Дворцы чревоугодия в Китае

Сложно съездить в Америку и не поправиться. Ещё во время первого путешествия (что ж я всё к нему возвращаюсь) я открыл для себя китайские буфеты. Это совершенно особенный вид ресторана: в других странах они тоже встречаются, но не так часто. В каждом американском городке будет минимум один такой.



Съешь, сколько сможешь — зазывают буфетчики с раскосыми глазами. В самом деле, никаких условий, просто плата за вход. Точнее, за выход. И недорого, около десяти долларов с человека, иногда меньше. В буфете можно находиться до закрытия и есть, пока не лопнешь. А если лопнул — отдохни немного, и снова начни есть. Да, как здесь не поправиться!







1 Некоторые сторонники теории заговоров считают, что эти дворцы чревоугодия специально созданы китайской коммунистической партией, чтобы проклятые капиталисты объелись и померли. Но в буфеты азиаты ходят даже чаще. Хороший знак — значит, место хорошее. Буфеты всегда несколько отличаются друг от друга, как по качеству, так и по выбору еды. Нужно быть внимательным и читать отзывы.





2 Я пришёл отмечать в буфет наступление нового, 2015 года. Держу себя в руках — за месяц лишь единственный раз посетил сие благословенное место.





3 Улыбчивая китайская женщина проводит к столику и спросит, что ты хочешь пить.

Есть всё, кроме алкоголя. Напитки увеличат счёт на 2-3 доллара, при этом заплатите вы лишь однажды, обновлять и подливать будут бесплатно. Можно сэкономить, попросив обычную воду. Это касается любого заведения в Америке — за воду денег не берут.4 Можно идти на разведку. Первый подход он такой, всего по чуть-чуть.5 Берём чистую тарелку, гуляем вдоль рядов с едой, выбираем всё, что желудку угодно.6 Упор сделан на китайскую еду, но попадаются и совершенно американские блюда вроде жареной ветчины или запечённой картошки с сыром. Но буфеты известны, в первую очередь, благодаря большому выбору морепродуктов.7 Мидии, раки, крабы, креветки — в любом другом месте эти блюда обойдутся значительно дороже. Есть ещё уголок, это где вы себе сами выбираете ингредиенты, а специально обученные готовят. Можно выбрать стейк, а вам пожарят. Или свиную отбивную.8 Овощи, салаты, лапша, гарниры…я пытался сфотографировать наиболее яркие витрины, но их очень, очень много…9 Десертов тоже много. Фрукты, дыни, тортики, мороженое. Я же в этих буфетах всегда больше всего налегаю на суши.10 Я сделал три “подхода” к еде, и в меня уже не лезло. Некоторыеспособны на пять подряд.11 Когда я впервые увидел эту красоту, в голове тут же начал зреть бизнес-план, как открыть такой ресторанчик в России. Потом понял, ничего не получится. Иначе бы у нас такое существовало давно. Был же ресторан “Дрова”, который сначала стал слишком дорогим, а потом и вовсе закрылся.В самом Китае, кстати, буфетов я тоже не встречал. Не готовы пока наши народы к этому.Понравилось? Мне важно ваше мнение о том , что я делаю и что пишу. Ваш комментарий — лучшая оценка моей работы. Давайте общаться больше!