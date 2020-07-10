Как измерить ширину реки без заплыва по ней

В какие ситуации только не поставит человека жизнь. Некогда не знаешь, что может пригодиться завтра утром! Возможно однажды понадобится даже умение измерять ширину реке. Благо, сделать это можно без специального оборудования и даже не переплывая водную преграду. Существует два проверенных годами способа, правда, для их реализации придется хорошенько поработать извилинами. Вычисляется ширина любой реки по свойствам треугольников из школьного курса геометрии.

Неожиданно, правда?

Способ первый

Сначала выбираем две наиболее приметные точки на берегах «А» и «Б», после чего ставим колышек в точку «С», которая должна лежать с точками «А» и «Б» в одной прямой линии на любом удалении от берега. От колышка делаем 10 шагов к следующей точке «О» так, чтобы наше движение чертило перпендикулярную линию отрезку «АС». Ставим на месте «О» еще один колышек.

Продолжаем идти по прямой еще два шага и ставим колышек «Д», делаем несколько шагов вбок от прямой так, чтобы получить отрезок «ДЕ» под прямым углом относительно отрезка «СД». После этого соединяем линией точки «Е» и «А». Если все было сделано правильно, то отрезок пройдет через точку «О», и мы получим два подобных треугольника «АСО» и «ОДЕ» с соотношением сторон 1 к 5.

Таким образом отрезок «АС» будет равен 5 отрезкам «ДЕ». А так как расстояние от точки «Б» до точки «С» мы знаем, то можно вычесть из отрезков ширину реки.

Погрешность расчётов составит 1-3 метра.

Способ второй

Прежде всего понадобится «наколдовать» три острых предмета (например, три булавки или гвоздика) и какое-нибудь плоское основание – лучше всего дощечку. Из трех гвоздиков строим на основании прямоугольный равнобедренный треугольник, после чего нужно будет выбрать на двух берегах реки два наиболее узнаваемых предмета.

Сделанное нами устройство необходимо совместить с выбранными предметами по линии взгляда. Таким образом получаем два отрезка «АБ» и «БС», где первый – ширина нашей реки. Для этого сначала нужно зафиксировать сделанный прибор на земле так, чтобы не нарушить созданную композицию. Проводим луч по катету малого треугольника «СД», после чего убираем наше устройство, поставив на его место колышек.

Должно получиться два перпендикулярных отрезка «АС» и «СД». Далее на отрезке «СД» нужно при помощи нашего приспособления выбрать такую точку «Е», находясь в которой точки «А» и точки «С» будут совпадать с гвоздиками на измерительном устройстве.

В итоге получаем равнобедренный прямоугольный треугольник «АСЕ» с углами 90 и 45 градусов. Измерив отрезок «СЕ» получаем расстояние «АС». Останется только вычесть из него уже известный нам отрезок «ВС».