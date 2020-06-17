Фотографии с мест съёмок сериала «Ходячие мертвецы»

Тийя Охман (Tiia Öhman) – фотограф и ярая фанатка сериала «Ходячие мертвецы». Она отправилась в путешествие по Атланте, Нью-Йорку, Северной Ирландии, Италии и всей Великобритании, чтобы посетить места съёмок любимых фильмов и сопоставить их с соответствующими сценами из кино.



Это сцена из «Ходячих мертвецов», когда Рик отправился в Атланту на поиски своей семьи.







В этой сцене Рик продолжает путь через Атланту.







Рик верхом на коне пытается уйти от ходячих, которые захватили город.







Шляпа Рика, которую он потерял в борьбе с ходячими.







В этом кадре Андреа и Хершел находятся возле амбара, где Рик встретился с Губернатором в третьем сезоне.







Гленн немного нервничает, но Дерил со своим арбалетом готов к действию.







Здесь Мишонн, Карл и Рик думают, что нашли убежище, узнав о Терминусе.







Ти-Дог, Дэрил и Рик хотят обменять этого парня на похищенного Гленна.







Это фотография с места съёмки фильма «Сорвиголова». Чарли Кокс на 19-ой улице в Нью-Йорке.







Снимок из Лондона. С этого здания Шерлок бросился вниз во втором сезоне одноимённого телесериала, снятого для BBC.







А это Робб Старк в финале первого сезона фантастического сериала «Игра престолов». Фотография сделана в аббатстве Инч в Северной Ирландии.







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