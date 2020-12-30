Как проехаться на лифте не останавливаясь, чтобы не собирать соседей по этажам

Хорошо, если можно ездить на лифте одному. |Фото: brighthorizons.com.

Желающих покататься всегда хоть отбавляй. |Фото: yaplakal.com.

Нажимаем кнопку закрыть двери и держим. |Фото: fb.ru .

Лифт больше не остановится где не надо. ¦Фото: zabolevshie-coronavirusom.ru.