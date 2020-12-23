9 идей, как сделать предметы декора из битой плитки или посуды

1. Необычные китайские ступеньки

Украшение кусочками плитки обычной лестницы на улице. /Фото: cdn.woodynody.com

/Фото: sc01.alicdn.com Оригинальное решение для дорожки в саду или украшения лестницы./Фото: sc01.alicdn.com

2. Декор для кухни

Оригинальная идея, которая может стать настоящим украшением кухни. /Фото: ya-superpuper.com

3. Нестандартная шкатулка

С помощью битой плитки можно сделать уникальную шкатулку для хранения украшений. /Фото: ya-superpuper.com

4. Цветочные горшки

Оригинальное решение, которое поможет добавить комнате яркости. /Фото: haus.de

5. Продолжение столешницы

Эта зона оформлена очень красиво и изящно. /Фото: pol-master.com

6. Необычный фартук

Такое украшение можно использовать даже в классическом интерьере. /Фото: directhomeremodelinginc.com

Яркое дополнение для современной кухни. /Фото: i.pinimg.com

7. Декоративные украшения для сада

Очень красивое и эксклюзивное украшение для сада, парка или другой зоны отдыха под открытым воздухом. /Фото: domosedy.com

Стрекоза, которая украшает сад. /Фото: retete-usoare.eu

8. Уголок для творчества

Стильное решение для рабочего места или бьюти-зоны. /Фото: st.hzcdn.com

9. Скамья

Удобно и очень практично. /Фото: retete-usoare.eu