5 маленьких недоразумений, которые чуть не угробили весь мир

Тем, кто родился в 80-х и 90-х трудно в полной мере осознать, насколько близко к глобальной катастрофе мы были в 20-м веке…
1. Дешёвый компьютерный чип объявляет ядерную войну
В два часа ночи 3 июня 1980 года один штатный сотрудник Объединённого командования ПВО североамериканского континента (NORAD) проверял данные приборов, и обнаружил, что прибор, который всегда раньше показывал «0 атакующих ракет», теперь показывает «2 атакующие ракеты». Этого уже было достаточно для паники, но в следующую секунду прибор сообщил о «220 атакующих ракетах».
Сигналы тревоги заверещали по всей Америке. Бомбардировщики с атомными бомбами на борту стали подниматься в воздух один за другим. На пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет поступила команда подготовки к запуску. Десять минут мир балансировал на грани ядерного Апокалипсиса.
К счастью, прежде чем американцы успели нажать на пуск, кто-то обратил внимание, что сотни предполагаемых боеголовок так и не показались на экранах радаров. Тревогу объявили ложной, бомбардировщики вернулись на свои аэродромы и все выдохнули.
Выяснение причин странного происшествия заняло три дня. Оказалось, что всему виной был дефектный компьютерный чип, стоимостью в 46 центов.
2. Авария на телефонной станции чуть не привела к ядерной войне
В 1950-х годах американские ВВС построили сеть радиолокационных станций дальнего обнаружения, которые должны были, в случае чего, сообщать о летящих советских ракетах как можно раньше. Эти станции при помощи специальных линий связи были соединены с главным управлением Стратегического авиакомандования ВВС в Небраске, с базами ВВС, ракетными базами и Объединённым командованием ПВО североамериканского континента, расположенным в штате Вайоминг.
Так что когда 24 ноября 1961 года связь с авиационным командованием и радиолокационными станциями вдруг прервалась, началась настоящая паника. Было похоже, что эти станции кто-то внезапно стёр с лица Земли.
Со станциями пытались связаться по резервной линии – бесполезно. Пробовали звонить по обычным городским телефонам – длинные гудки и никакого ответа.
Логическое объяснение всему этому могло быть только одно – Советский Союз разбомбил все радиолокационные станции, а заодно и командование ПВО, и это, по всей видимости, первая волна смертоносных атак, за которыми может следовать только конец света. Экипажи стратегических бомбардировщиков B-52 по всей Америке заняли места в своих самолётах. В течение следующих 12-ти минут ВВС США ждали приказа к началу глобального истребления человеческого рода.
К счастью для будущих поколений, один из самолётов B-52 в этот момент уже находился в воздухе, и как раз пролетал над одной из таких радиолокационных станций. Вместо предполагаемых дымящихся руин он увидел обычный мирный пейзаж с целёхонькими радарами на своём привычном месте. Пилот тут же сообщил об этом куда следует и все успокоились.
А произошло вот что: По какой-то нелепой технической причине абсолютно все телефонные линии, соединяющие авиакомандование с вышеупомянутыми базами и станциями, включая резервные и гражданские, обслуживались одной и той же ретрансляционной станцией, расположенной в Колорадо. Этой ночью там произошла авария, и все возможные линии коммуникации между теми, в чьих руках было ядерное оружие и теми, кто мог приказать не пускать его в ход, были разорваны.
3. Объединённое командование ПВО североамериканского континента (NORAD) информирует Америку о конце света
Система оповещения о чрезвычайных ситуациях обычно используется для того, чтобы предупреждать граждан о надвигающейся опасности вроде урагана или торнадо. В США такая система была создана в годы холодной войны на случай ядерной атаки со стороны Советского Союза. Каждую субботу её тестировали, высылая ничего не значащие телетайпные сообщения на все радиостанции Америки – просто, чтобы проверить, что связь есть и всё работает. Это была обычная практика, и никто особого внимания на эти сообщения не обращал, пока…
20 февраля 1971 года в 9:33 утра обычный гражданский радист радиотелетайпной связи Вейланд Еберхард по рассеянности запустил в систему аварийного оповещения не то сообщение, которое следовало. Вместо слов «Это только тест», NORAD отправил по городам и весям Америки леденящее кровь послание, что через несколько минут к нации собирается обратиться сам президент.
