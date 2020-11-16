Почему выход в печать новой книги Джоан Роулинг вызвал волну негодования в сети

Автор «Поттерианы» и ряда детективных романов выпустила в середине сентября 2020 года своё новое произведение под названием «Дурная кровь». Книга стала пятой в серии «Корморан Страйк», которую Джоан Роулинг выпускает не под своим настоящим именем, а под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Однако роман, повествующий о серийном преступнике, который переодевается в женскую одежду для охоты за своими жертвами, вызвал волну негодования в сети.
«Дурная кровь», Роберт Гэлбрейт. / Фото: www.mainstyles.ru
Именно тот факт, что жестокий серийный убийца использует для реализации своих преступных замыслов женскую одежду, и стал камнем преткновения для множества читателей и поклонников писательницы, называющих себя уже бывшими почитателями её таланта. В сторону автора «Поттерианы» посыпались многочисленные обвинения в трансфобии, а в сети появился хэштег #RIPJKRowling («Покойся с миром, Джоан Роулинг»).
Джоан Роулинг. / Фото: www.clutch.ua
Пользователи активно обсуждают новую книгу Роулинг в сети и находят всё новые и новые доказательства нетерпимости писательницы к трансгендерам. Они всерьёз рассуждают об ущербе, нанесённом автором «Поттерианы» трансгендерному сообществу. И отмечают: несмотря на то, что Джоан Роулинг жива, свою карьеру она уже похоронила, а скучать по ней никто не собирается. Некоторые пользователи даже хотят, чтобы не Роулинг оказалась в итоге автором любимых книг о Гарри Поттере.
#RIPJKRowling. / Фото: www.ytimg.com
Обвинения в трансфобии в адрес писательницы появились впервые после того, как летом в одной из социальных сетей Роулинг прокомментировала статью о людях разного пола. Она предложила авторам вместо словосочетаний с упоминанием физиологических особенностей организма представительниц слабого пола вспомнить старое доброе слово «женщина».
Синтия Никсон с сыном-трансгендером. / Фото: www.nevsedoma.org.ua
Актриса Синтия Никсон заявила о том, как болезненно воспринял её 23-летний сын Сэмюэл (Синтия до смены пола) комментарии Роулинг. А ведь до этого книги и сериал о Гарри Поттере он любил больше всего на свете.
Джоан Роулинг пыталась объяснить свою позицию и написала большой пост о своём отношении к женщинам вообще и женщинам-трансгендерам в частности. Её беспокоит ситуация, когда представительницы слабого пола, будучи таковыми от рождения, чувствуют себя в меньшей безопасности, чем женщины-трансгендеры.
Джоан Роулинг. / Фото: www.babel.ua
Впрочем, активисты транс-движения вряд ли готовы слышать здравые рассуждения. Напротив, выход в печать новой книги Джоан Роулинг вызвал новую волну обвинения и порицания в адрес писательницы. При этом не ставятся под сомнения достоинства как самой книги, так и талант автора. Единственным больным местом оказалось всего лишь описание преступника, надевающего женское платье.
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