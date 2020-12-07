Ватты или люмены: на какой показатель нужно смотреть при выборе лампочек

На самом деле смотреть нужно на люмены. |Фото: strojka-gid.ru.

Сила не в ваттах, брат. |Фото: photosgrams.com.

Лучше всего брать не прожорливые лампы. |Фото: april.kg.

Ватты интересовать должны меньше . ¦Фото: netnoo.com.