Всё о выращивании моркови

На первый взгляд, выращивать морковь весьма просто – вскопал гряду, посеял семена, пару раз полил и жди урожая. Увы, это не так, и столь «ленивая» агротехника приведет к получению кривых и невкусных плодов.

Правильно сажать морковь тоже нужно уметь!

Если вы собираетесь сажать этот корнеплод впервые или никак не получите такие же овощи, как и нарисованные на упаковке, то эта инструкция – для вас.







Лучшие сорта моркови

Где сажать морковь

Выбор места для моркови

Подготовка гряды для моркови

Посадка моркови

Когда сеять морковь

Подготовка и посев семян

Уход за морковью

Полив

Подкормка моркови

Гряда моркови до прореживания

Болезни и вредители моркови

Хранение моркови

Выбор моркови на прилавках современных магазинов способен поставить в тупик начинающего огородника. Чтобы не паниковать и не набирать десяток ярких пакетиков наобум, нужно понимать, для чего вы выращиваете морковь. Для разных целей подойдут разные сорта.Для пучковой продажи и употребления летом в свежем виде: Бюро, Веста F1, Виктория F1, Концерто F1, Лагуна F1, Лидия F1, Марс, Наполи F1, Нелли F1, Оранжевый мускат, Пучковая, Ройал Шансон, Шантене королевская, Ярославна.Для салатов: Болеро F1, Наполи F1, Ред Кор, Шантене 5.Для переработки: Болтекс F1, Вероника F1, Вита Лонга, Долянка, Кардинал, Китайская красавица, Королева осени, Корона F1, Курода F1, Малика, Нантская улучшенная, Наталья F1, Принцесса F1, Романс F1, Самсон, Форто, Холидей F1.Для зимнего хранения: Анастасия F1, Грибовчанин F1, Канада F1, Каскад F1, Королева осени, Московская зимняя, Нантская, Романс F1, Тайфун, Флакке, Флаккоро, Шантене 2461, Элеганс F1.Универсальные сорта: Ангара, Майор F1, Красный великан.Гряды для весеннего посева моркови стоит подготовить еще осенью. У этого корнеплода не так уж много требований, однако соблюсти стоит их все, поскольку неправильно выбранное место приведет к снижению урожайности и вкусовых качеств моркови.Морковь – один из тех овощей, которые должны находиться под прямыми солнечными лучами весь световой день. Поэтому под гряды стоит отводить самое освещенное на участке место. Кроме того, она предпочитает рыхлые нейтральные почвы, а на тяжелом или кислом грунте покрывается «бородой» и деформируется.Морковь нельзя сажать на одном месте 2 года подряд. Кроме того, ее не рекомендуется выращивать после петрушки, укропа, сельдерея и пастернака. А вот огурцы, помидоры, картофель, лук, чеснок или капуста станут отличными предшественниками для этой культуры.После того как с местом посадки вы определились, нужно позаботиться о качестве земли для моркови. Делается это в сентябре и состоит из нескольких этапов:удаление сорняков и растительных остатков от предыдущих посадок; перекопка гряды; внесение органических разрыхлителей (торфа, песка, перегноя); раскисление почвы при необходимости с помощью доломитовой муки, гашеной извести (пушонки) или золы.Морковь не переносит свежий навоз, становится от него горькой, с толстой кожицей и наращивает преимущественно ботву, а не корнеплоды.От правильных сроков посева моркови зависит не только время сбора урожая, но и его качество. Нет одинаковой даты сева, которая подошла бы для всех сортов и регионов, поэтому нужно понимать, что за сорт вы сажаете и на какое его использование рассчитываете.Срок посева моркови всегда должен быть указан на пакетике с семенами, однако если вы вырастили семена сами или купили их с рук, ориентируйтесь на следующие периоды.Морковь для употребления в свежем виде летом («пучковую продукцию») сеют ранней весной, как только прогреется и высохнет верхний слой грунта или под зиму. Правда, подзимний сев подходит только для жителей тех регионов, где зимы не морозны и с обильными снегопадами – в противном случае семена погибнут даже под толстым слоем мульчи.Возвратные заморозки не убьют морковь, однако спровоцируют ее на рост цветочных стрелок и ухудшат лежкость, поэтому для хранения эти корнеплоды уже не сгодятся.Морковь на хранение сеять стоит во второй половине мая, когда воздух прогреется до стабильных 15-18°С, а ночные заморозки минуют, либо в 20-х числах июня (кстати, при таком позднем посеве растения на повреждает морковная муха).Предпосевная подготовка семян моркови довольно проста, однако ее проведение позволяет ускорить появление всходов на 5-7 дней. Для начала отбракуйте неликвид, залив семена теплой водой и оставив на 10 часов. Те, что по истечении срока будут плавать на поверхности, к севу непригодны, и их можно выбросить.