В понимании среднестатистического американца времён холодной войны существовала только одна причина, по которой президент мог вклиниться в любимое миллионами шоу со срочным сообщением. Это могло означать только одно: атомные бомбы уже летят из России.
Радиоведущие по всей стране повторяли объявление о мистической чрезвычайной ситуации, народ кинулся звонить родным и близким, говорить всякие слова на случай конца света и просить друг у друга прощения за всякие прегрешения.
Сотрудники NORAD осознали, что произошло, почти мгновенно, но, несмотря на все отчаянные усилия отменить тревогу, долгое время не могли найти нужный код для заверения отменяющего сообщения. Так что около 45 минут нация готовилась к неминуемой гибели.
В конце концов, код всё-таки был найден, сообщение о произошедшей ошибке выслано и все вздохнули с облегчением.
В этой истории была и ещё одна нешуточная опасность. Дело в том, что СССР и США пристально следили друг за другом на предмет любых признаков возможной ядерной атаки. Если, например, американцы начали бы вдруг, ни с того, ни с сего, распихивать своих граждан по бомбоубежищам, в России это могли запросто расценить как знак недобрых намерений и ответить соответствующим образом. Так что если бы паника продлилась бы немного дольше, всё могло действительно закончиться очень печально.
4. Виртуальную войну принимают за ужасающую реальность
Эта история началась 9 ноября 1979 года в 9 часов утра. Один офицер ВВС невысокого ранга сел за компьютер и загрузил обучающую программу, в которой имитировался запуск тысячи советских ядерных ракет. В сторону Америки, естественно.
Офицер не знал, что этот компьютер был связан с центральным блоком аппаратной командования ПВО. Когда он запустил свою программу, компьютеры от NORAD до Пентагона стали рапортовать о том, что все российские атомные бомбы уже на пути в Америку. »Они были абсолютно уверены, что ракеты вот-вот будут здесь», – вспоминал сенатор Чарльз Перси.
В каждую пусковую шахту ракеты в Америке были направлены сообщения об атаке и приказ готовиться к запуску. Военные самолёты стали подниматься в воздух, готовясь сбивать советские бомбардировщики. Президентский воздушный командный пункт был готов к отправке, и не мог взлететь только потому, что никто не мог найти Джимми Картера.
К счастью, командующий NORAD решил перепроверить информацию о реальности советской атаки перед тем, как дать отмашку и устроить Армагеддон. Он позвонил на радиолокационные станции и поинтересовался, что у них там происходит. Те отрапортовали, что ничего подозрительного не наблюдается и всё чисто.
Большое счастье, что в тот день хоть телефоны работали нормально.
5. Россия принимает научный эксперимент за начало Третьей мировой войны
25 января 1995 года учёные из Норвегии запустили абсолютно безобидную ракету с целью изучения северного сияния. И хотя холодная война к тому времени уже несколько лет как закончилась, когда российский радар зафиксировал нечто похожее на американскую баллистическую ракету, началась паника.
В соответствии с разработанным на такой случай сценарием, у тогдашнего президента Бориса Ельцина было 10 минут на то, чтобы решить вопрос об ответном ударе по Соединённым Штатам. Как известно, российский президент всегда имеет при себе ядерный чемоданчик с секретным кодом, с помощью которого в любой момент может устроить светопреставление. Это был первый случай, когда чемоданчик был открыт.
К счастью, Ельцин никак не мог поверить в реальность угрозы и нажимать на красную кнопку не торопился. А через несколько минут поступило сообщение о том, что ракета упала в океан, не причинив никому никакого вреда.
Позже выяснилось, что норвежские ученые за три недели предупредили о планирующемся запуске 30 стран, включая Российскую Федерацию. Но эта информация осталась без внимания.
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