Какими способами в России чаще всего угоняют автомобили

Количество угонов автомобилей в целом по России снижается в последние несколько лет. В 2020 году падение числа угонов и вовсе достигло 40% от предыдущего значения. Объяснения у данной тенденции среди правоохранителей пока нет. Тем не менее, гражданам не стоит расслабляться, так как все еще находятся недобросовестные люди, которые не прочь поправить свое собственное материальное положение за счет других.
1. Использование код-грабберов
Воры часто перехватывают код с ключа-сигнализации. |Фото: YouTube.
Современная «отрасль» автомобильных угонов сохраняет крайне высокий уровень технической оснащенности. По данным правоохранительных органов, чаще всего автомобили воруют при помощи так называемых код-грабберов. Это специальные электронные устройства для получения доступа к машине и запуска ее двигателя без ключа. В 2020 году таким образом было похищено не менее 33% всех авто. Суть грабберов сводится к тому, чтобы перехватить и похитить код с брелока-сигнализации.
2. Метод «монтировки»
Странно, но способ все еще пользуется популярностью. |Фото: u-f.ru.
Удивительно, но на втором месте по популярности среди угонщиков остается такой «проверенный годами» метод, как банальное разбивание одного из стекол машины с последующим проникновением внутрь. В 2020 году таким способом украли почти 27% всех угнанных машин. Чаще всего метод применяется к старым моделям автомобилей, а также к разнообразной специальной технике.
3. Электронный взлом
Принцип тот же, что и в автосервисе. |Фото: mashintop.ru.
Данный способ известен давно, однако большую популярность он приобрел только в минувшем году. С использованием узкопрофильных электронных отмычек было совершено около 16% всех угонов. Речь идет о применении специального оборудования, которое заточено на работу несколькими или даже одной моделью автомобиля. Чаще всего таким образом преступники угоняют машины их Китая, Южной Кореи и Японии.
4. Замочный взлом
Нестареющая криминальная классика. ¦Фото: carsweek.ru.
Закрывает список способов-лидеров методика со снятием цилиндра дверного замка. Эти способом было угнано более 14% всех автомобилей. Вмешательство такого рода осуществляется как правило при помощи достаточно тривиального набора слесарных инструментов. Методика грубая, однако использует преступниками уже почти столетие.
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