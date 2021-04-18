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Как накопить 20 миллионов и прославиться, ничего не делая: История успеха японского бездельника


Как накопить 20 миллионов и прославиться, ничего не делая: История успеха японского бездельника

Японец Сёдзи Моримото создал свою историю успеха, найдя на рынке уникальную нишу. Оказалось, что сегодня можно продавать самого себя, заранее сообщая клиентам, что ничего особенного и тяжелого ты делать не умеешь. Он предлагает услуги собеседника, не дающего советов, а также товарища для любых затей, не связанных с физическим трудом. За два года такой работы Сёдзи не только сколотил состояние, но и получил известность: он написал несколько книг и стал героем популярного телесериала. В сети обсуждают его деятельность, удивляясь, чего же не хватает людям, готовым платить по 100 долларов в час за «аренду» профессионального бездельника.

В июне 2018 года на личной странице в Твиттере Сёдзи Моримото опубликовал следующий пост: «Предлагаю себя в аренду как профессионального бездельника. Вам сложно одному пойти в магазин? Вам не хватает игрока в команде? Вам надо, чтобы кто-то забил вам место в очереди? Я не умею делать ничего, кроме простых задач. Я никогда не занят, всегда готов, и не буду делать ничего, кроме как есть, пить и отвечать простыми фразами».
Успех «профессионального бездельника» Сёдзи Моримото объясняют серьезным кризисом и одиночеством людей

Успех «профессионального бездельника» Сёдзи Моримото объясняют серьезным кризисом и одиночеством людей

 

Бредовое предложение широко распространилось в сети и, как ни странно, нашло широкий отклик.
Оказалось, что желающих воспользоваться услугами «профессионального бездельника» очень много. Люди обращались к Сёдзи, чтобы пообедать вместе, сходить на концерт, в бойцовский клуб или половить бабочек в парке. Особой категорией оказались женщины – им часто требовался некапризный спутник для шопинга или «друг», который может подстраховать во время первого свидания, назначенного через интернет.

Жалобы на тяжелую работу, разговор по душам, когда клиент близок к суициду, но не может поговорить с близкими или рассказ о походе в «клуб для взрослых», о котором стыдно вспоминать... Оказалось, что живое и сердечное участие людям не всегда нужно. Бывает, что иногда легче поговорить как раз с таким, не слишком заинтересованным наблюдателем, который не будет навязывать тебе советы. Сёдзи рассказал, что однажды ему даже пришлось услышать исповедь убийцы.
Сёдзи Моримото – человек, сдающий в аренду самого себя

Сёдзи Моримото – человек, сдающий в аренду самого себя

 

В целом работа Моримото представляется не слишком сложной: он ходит со своими клиентами в рестораны (за их счет) или ездит с ними на мероприятия, выслушивает и односложно отвечает, не высказывая суждений, не порицая и не одобряя. Он не дает советов или рекомендаций, не принимает близко к сердцу запутанные истории, но как раз это, похоже, и нужно современному человеку.

Клиентов у ловкого японца очень много. Сейчас цена на его услуги поднялась до 10 000 иен (примерно 96 долларов США), плюс расходы на проезд и еду, однако в день у Моримото бывает обычно 3-4 заказа. Всего за два года он успел таким образом выполнить около трех тысяч «запросов», и похоже, что дело его лишь набирает популярность, - около 270 тысяч подписчиков в Твиттере тому подтверждение.
Как накопить 20 миллионов и прославиться, ничего не делая: История успеха японского бездельника

«Одиночество в толпе» - одна из серьезных современных психологических проблем, которую помогает людям решить Сёдзи Моримото

 

Интересно, что 35-летний «профессиональный бездельник» женат, его вторая половина прекрасно понимает мужа, тем более, что его необычное дело приносит отличный доход. Можно, конечно, говорить о том, что Моримото тратит жизнь на пустяки, ведь на самом деле у него есть высшее образование и ученая степень по физике, однако сам он так не считает:
«Я не друг и не знакомый. Я свободен от надоедливых вещей, которые сопровождают отношения, но могу облегчить людям чувство одиночества» - объясняет Сёдзи свое необычное занятие.

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Как накопить 20 миллионов и прославиться, ничего не делая: История успеха японского бездельника

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