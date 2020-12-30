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Как проехаться на лифте не останавливаясь, чтобы не собирать соседей по этажам


Как проехаться на лифте не останавливаясь, чтобы не собирать соседей по этажам

 

Когда ты живешь на этаже выше третьего, то поездка на лифте, особенно в начале рабочего дня гарантированно превращается в стоп-аттракцион по сбору всех соседей по подъезду на разных этажах. Приятного в этом мало, особенно если уже куда-то опаздываешь. Иногда хочется побыть «здоровым эгоистом» и ездить на лифте в гордом одиночестве! Самое интересно, что есть вполне законный и простой способ осуществить свое маленькое «пакостное» желание.

Хорошо, если можно ездить на лифте одному. |Фото: brighthorizons.com.

Хорошо, если можно ездить на лифте одному. |Фото: brighthorizons.com.

 

Сбор пассажиров по этажам – главная проблем в использовании лифта. Особенно актуально это для нынешнего времени с не самой простой и спокойной эпидемиологической обстановкой. Надолго оставаться в тесном пространстве с незнакомыми или малознакомыми людьми, особенно если они не используют средства индивидуальной защиты – не самая лучшая идея. Конечно, можно всегда прогуляться пешком по лестнице! Однако, провернуть подобное с годами становится все сложнее, а если нужно еще пару сумок из магазина домой занести, то такое «приключение» даже для молодых людей будет серьезным вызовом.
Желающих покататься всегда хоть отбавляй. |Фото: yaplakal.com.

Желающих покататься всегда хоть отбавляй. |Фото: yaplakal.com.

 

К счастью, существует один проверенный способ кататься на лифте в гордом одиночестве.
Зная одну хитрость, можно проехать от первого этажа до последнего ни разу не остановившись по пути. Для этого достаточно сесть в лифт и нажать кнопку закрыть двери. После того, как аппарат двинется вверх или вниз, необходимо зажать пальцем данную кнопку и удерживать ее в таком положении до окончания поездки. В этом случае лифт не будет реагировать на команды с других кнопок вызова в подъезде.
Нажимаем кнопку закрыть двери и держим. |Фото: fb.ru.

Нажимаем кнопку закрыть двери и держим. |Фото: fb.ru.

 

Стоит также отметить, что данная функция вовсе не является инновационной. В лифтах она существовала почти всегда. Аналогичную хитрость проворачивала с кнопкой «Стоп» советская детвора. Правда там принцип был немного другим. Нужно было успеть нажать заветную кнопку в момент, когда лифт только начинал замедляться для остановки. В таком случае, двери лифта не открывались и спустя несколько секунд он ехал дальше.
Лифт больше не остановится где не надо. ¦Фото: zabolevshie-coronavirusom.ru.

Лифт больше не остановится где не надо. ¦Фото: zabolevshie-coronavirusom.ru.

 

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Как проехаться на лифте не останавливаясь, чтобы не собирать соседей по этажам

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Как проехаться на лифте не останавливаясь, чтобы не собирать соседей по этажамПодписаться на мой Instagram
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