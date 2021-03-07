5 швейных хитростей, которые разнообразят гардероб, но не захламляя полки шкафа

1. Белье с кружевными вставками

Отличная альтернатива кружевной блузке под жакет. /Фото: flipboard.com

2. Теплый подъюбник

Так можно носить юбки даже в мороз без страха замерзнуть. /Фото: livemaster.ru

3. «Фальш-блузка»

Фальш-блузки сегодня можно найти на любой вкус и цвет. /Фото: klubok.com

4. Потайной карман

Все свое ношу с собой и в надежном месте. /Фото: ebay.com

5. Маскировка конца молнии

Чтобы не испортить вещь неаккуратной молнией - вшейте бантик. /Фото: pinterest.de