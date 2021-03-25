Предметы, которые стоит поместить в морозилку

Хранить в морозилке можно не только продукты питания. Не секрет, что под воздействием низкой, холодной температуры погибают все вредители, которые могут находиться как в пухе подушки, также и в старинной утвари, выполненной из дерева.

Но существует множество лайфхаков, которые однозначно придутся по душе каждой хозяйке.



1. Подушки

2. Свечи

3. Джинсы

4. Жесткий диск

5. Батарейки и аккумуляторы

6. Пищевая пленка

7. Остатки вина

8. Старинная деревянная посуда

9. Семена

10. Овощи, фрукты, зелень, травы

Поскольку в любых подушках содержатся пылевые клещи, то прекрасным способом избавления от них является воздействие низкой температуры. Достаточно убрать изделие в морозильную камеру на сутки и пылевые клещи вас больше беспокоить не будут.Если поместить свечу в морозилку, то из-за низкой температуры воск затвердеет и гореть она будет намного меньше. Таким образом свеча будет гореть намного дольше.Отличным и необычным способом является поместить джинсы в морозилку. Таким образом они будут роскошно сидеть, и бактерии, которые присутствовали на ткани, попросту погибнут. Главное, поместить их в прочный пакет и убрать в холод на 7 дней.Порой случаются ситуации, когда необходимо восстановить информацию с жесткого диска, но процесс этот очень долгий. Прекрасным способом, благодаря которому ускоряется процесс передачи данных, является помещение жесткого диска в холод.Чтобы батарейки и аккумуляторы служили намного дольше, их также можно убрать в морозилку. Это очень универсальный и необычный способ, благодаря которому срок работы батареек увеличивается максимально на 20%.Чтобы пищевая пленка не прилипала к телу существует отличный вариант — поместить ее ненадолго в морозильную камеру. Таким образом пленка лишиться части липкого слоя и перестанет скручиваться. Но фиксация по-прежнему останется.Недопитое вино в бокалах не нужно выливать, ведь существует прекрасный способ, чтобы сохранить даже такое маленькое количество напитка. Остатки необходимо просто заморозить, и в дальнейшем использовать для приготовления любимых блюд порционно.Возможно, у вас в квартире имеется деревянная посуда или аксессуары, сделанные из дерева. Любители старины приобретают их в различных антикварных магазинах, ведь это такой раритет. Только помните, что в дереве находятся различные вредители, которые способны отложить яйца и прогрызть древесину. Чтобы этого избежать и сохранить старинную посуду, ее необходимо убрать в морозильную камеру.Наступает лето и многие садоводы занимаются посадкой любимых растений. Но порой бывает такое, что купленные семена — лишние, и сохранить их не получается. Выход есть: поместить их в морозилку. Только изначально их нужно тщательно высушить и хранить при низкой температуре до следующего сезона.Не всегда укроп, петрушку, мяту, кабачки и многое другое с огорода удается съесть во время. Все продукты можно смело заморозить. Срок хранения овощей, фруктов, зелени — очень большой.Безусловно, морозилка является прекрасным атрибутом в каждом доме, благодаря которому можно и продукты надолго сохранить свежими, и от вредителей избавиться.