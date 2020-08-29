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Ученый назвал возраст наступления старости

Ученый назвал возраст наступления старости

Ученый назвал возраст наступления старостиФОТО: PIXABAY.COM

Заведующий лабораториями Института биологии Коми и Московского Физтеха Алексей Москалев назвал три "переломных" возраста человека.

По словам специалиста, первый такой период в среднем приходится на возраст 45 лет, когда реализация репродуктивной функции в целом завершается. Затем "пик" изменений наблюдается в 60 лет, когда замедляется деление клеток и регенерация тканей, что приводит в среднем к трем хроническим заболеваниям. Их число возрастает до семи примерно к 75 годам, когда в негодность приходит внеклеточный матрикс.

Эксперт подчеркнул, что указанные им цифры являются усредненными, в то время как реальный возраст перехода на новую стадию старения во многом зависит от образа жизни, питания, физических тренировок, уровня стресса и экологической обстановки.

 

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