6 лучших фантастических фильмов о будущем, которое уже наступило

На улице уже давно второе тысячелетие. Технологичное будущее, о котором грезили писатели-фантасты и кинематографисты прошлого, уже настало. Не верите? А мы докажем! В нашей сегодняшней подборке собраны не так давно снятые фильмы, снятые в стиле популярного жанра Science fiction, которые весьма красочно описывают картины современного мира.
«В чужой шкуре» (2020 год)
«В чужой шкуре» (2020 год)
Натуралистичный и интригующий технотриллер с элементами фильма ужасов от Кроненберга-младшего. Режиссер продолжает тему размышлений о роли технологий в человеческом обществе. Сюжет фильма (оригинальное название – «Обладатель») не отличается особой изощренностью, но затрагивает многие проблемы современного мира: загадочная компания изобретает новый способ убийства, внедряя чип в тела людей - будущих киллеров.
Возникает первая проблема - одна из старых проверенных сотрудниц, на чьей совести множество проникновений в человеческий мозг, вдруг начинает терять связь с реальным миром. Герой ее нового задания в исполнении Кристофера Эбботта неожиданно оказывает сопротивление и борется за свой разум, срывая раз за разом задания. Но для нашего исследования не это важно.
Параллель с сегодняшним днем можно найти, проследив за главной героиней. В одном из эпизодов она в теле клиента отправляется на его работу, где должна заняться мониторингом портьер клиентов. С помощью скрытых камер работники фирмы отслеживают марки и виды штор, формируя базу данных. Вполне понятно, что это - вид таргетированной рекламы и способ управления общественными потребностями. А также ироничный намек к проблемам прозрачности социума.
«Сеть» (1995 год)
«Сеть» (1995 год)
Разумеется, мы не могли обойти стороной этот фильм. В нем четко обозначены вопросы о сетевой безопасности. Самое очевидное предсказание из этого боевика - это возможность получить свой обед с помощью Интернета. Сейчас это обыденность, а в далеком 1995 году заказ продуктов на дом был еще той проблемой. Также фильм повествует о всесильности Интернета, о создании вирусов и троянских программ и вероятных взломах систем безопасности финансовых институтов и государственных структур. Какие-то моменты из этого предсказания уже сбылись, а чему-то еще предстоит исполниться. Но наиболее запомнившейся деталью фильма стала предсказанная возможность создания цифрового профиля человека со всеми возможными данными - от домашнего адреса и телефона до личных предпочтений.
«Она» (2013 год)
«Она» (2013 год)
Идея, которую режиссер Спайк Джонз задумал еще в начале 2000-х, с некоторыми поправками на современность была воплощена в 2013 году. Причудливый фантастический сюжет был удостоен «Оскара» и множества других премий. Но, думается, вдумчивых кинокритиков вдохновил не роман главного героя в исполнении Хоакина Феникса с операционной системой, а вполне вечные человеческие проблемы: одиночество, неумение вслушиваться в слова собеседника, эгоистическое отношение к любви.
Тем не менее в фантастическое некогда предсказание о возможности общения и даже дружбы и любви с электронным разумом в свете сегодняшнего развития нейросетей и искусственного интеллекта не кажется таким уж далеким. Да и многие в этой картине смогут увидеть сегодняшнего себя - фильм рассказывает о невероятной привязанности современного человека к технике: настоящие улыбки заменяются смайликами, искренние объятия - словами в звездочках, а теплые слова - набором подходящих фраз, предлагаемых телефоном или компьютером. И так ли далеко то будущее, когда цифровые технологии пустят в нас корни, и мы не сможем жить без своей Саманты, Алисы или Маруси?
«Разрушитель», 1993 год
«Разрушитель», 1993 год
Заморозка в криокамере и последующий возврат к жизни главных героев - гангстера и полицейского - лишь одно из совпадений с современностью (будем считать, что решение с «крионикой» - вопрос недалекого будущего, так как эта технология уже успешно используется в медицине). Далее по сюжету мы встречаем отсылки к ставшей уже обыденной видеосвязи, использованию систем «умный дом», когда по одному волшебному взмаху руки или голосовой команде включается свет, вживление подкожных чипов - все эти «фокусы» уже широко используются в современном мире.
Еще одним любопытным фактом, не относящимся к новинкам техники, стало появление в картине Арнольда Шварценеггера в роли президента. Ну что ж, будем считать, что сам Арни сплоховал, заняв пост лишь губернатора Калифорнии.
Особенно интересно, что все эти нюансы почти двадцать лет назад предсказал фильм совершенно не научно-фантастического жанра, его сейчас относят скорее к классике боевиков 90-х, да и пылится он наверняка у многих в ящике для видеокассет. А может тряхнуть стариной да и посмотреть эти пыльные кинопленки хотя бы пропуская их через призму новой научной фантастики?
«Чужие среди нас», 1988 год
«Чужие среди нас», 1988 год
Будущее. Инопланетные захватчики через ноу-хау технологию вторгаются в жизнь каждого жителя земли. Суть их технологичного метода состоит во внедрении в человеческое сознание принципов потребительского общества - буквально вся массовая реклама, телевидение, денежные банкноты - все пронизано лозунгами-внушениями: «Не думай», «Потребляй», «Подчиняйся». Таким уникальным способом инопланетный разум хочет скупить за бесценок у людей землю, чтобы потом управлять безвольными и бездумными существами.
Режиссер Джон Карпентер нашел весьма ироничный способ различать, кто же «Чужие»: для этого необходимо вглядеться в своих соседей, глядя на них через высокотехнологичные очки и наконец, открыть для себя настоящий мир, пропитанный насквозь агитацией, скрытыми посланиями и откровенной пропагандой. Хм… Не правда ли напрашивается прямая параллель с современным социум? Можно ли назвать фантастикой все то, что сейчас творится в мире, когда любая информация из телеканалов или печатных изданий навязывает свое мнение, каждая упаковка продуктов содержит месседж маркетологов «Купи меня», а Интернет пестрит советами «Сделай именно так, а не иначе». Пожалуй, Карпентер был отличным провидцем, но едва ли он мог предполагать, что все выйдет именно так.
«Особое мнение», 2002 год
«Особое мнение», 2002 год
Фильм Стивена Спилберга, снятый по роману Филипа Дика, удивляет не разработкой новой полицейской системы, способной предсказывать грядущие преступления. Впрочем, и подобные ноу-хау - прогнозирование будущих процессов - уже давно используется в бизнесе и других сферах нашей жизни. А вот еще одним, ставшим уже вполне реальным, совпадением с современностью, является предсказание развития технологий распознавания образов. Однако, как мы видим в фильме, научный прогресс несет с собой не только повышение качества жизни, но и негативные тенденции: ущемление свободы личности, независимости действий, свободомыслия и конфиденциальности. Похоже, это именно те проблемы, которые станут ключевыми в настоящем веке.
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