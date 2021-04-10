10 продуктов, которые только притворяются полезными

В последние несколько лет здоровый образ жизни стал настоящим трендом. Люди начали заниматься спортом, переходить на здоровое питание, следить за своим телом и самочувствием. Однако далеко не всем удается привести себя в желанную форму. Кто-то поддается лени, а кто-то просто не знает, какие продукты на самом деле являются полезными, а потому неправильно составляет меню. Novate.ru рассказывает, какая еда лишь притворяется здоровой, и почему ее стоит исключить из рациона.
Продукт 1: Обезжиренные продукты
Обезжиренные продукты нарушают обмен веществ. / Фото: dynastyofchefs.ru
Еще один «волк в овечьей шкуре». Многие люди стараются снизить количество ежедневно употребляемых калорий за счет обезжиренных продуктов, однако это является большой ошибкой, и вот почему. Жиры – основной «строительный материал» в организме. Именно они защищают клетки от повреждений. Также они несут ответственность за теплоизоляцию и поддержание иммунитета. Кроме того, если в рационе нет достаточного количества жиров, организм начинает «откладывать на черный день» все липиды, поступающие с пищей. А это провоцирует набор лишнего веса.
Есть еще один минус: согласно результатам исследований Американской ассоциации диетологов и британского Центра питания Шеффилдского университета, присутствие обезжиренных продуктов в ежедневном меню нарушает обмен веществ и приводит к проблемам с ЖКТ.
Продукт 2: Мюсли в батончиках
В мюслях в батончике часто используют вредные подсластители. / Фото: irecommend.ru
На упаковке из-под таких мюслей обычно пишут, что продукт не содержит сахар. Однако это совсем не значит, что при производстве не был использован подсластитель. Если вы чувствуете сладость, значит, в мюслях явно есть «запрещенка». Сахар и фруктоза оказывают действие на гормональном уровне, в результате чего вы съедаете несколько батончиков, но не чувствуете насыщения. Как вы понимаете, пользы от такого продукта, который часто относят к разряду диетических, никакой, а вот неприятных последствий – хоть отбавляй.
Продукт 3: Смузи
Смузи не утоляют чувство голода из-за своей консистенции. / Фото: goodfon.ru
В одном бокале смузи зачастую присутствуют сразу несколько разновидностей овощей и фруктов, а потому принято считать, что этот натуральный напиток насыщает организм питательными веществами и никак не сказывается на фигуре. Однако как всегда есть одно «но»: согласно результатам исследований, которые проводили в Пердью, университете исследования естественных наук в США, при употреблении на завтрак того же количества калорий, что и обычно, но в виде смузи, люди в течение дня съедали на 20% больше привычной нормы. То есть, если человек не прожевывает еду, в мозг не поступает сигнал о насыщении, из-за чего приходится переедать. Поэтому даже если в смузи было много калорий, через короткий промежуток времени вы снова проголодаетесь.
Совет: Если вы любите напиток и не хотите от него отказываться, не пейте содержимое стакана, а ешьте ложкой. Так вы сможете создать иллюзию нормального приема пищи и уменьшить аппетит.
Продукт 4: Низкокалорийные безглютеновые продукты
В глютене содержатся нужные организму аминокислоты. / Фото: fitbar.ru
Различные хлебцы и сухарики с пометкой «без глютена» нужно есть только тем людям, которым противопоказано это вещество по состоянию здоровья. Всем остальным не стоит увлекаться такими продуктами, ведь небольшое количество глютена необходимо для нормальной работы организма. Он содержит порядка двадцати незаменимых аминокислот, которые организм не способен вырабатывать самостоятельно. В частности:
• лизин – необходим иммунной системе, чтобы она могла противостоять вирусам;
• треонин – нормализует работу желудочно-кишечного тракта;
• метионин – принимает участие в метаболических процессах.
Продукт 5: Сухофрукты
Если продукт блестит - его замачивали в сахарном сиропе. / Фото: eda-land.ru
Иногда в интернете советуют вместо сахара есть сухофрукты, мол, они не такие калорийные и более полезные. И в этом есть зерно истины, главное – выбрать правильный продукт. Производители некоторых фруктов предварительно замачивают их в сахарном сиропе, а уже потом высушивают. Это делается для того, чтобы продлить срок годности продукта, а также улучшить его внешний вид – обычно такие сухофрукты выглядят яркими и блестящими. Однако не стоит вестись на красивую картинку, иначе идея с правильным питанием провалится с треском.
Продукт 6: Фруктовые йогурты и творожки
У творожков и йогуртов часто ненатуральный состав
Эти продукты очень часто рекламируют по телевизору. Когда с экрана на вас смотрит счастливый ребенок с фруктовым йогуртом или творожком в руках и убеждает, что продукт является невероятно полезным и не содержит вредных добавок, этому сложно не поверить. Однако маркетинг – дело тонкое. Чтобы не рисковать своим здоровьем, перед покупкой йогурта стоит внимательно ознакомиться с его составом. Вполне возможно, что вместо ожидаемых бифидо-культур среди компонентов найдутся загустители, крахмал, ароматихаторы, подсластители и огромное количество углеводов.
Продукт 7: Диетическая кола
После диетической колы появляется сильное чувство голода. / Фото: pinterest.ru
«Полезный» продукт, который бьет все рекорды по количеству сахарозаменителей в составе – это диетическая кола. И данный минус не является единственным. После того, как человек выпивает баночку напитка, он ощущает приступ сильнейшего голода. То есть, кола способствует пробуждению аппетита, а затем «отключает тормоза», когда вы начинаете заедать его слишком большим количеством пищи.
Продукт 8: Овощные чипсы
Овощные чипсы такие же вредные, как и классические. / Фото: posuda40.ru
Популярные картофельные чипсы входят в список самых вредных продуктов, а потому их часто рекомендуют заменять на овощные. Однако, как известно, от перемены мест слагаемых, сумма не меняется. В овощных чипсах содержится столько же жиров, быстрых углеводов, стабилизаторов и ароматизаторов, сколько и в картофельных. Возможно кому-то больше понравится их вкус, но это единственное отличие.
Продукт 9: Яйца
В день можно есть не более двух яиц. / Фото: legkovmeste.ru
Уже очень много лет ученые спорят относительно пользы яиц для здоровья. Одно известно точно – продукт действительно повышает уровень холестерина в крови, но главным критерием в этом вопросе является количество. Взрослому человеку можно съедать не более двух яиц в сутки. Если превысить этот лимит, возникнет прямая опасность для здоровья сердца и сосудов.
Продукт 10: Замороженные обеды
Замороженные обеды стоит есть в самых крайних случаях. / Фото: passion.ru
Настоящим спасением для занятых людей являются замороженные готовые обеды. Не нужно тратить время на приготовление салата или гарнира с мясом – достаточно лишь отправить такой обед в микроволновку и через несколько минут наслаждаться полноценным блюдом. И все бы ничего, но есть один нюанс, который делает полуфабрикаты невероятно вредными: они невероятно соленые. Как известно, обработанная пища зачастую теряет свои вкусовые характеристики, и производители решают проблемы при помощи добавления соли, жиров и сахара в продукты. Вот так готовые обеды получается очень солеными, но абсолютно непитательными. Мы уже не говорим о полном отсутствии цельных зерен.
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