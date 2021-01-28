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Как быстро очистить душевую кабину

Так приятно расслабиться в душевой кабине и насладиться отдыхом под горячей струей воды. Но так сложно и неприятно очищать душевую кабину после купания. Пятна от жесткой воды и мыльные разводы  не так-то просто отмыть.
Однако, зная один простой лайфхак, вы сможете максимально быстро и эффективно очистить душевую кабину.

Как быстро очистить душевую кабину
Удивительно, но для чистки душевой кабины идеально подходят таблетки для посудомоечных машин. Чтобы максимально быстро и эффективно отмыть стенки кабины подготовьте меламиновую губку и сделайте в ней отверстие, в которое поместится таблетка для посудомоечной машины.
Предварительно удалив у таблетки шарик, вставьте ее в подготовленное отверстие.

Как быстро очистить душевую кабину

Смочите губку и начните уборку. Результат будет удивительным!

Как быстро очистить душевую кабину
Без каких-либо сложностей вы справитесь с загрязнениями на стенках душевой кабины. Для закрепления результата протрите душевую кабину ополаскивателем для посуды.

Как быстро очистить душевую кабину

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Душевая кабинасоветы
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