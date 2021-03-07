С нами не соскучишься!

7 939 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

5 швейных хитростей, которые разнообразят гардероб, но не захламляя полки шкафа


5 швейных хитростей, которые разнообразят гардероб, но не захламляя полки шкафа

Пожалуй, в жизни каждой представительности женского пола хотя бы раз происходил эпизод, когда, стоя перед заполненным одеждой шкафом, в голове возникает крамольная мысль: «Мне нечего надеть». В этом случае есть два выхода - либо докупать новые вещи, либо обратиться к интересным изделиям, которые помогут разнообразить гардероб, при этом не захламляя полки лишней одеждой.

1. Белье с кружевными вставками


Отличная альтернатива кружевной блузке под жакет. /Фото: flipboard.com

Отличная альтернатива кружевной блузке под жакет. /Фото: flipboard.com

Когда хочется надеть жакет, однако его вырез слишком глубокий, можно не покупать себе очередную блузку, а заиметь бюстгальтер с пришитой на него кружевной вставкой сверху, либо использовать стрейч-кружева. Такие вставки можно также сделать съемными - посадить их на крючки либо пластмассовые кнопки.

2. Теплый подъюбник


Так можно носить юбки даже в мороз без страха замерзнуть. /Фото: livemaster.ru

Так можно носить юбки даже в мороз без страха замерзнуть. /Фото: livemaster.ru

Эта хитрость будет особенно актуальной тем женщинам, которые предпочитают носить юбки круглый год, вне зависимости от времени года, или же, если того требует особенности профессии. Ведь зимой ходить в юбке - это, мягко говоря, холодно, даже колготки не спасут.

Поэтому отличным решением в такой ситуации будет приобретение или пошив подъюбника из подкладочной ткани на синтепоне (или термопайка): такая деталь гардероба утеплит любую юбку - и шерстяную, и из плащевки, а использованный материал не будет полнить, четко «обтекая» фигуру.

3. «Фальш-блузка»


 
Фальш-блузки сегодня можно найти на любой вкус и цвет. /Фото: klubok.com

Фальш-блузки сегодня можно найти на любой вкус и цвет. /Фото: klubok.com

Завесит гардероб блузками «на все случаи жизни» - недешевое удовольствие. Поэтому стоит обратиться к лайфхакам наших не менее смекалистых предков: раньше данную проблему решали, использую шемизетки (или манишки). Такие псевдоблузки можно купить и сегодня: и сэкономить получится, и гардероб пополнить без ущерба для кошелька и места в шкафу.

4. Потайной карман


Все свое ношу с собой и в надежном месте. /Фото: ebay.com

Все свое ношу с собой и в надежном месте. /Фото: ebay.com

Далеко не всем нравится носить сумочки или портмоне, даже если они удобные и небольшого размера, а иметь при себе некоторую сумму наличных - необходимо. В данном случае, можно прибегнуть к помощи секретных карманов - их можно приобрести или сделать самим. Так деньги и другие вещицы всегда будут не только ближе к, но и в надежном и удобном для каждого месте.

5. Маскировка конца молнии


Чтобы не испортить вещь неаккуратной молнией - вшейте бантик. /Фото: pinterest.de

Чтобы не испортить вещь неаккуратной молнией - вшейте бантик. /Фото: pinterest.de

Бывает так, что застежка ломается на предмете гардероба в самые неподходящий момент, а времени отдавать вещь в ремонт минимум на сутки попросту не остается. Поэтому приходится самим браться за нитку и иголку. Вот только, к сожалению, результат не всегда оказывается настолько аккуратным, насколько хотелось.

Замаскировать неопрятный конец молнии можно с помощью подручных средств - пришить туда ленточку, бантик или даже пуговицу - все зависит от стиля одежды и человеческой фантазии, ведь от такого апгрейда и сама вещь заиграет по-новому без дополнительных вложений в гардероб.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





5 швейных хитростей, которые разнообразят гардероб, но не захламляя полки шкафа

И не забудьте:
5 швейных хитростей, которые разнообразят гардероб, но не захламляя полки шкафаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх