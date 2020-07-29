О ВРЕДЕ ХОЛОДНЫХ ЧАЯ И КОФЕ

Специалисты Роскачества изучили состав и свойства охлажденных чая и кофе, которые часто предлагают людям в жару вместо обычных, и пришли к выводу, что подобными напитками злоупотреблять не стоит. Все дело в большом количестве сахара, лишних калорий и искусственных добавок.

Например, в состав холодного кофе, который имеет горький вкус, добавляются для маскировки сахар или сливки. А в охлажденном будут сахар или его заменители и стабилизаторы кислотности. И по калорийности такой кофе может равняться коле.

Эксперты советуют внимательно читать состав на этикетке и выбирать тот продукт, где меньше всего консервантов и сахара. Понять это можно по количеству указанных калорий. Вода и чай не имеют калорийности, поэтому все цифры можно относить на счет добавленных сахаров.

Холодный чай также не лучший выбор для утоления жажды в жару. По составу он ближе к газировке, чем к чаю. Самая большая опасность чая в бутылке – добавленные сахара. В одном литре охлажденного чая может содержаться до 80-100 г сахара, что уже в два раза превышает рекомендуемую суточную норму. А искусственные подсластители вместо сахара могут вызвать диабет и другие заболевания.

Антиоксидантов в охлажденном чае почти в 10 раз меньше, чем в горячем.

Поэтому полезные свойства такого напитка сведены к нулю.

Ученые и врачи считают, что кофе обладает мочегонным эффектом и вызывает обезвоживание, что особенно опасно в жару. Ледяные напитки, в том числе и холодный кофе, могут нарушать потоотделение и вызывать перегрев организма.

Еще одна опасность холодных напитков в жару – резкий перепад температур, который может стать причиной ослабления иммунитета.

По словам диетолога Елены Соломатиной, запивать еду холодной жидкостью нельзя. Это ведет к замедлению пищеварения и плохому усвоению еды. И чувство голода появляется снова через короткое время.

А вообще в жаркий летний день нет ничего лучше обычной воды, - заключили специалисты.