9 идей, как сделать предметы декора из битой плитки или посуды

Даже ненужные на первый взгляд вещи могут оказаться очень полезными. Например, битая посуда или плитка — это замечательный материал для создания яркого, креативного и запоминающегося декора, как для дома, так и для дачного участка. Технология работы с этим материалом крайне проста и для нее не понадобится каких-либо особых инструментов. Novate.ru предлагает подборку оригинальных идей, которые любой новичок сможет воплотить в жизнь. Отличный повод не чувствовать себя виноватым после того, как что-то случайно разобьешь.
1. Необычные китайские ступеньки
Украшение кусочками плитки обычной лестницы на улице. /Фото: cdn.woodynody.com
Сделать красивые ступеньки в домашних условиях или на даче не составит труда. Для этого необходимо разбить несколько ненужных тарелок или плиток, желательно с красочным узором или взять однотонную посуду, но разных цветов. Чтобы разбивать тарелки безопасно, для начала их необходимо завернуть в полотенце, а потом ударить молотком. Так получатся мелкие кусочки разных форм. Чтобы сделать их определенного размера и вида, можно воспользоваться специальными кусачками для плитки, аккуратно отрезая по кусочку нужной формы.
Оригинальное решение для дорожки в саду или украшения лестницы. /Фото: sc01.alicdn.com
Китайские ступеньки — это оригинальность, заключенная в круглую оболочку. Для того чтобы их сделать, нужно позаботиться о формочке в виде круга, куда будет заливаться цемент, а поверх него выкладываться кусочки битой плитки. Для этого можно использовать таз, обрезанную пластиковую бутылку больших объемов или просто опалубку из пластика. Внутрь емкости нужно постелить плотную пленку или фольгу, чтобы формочку было удобно использовать несколько раз. После того как раствор немного застынет, цементный круг надо достать и дать полностью просохнуть без формы. Затем его можно укладывать на дорожку в саду или представлять в виде лестницы на металлической опоре. Такие красивые китайские круги можно также использовать в качестве декоративной подставки под горшки с цветами или свечи.
2. Декор для кухни
Оригинальная идея, которая может стать настоящим украшением кухни. /Фото: ya-superpuper.com
Из кусочков битых тарелок можно составить оригинальную композицию, которая украсить стену в кухне. На ней можно изобразить любую картину, а наполовину треснувшая чашка может стать тайным хранилищем для кофейных зерен, которые будут распространять приятный аромат по всей комнате или же небольшим импровизированным горшочком для комнатного растения. У этой задумки нет границ — все зависит только от фантазии.
3. Нестандартная шкатулка
С помощью битой плитки можно сделать уникальную шкатулку для хранения украшений. /Фото: ya-superpuper.com
Маленькие кусочки разбитой тарелки или плитки могут отлично дополнить банальную шкатулку для украшений. Необычный атмосферный вид превратят даже обычную коробку в произведение искусства. В ней будет очень удобно хранить украшения или другие мелкие предметы.
4. Цветочные горшки
Оригинальное решение, которое поможет добавить комнате яркости. /Фото: haus.de
Узоры из кусочков битой посуды будут отлично гармонировать с цветами в горшке. Вместе они могут создавать красивую яркую картину, которая сделает комнату или окно более привлекательными, жизнерадостными и веселыми. Хорошее настроение во время такой работы и после нее будет обеспечено.
5. Продолжение столешницы
Эта зона оформлена очень красиво и изящно. /Фото: pol-master.com
Даже битая посуда может снова стать совершенством. На этом примере наглядно видно как органично фартук становится продолжением рабочей поверхности. Часть кружки даже стала оригинальным держателем для кухонной утвари. Такое оформление можно использовать на даче или квартире, особый стиль, нотка национальности и душевности никогда не повредит.
6. Необычный фартук
Такое украшение можно использовать даже в классическом интерьере. /Фото: directhomeremodelinginc.com
Любую битую посуду или плитку можно преобразовать в украшение комнаты. В роли фартука такой декор достаточно практичный и долговечный: поскольку никак не портится и неплохо поддается влажной уборке.
Яркое дополнение для современной кухни. /Фото: i.pinimg.com
7. Декоративные украшения для сада
Очень красивое и эксклюзивное украшение для сада, парка или другой зоны отдыха под открытым воздухом. /Фото: domosedy.com
Из кусочком битой посуды или плитки можно составлять настоящие картины. Среди доступных вариантов: привычный, прямоугольный, на какой либо твердой основе, а также вот такой необычный на камне, без четких границ. Лягушка и стрекоза очень органично вписываются в окружающую среду.
Стрекоза, которая украшает сад. /Фото: retete-usoare.eu
8. Уголок для творчества
Стильное решение для рабочего места или бьюти-зоны. /Фото: st.hzcdn.com
С таким стильным оформлением фантазия сама будет подсказывать новые невероятные идеи. Тут и место для хранения кисточек, канцелярии, тут и красивая цветовая гамма и необычное решение. Такой уголок можно оформить в качестве рабочего места, бьюти-зоны или уголка для занятий рисованием, другим творчеством.
9. Скамья
Удобно и очень практично. /Фото: retete-usoare.eu
Простая скамья может превратиться в необыкновенную и красивую. А все, что нужно для ее оформления — всего лишь кусочки битой посуды или плитки. Крепить кусочки можно с помощью цементного раствора, покупного клея для плитки.
Полезный совет: Главное обтесать углы кусочков, чтобы они не были острыми.
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