Какими способами в России чаще всего угоняют автомобили

1. Использование код-грабберов

Воры часто перехватывают код с ключа-сигнализации. |Фото: YouTube.

2. Метод «монтировки»

Странно, но способ все еще пользуется популярностью. |Фото: u-f.ru.

3. Электронный взлом

Принцип тот же, что и в автосервисе. |Фото: mashintop.ru.

4. Замочный взлом

Нестареющая криминальная классика. ¦Фото: carsweek.ru.