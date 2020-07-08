Рейтинг самых здоровых и питательных завтраков мира

Завтрак не случайно называют самым полезным приёмом пищи, ведь он даёт нам энергию на целый день.







В разных странах существует очень индивидуальное представление о здоровом завтраке. Мы исследовали восемнадцать традиционных завтраков из разных уголков мира и составили собственный рейтинг от «наименее питательного» до «завтрака чемпионов». Предлагаем вам совершить вместе с нами это небольшое шутливое гастрономическое путешествие.





17. Австралия

16. Япония

15. Мьянма

14. Франция

13. Малайзия

12. Филиппины

11. Пакистан

10. Швейцария

9. Мексика

8. Израиль

7. Таиланд

6. Соединенные Штаты

4-5. Англия

4-5. Ирландия

3. Шотландия

2. Турция

1. Венесуэла