаток кальция. Листья перца деформируются, выглядят пожухлыми, становятся неправильной формы. При дефиците фосфора листовая пластина темнеет, заворачивается внутрь, прожилки становятся фиолетовыми.Выполнение основных рекомендованных мероприятий по посадке и уходу за перцем обеспечивает получение хорошего урожая. Культура очень требовательна к микроклимату в парнике или окружающей среде в открытом грунте, поэтому из-за малейшего нарушения листья сворачиваются, меняют окрас, вянут. Перцу нужны свет, тепло, оптимальная влажность почвы и воздуха.Нужно вовремя пересаживать молодые саженцы, поскольку для развития корневой системы требуется место. Полив может быть обильным, но не частым. Приветствуется капельный способ увлажнения почвы. Нужно регулярное рыхление, удаление сорняков.Инфицирование перца проявляется несколькими симптомами. Важно вовремя выявить возбудителя болезни и принять меры. В зависимости от инфекции следует использовать разрешенные биопрепараты, народные средства. Может потребоваться уничтожение зараженного кустика.фитоплазмоз – начинается с верхушек побегов, листочки по краям загибаются вверх, скручиваются, усыхают;фузариоз – листва сворачивается, желтеет;вертициллез – листья бледнеют, приобретают гофрированность, растение увядает;фитофтороз – коричневые пятна, распространяющиеся по всему растению;табачная мозаика – разноцветная окраска, деформация листьев;вершинная гниль – темно-зеленые, становящиеся мокнущими коричневатого окраса пятна на листовой пластине.На перце могут поселиться паутинный клещ или тля. Кроме скручивания листьев наблюдается паутина, желтые пятнышки, белый налет, дырочки. Большой вред нанесут культуре их личинки или других насекомых, которые остались зимовать на грядке с прошлого года. Появления последних можно избежать, если правильно готовить почву для посева семян на рассаду и для высадки саженцев на постоянное место выращивания. Молодые всходы вредители могут полностью уничтожить.Если у перца скручиваются листья в теплице, действовать нужно сразу после обнаружения симптомов нездоровья, поскольку в закрытом грунте инфекции и вредители быстро распространятся по всем посадкам. Следует внимательно осмотреть кустики, а не заметив признаков заболеваний или присутствия насекомых, начать с изучения окружающего культуру микроклимата. Убедившись, что освещенность, температура и влажность воздуха в норме, нужно проанализировать частоту поливов. Если признаков недостатки или застоя влаги тоже не наблюдается, подкормить перец в зависимости от дополнительных симптомов.При выявлении фитоплазмоза, фузариоза, фитофтороза, вертициллеза зараженное растение придется удалить с грядки и уничтожить, остальные обработать в целях профилактики химическими препаратами. Борьба с вершинной гнилью заключается в опрыскивании или коневой подкормке кальциевой селитрой или хлористым кальцием. Обязательно наладить режим поливов, убирать сорняки, рыхлить почву.Для избавления от паутинного клеща использовать препараты – Акарин, Аполло, Клещевит, Актеллик. Хорошо себя зарекомендовали народные способы – промывание листьев раствором хозяйственного мыла, опрыскивание спиртом, отваром белены, табака или чеснока.От тли можно избавиться с помощью луковой шелухи, чистотела, помидорной ботвы, смывания струей воды. Опрыскивание отварами и настоями не повредит, а поможет избавиться от вредителей, также используется как внекорневая подкормка.Профилактикой скручивания листьев перца является соблюдение агротехнических мероприятий на всех стадиях выращивания. Необходимо проводить предпосевную дезинфекцию семенного материала и почвосмеси, очищать от растительных остатков и обеззараживать грунт на грядках. Создание благоприятного микроклимата позволит овощу хорошо развиваться и плодоносить. Полноценный уход убережет от появления симптомов нехватки питательных веществ или влаги.Листья перца закручиваются по нескольким причинам. Важно вовремя диагностировать проблему и принять меры по ее устранению. Культура прихотлива к составу почвы, освещенности, показателям температуры и влажности. В большинстве случаев заворачивание листочков не причиняет вреда и легко устраняется. Если причина в болезни или вредителях, нужно как можно быстрее с ними справиться.