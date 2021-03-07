5 швейных хитростей, которые разнообразят гардероб, но не захламляя полки шкафа

Пожалуй, в жизни каждой представительности женского пола хотя бы раз происходил эпизод, когда, стоя перед заполненным одеждой шкафом, в голове возникает крамольная мысль: «Мне нечего надеть». В этом случае есть два выхода - либо докупать новые вещи, либо обратиться к интересным изделиям, которые помогут разнообразить гардероб, при этом не захламляя полки лишней одеждой.
1. Белье с кружевными вставками
Отличная альтернатива кружевной блузке под жакет. /Фото: flipboard.com
Когда хочется надеть жакет, однако его вырез слишком глубокий, можно не покупать себе очередную блузку, а заиметь бюстгальтер с пришитой на него кружевной вставкой сверху, либо использовать стрейч-кружева. Такие вставки можно также сделать съемными - посадить их на крючки либо пластмассовые кнопки.
2. Теплый подъюбник
Так можно носить юбки даже в мороз без страха замерзнуть. /Фото: livemaster.ru
Эта хитрость будет особенно актуальной тем женщинам, которые предпочитают носить юбки круглый год, вне зависимости от времени года, или же, если того требует особенности профессии. Ведь зимой ходить в юбке - это, мягко говоря, холодно, даже колготки не спасут.
Поэтому отличным решением в такой ситуации будет приобретение или пошив подъюбника из подкладочной ткани на синтепоне (или термопайка): такая деталь гардероба утеплит любую юбку - и шерстяную, и из плащевки, а использованный материал не будет полнить, четко «обтекая» фигуру.
3. «Фальш-блузка»
Фальш-блузки сегодня можно найти на любой вкус и цвет. /Фото: klubok.com
Завесит гардероб блузками «на все случаи жизни» - недешевое удовольствие. Поэтому стоит обратиться к лайфхакам наших не менее смекалистых предков: раньше данную проблему решали, использую шемизетки (или манишки). Такие псевдоблузки можно купить и сегодня: и сэкономить получится, и гардероб пополнить без ущерба для кошелька и места в шкафу.
4. Потайной карман
Все свое ношу с собой и в надежном месте. /Фото: ebay.com
Далеко не всем нравится носить сумочки или портмоне, даже если они удобные и небольшого размера, а иметь при себе некоторую сумму наличных - необходимо. В данном случае, можно прибегнуть к помощи секретных карманов - их можно приобрести или сделать самим. Так деньги и другие вещицы всегда будут не только ближе к, но и в надежном и удобном для каждого месте.
5. Маскировка конца молнии
Чтобы не испортить вещь неаккуратной молнией - вшейте бантик. /Фото: pinterest.de
Бывает так, что застежка ломается на предмете гардероба в самые неподходящий момент, а времени отдавать вещь в ремонт минимум на сутки попросту не остается. Поэтому приходится самим браться за нитку и иголку. Вот только, к сожалению, результат не всегда оказывается настолько аккуратным, насколько хотелось.
Замаскировать неопрятный конец молнии можно с помощью подручных средств - пришить туда ленточку, бантик или даже пуговицу - все зависит от стиля одежды и человеческой фантазии, ведь от такого апгрейда и сама вещь заиграет по-новому без дополнительных вложений в гардероб.
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