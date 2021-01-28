Как быстро очистить душевую кабину

Так приятно расслабиться в душевой кабине и насладиться отдыхом под горячей струей воды. Но так сложно и неприятно очищать душевую кабину после купания. Пятна от жесткой воды и мыльные разводы не так-то просто отмыть.

Однако, зная один простой лайфхак, вы сможете максимально быстро и эффективно очистить душевую кабину.





Удивительно, но для чистки душевой кабины идеально подходят таблетки для посудомоечных машин. Чтобы максимально быстро и эффективно отмыть стенки кабины подготовьте меламиновую губку и сделайте в ней отверстие, в которое поместится таблетка для посудомоечной машины.

Предварительно удалив у таблетки шарик, вставьте ее в подготовленное отверстие.







Смочите губку и начните уборку. Результат будет удивительным!





Без каких-либо сложностей вы справитесь с загрязнениями на стенках душевой кабины. Для закрепления результата протрите душевую кабину ополаскивателем для посуды.



