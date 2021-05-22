Идеи хранения фруктов и овощей на кухне

Разместить дары садов и огородов на кухне так, чтобы они как можно дольше не портились и украшали интерьер – мечта любой хозяйки. Оригинальные системы хранения должны обеспечить фруктам и овощам достаточное количество солнца, укрыть от прямых солнечных лучей. Вот несколько идей, как можно обустроить подобное место.



1. Специальное хранилище для картофеля

2. Деревянный ящик под углом

3. Стеллаж-телега из металлической решетки

4. Специально обустроенный шкаф

5. Подвесная конструкция

6. Миниатюрная подставка-держатель

7. Встроенные корзины

8. Этажерка из полуоткрытых пластмассовых корзин

9. Подвесные миски

10. Трёхэтажная настольная подставка

Не все знают, что картофель не стоит хранить в холодильнике. Лучше оборудовать для него удобный ящик с вентиляцией – так, чтобы корнеплод был всегда под рукой.Деревянные ящики имеют отверстия, которые позволяют фруктам и овощам «дышать». Они дольше сохранят массу и привлекательный, свежий вид. Размещение под углом поможет быстро выбрать самый спелый экземпляр.На кухне можно обыграть идею домашнего супермаркета, вернее, его отдела с овощами и зеленью. Удобные стеллажи на колесиках отличаются вместительностью, а также мобильностью.Сетчатые дверцы специально сконструированного шкафа позволят свободно циркулировать воздуху, который крайне необходим для сохранности фруктов и овощей. Конструкция максимально компактна и не займет много места.Изящная металлическая конструкция в форме проволочного шара станет украшением интерьера. Меняя в нем в зависимости от сезона яблоки, груши, персики, виноград, хурму и мандарины можно создать яркий и красочный витаминный акцент.Подвесная мелкая корзинка – отличное место для хранения лука, чеснока и моркови. Да и пара гранатов там не будет лишней.Встроенные вместо ящиков корзины стоит заранее продумать при планировке кухонного гарнитура. Этот стеллаж следует разместить подальше от кухонной плиты, чтобы продукты дольше остались свежими.Если у вас на кухне есть пустой угол или полностью свободная стена, пространство можно заполнить этажерками из пластиковых корзин. Конструкция максимально свободная – количество рядов и их высота ничем не ограничены, кроме площади помещения.Миски с фруктами, подвешенные в разных частях кухни – отличное подспорье для приверженцев ЗОЖ.Если фрукты вымыты и лежат максимально близко, даже самый стойкий любитель вредной пищи не удержится от соблазна и полакомится яблоком. Держите на столе в стильной этажерке полезное и вкусное ассорти.Эти простые идеи добавят характера и привлекательности любой, даже строгой и аскетичной кухне в стиле минимализма.