Качественные семена стоит разложить на мокрой марле или ватном диске и оставить на 2-3 дня, периодически повторно увлажняя. После этого у семян появятся небольшие корешки, и они будут готовы к посеву.Если вы купили гранулированные семена моркови, то сеять их можно без подготовки.Грядку для моркови нужно заранее подрыхлить, граблями нарезать лунки глубиной 2-3 см, на расстоянии 15 см друг от друга и пролить их. Затем можно приступать к посеву, выбрав для этого теплую безветренную погоду. Кто-то из огородников старается сразу разложить семена на расстоянии 2-3 см друг от друга, кто-то сеет, как придется. Во втором случае морковь нужно будет проредить как минимум дважды за сезон. После посева лунки засыпают грунтом или торфом, еще раз поливают и в прохладную погоду укрывают пленкой или спанбондом до появления всходов.Губительнее всего для морковных всходов соседство сорняков и образующаяся на земле корка. И то, и другое, способно изрядно попортить ваш урожай даже до того, как первые листочки моркови появятся над грунтом. Чтобы избежать этого, прополите и подрыхлите грядку, если увидите, что она зарастет травой или стала твердой. Кстати, рыхлить морковь нужно часто, ведь красивые ровные корнеплоды могут получиться только в легком грунте.Без полива морковь становится вялой и горькой, причем негативно она относится как к постоянной недоувлажненности, так и к периодическим засухам. Впрочем, появлению «болота» она также не обрадуется – эта культура предпочитает стабильность и умеренность.Чтобы ваша морковь не засохла прямо в грядке и не потрескалась от обилия влаги, возьмите за правило поливать ее раз в 5-7 дней на глубину, соответствующую длине корнеплода. Пока морковки молоды и тонки, достаточно промачивать грунт на 5-7 см, а вот взрослую морковь нужно поливать так, чтобы 30 см от поверхности почвы было увлажнено.На нормальной почве морковь достаточно подкармливать два раза за сезон – первый раз через 3 недели после появления всходов, второй – через месяц после первого. Для нормального роста корнеплоду подойдет любая из следующих подкормок:1 ст.л. нитрофоски на 10 л воды;2 стакана древесной золы на 10 л воды;20 г калийной селитры, 15 г мочевины и 15 г двойного суперфосфата на 10 л воды.Прореживание морковиЧтобы морковь выросла крупной, расстояние между корнеплодами нужно постоянно контролировать, не давая посадкам загущаться. Первое прореживание моркови проводят в фазе появления первой пары настоящих листочков, оставляя между всходами 3 см.Чтобы при прореживании не повредить остающиеся корнеплоды, проводить его нужно после обильного полива и рыхления земли.Второй раз морковь прореживают, когда у нее разовьются 2 пары полноценных листьев. Тогда расстояние между растениями оставляют около 6 см.Чаще всего морковь повреждает морковная муха, которую привлекает ароматная ботва этой культуры. Профилактикой нашествия является правильное выращивание, незагущенные посадки, отсутствие застоев влаги в почве. Если это не помогло, и листья у моркови начали закручиваться, что является первым признаком появления вредителя, нужно обработать посадки препаратами Инта-Вир или Актеллик по инструкции.Из болезней моркови наиболее распространены различные виды гнилей: фомоз, склеротиниоз, альтернариоз, ботритиоз и бактериоз. Профилактикой этих заболеваний является тщательное соблюдение севооборота и уборка растительных остатков с гряд, а вот лечение у каждой болезни свое.Для того чтобы морковь пролежала всю зиму, нужно не только выбрать подходящий сорт, но и правильно организовать сбор и хранение урожая. За месяц до уборки корнеплоды перестают поливать, а для самого процесса выбирают сухой теплый день.Если осень сухая, морковь может находиться в грунте до самых холодов, а вот в дождливую погоду лучше поскорее убрать ее, чтобы не загнила.Корнеплоды аккуратно подкапывают вилами, обсушивают в тени, отряхивают от земли и обрезают у них ботву, оставляя буквально пару миллиметров. Для моркови подойдет хранилище со стабильной температурой 0-2°С и высокой влажностью.Собранные корнеплоды укладывают слоями в ящики, пересыпая песком или опилками так, чтобы они не соприкасались, или хранят в мешках. Помните, что при малейшем повышении температуры морковь начнет прорастать, поэтому периодически осматривайте свои запасы и удаляйте те плоды, которые уже не подлежат хранению.