Секрет главных красавиц в мировой истории: Действительно ли с их лёгкой руки развязывались войны

Среди мужчин издавна было принято бороться за сердце красавицы, хотя правильнее будет сказать, что мужчины всегда боролись между собой за положение в обществе и право обладания теми или иными благами. И женщины были скорее частью этих привилегий. В какую бы романтичную форму это не облачалось, суть остается весьма прозаичной. Если в такое соперничество вступали мужчины, обладающие властью, армией и несметными сокровищами, то и соперничество могло перерасти в настоящую войну. Однако нельзя исключать и женскую способность вести подковерные игры. Так была ли вина женщин в тех или иных войнах, либо их роль приукрашена?
Королева Марго
Изабелла Аджани в роли королевы Марго.
Французская принцесса Маргарита де Валуа, которая более известна как королева Марго, является дочерью Генриха II, она была младшей в семье, и с детства показала себя своенравной, но очаровательной девочкой. Получила отличное образование, была хитра и изворотлива.
В историю она вошла как натура чувственная и любвеобильная. Еще с юности она закрутила роман со взрослым мужчиной, между тем, наделенные властью родственники, всегда пытались пристроить ее выгоднее и нередко девушка выступала в качестве предмета торга. Однако ей так и не суждено было выйти удачно замуж, поскольку французский двор слишком агрессивно вел переговоры, а слухи о поведении самой Марго никак не способствовали компромиссу. Ведь тем временем, Маргарита тайно встречалась с герцогом Гизом – католическим главой Франции и одним из претендентов на трон в последующем. Но брак между ними был невозможен, поскольку это бы только усилило вражду между протестантами и католиками.
Марго в результате выдали замуж за Генриха Наварского, который приходился ей троюродным братом и был наследным принцем. Этот брак должен был подкрепить мир между протестантами и католиками, но свадьба закончилась Варфоломеевской ночью. Поднялись протестанты, возмущённые этим браком. Несмотря на то, что Марго до конца жизни сохраняла отношения со своим первым любовником, она отказалась выдавать своего мужа и разводиться с ним после резни. Именно с того момента отношения между супругами стали партнерскими.
Детский портрет королевы.
Оба супруга имели многочисленные любовные связи, причем никого из них это не смущало. Этот факт вошел в историю как не имеющий аналогов, ведь супруг прятал в своей спальне любовников жены, а она помогала разродиться одной из его любовниц, а фаворитку называла «доченька».
После того как ее супруг сбежал, а она помогла ему в этом, сама она осталась при дворце заложницей, впрочем, это не мешало ей заниматься государственными делами и ездить в деловые поездки для переговоров. Впрочем, проклятие Варфоломеевской ночи преследовало ее всю жизнь, куда бы она не отправлялась, за не следовала война и разрушение. Но это не мешало ей купаться во внимании любовников и поклонников до самой старости. Многие из них годились ей во внуки и именно так можно было подумать, когда она собирала их у своей постели.
Королева Брунгильда
Кристанна Локен в роли Брунгильды.
Брунгильда родилась в королевской семье вестготов и в последующем была выдана замуж за Сигиберта – короля Австразии. Именно Брунгильду считают виновной в войне с Нейстирией. Хотя ситуацию нельзя назвать однозначной. Ее родная сестра Гальсвинта была замужем за правителем соседней Нейстрии. Однако жизнь сестры оборвалась, поскольку ее супруг, поддавшись на уговоры своей любовницы, избавился от мешающей их отношениям жены.
Гравюра о конце королевы.
Брунгильда была разгневана и это, мягко говоря, она хотела отомстить за сестру, и сумела уговорить своего супруга, чтобы тот потребовал возврата приданого убитой женщины. Впрочем, Брунгильда имела полное право на возврат городов, а именно они были назначены в качестве приданого за королевской дочерью. А ее супруг, уж, вероятно, одолеваемый жаждой наживы, а не местью, отправился войной на соседнее государство. На той же войне он был убит.
Кстати, в убийстве государя обвиняли все ту же любовницу (вот уж кто на самом деле, оказался кровожадной женщиной), якобы именно она организовала удачное покушение. Сама же Брунгильда попала в плен, но ей удалось сбежать и вновь занять престол. Однако ее смерть была очень трагичной. Уже сын убийцы ее сестры обвинил королеву соседнего государства в том, что она развязала войну между государствами и казнил ее, привязав за руки и ноги к лошадям. Очень в духе того времени.
Амаласунта
Онор Бэкман в роли Амаласунты.
Королевская дочь – наследница остготского правителя, от брака с представителем дома Амалов родила сына, но супруг ее рано умер, а затем скончался и отец. Сыну и наследнику престола на тот момент было всего 10 лет, потому Амалсунта стала преемницей до взросления сына.
Она рьяно взялась за работу, ведь была хорошо образована, обладала политическим талантом и чувством справедливости. Кроме того была очень красива и прозорлива. При этом, она с готовностью растила сына будущим правителем, старалась дать ему будущее, не связанное с варварскими обычаями, а с римскими устоями. Но старания матери не пошли впрок юнцу, он охотно поддавался искушениям, в которые его не менее охотно вовлекали. Так, во время одной из таких оргий он умер.
Судьба царицы оказалась незавидной.
После смерти законного наследника престола, трон под Амаласунтой пошатнулся. Для того чтобы сохранить за собой власть она предложила своему двоюродному брату стать вторым правителем. Точнее ее план предполагал, что он займет трон номинально, а управлять государством все также будет она сама. Брат согласился на такой расклад, однако уже спустя несколько месяцев с его правления, он заточил ее на острове.
Византийский император Юстиниан, который и ранее относился с большим уважением и симпатией к Амаласунте, просит об освобождении заложницы. Однако действующий правитель, он же брат Амаласунты решает и вовсе расквитаться с ней, избрав для этого варварский способ – сварить ее заживо в бане. Юстиниан был крайне разгневан таким поступком и пошел войной на остготов. Вооруженный конфликт длился 19 лет и принес обеим сторонам массу разрушений и потерь.
Клеопатра
Образ Клеопатры пытались воссоздать многие актрисы.
Пожалуй, самая известная женщина-правительница, которая сохранила о себе в истории массу противоречивых версий. Начиная от того, что она купалась исключительно в крови юных девственниц и заканчивая ее бесконечными любовными похождениями. Любовников, кстати говоря, тоже якобы казнили наутро. А еще подвергается всяческим сомнениям ее привлекательность и внешние данные. Как бы то ни было, женщиной она была роковой.
Римские историки писали о ней как о женщине с особым магнетизмом и обаянием, звуки ее голоса пленили, а сам вид Клеопатры завораживал так, что ей не смели возражать ни в чем.
Царица Египта для своего времени была исключительно образованной женщиной, знающей несколько языков, математику, философию, она интересовалась внешней политикой, обладала живым и неординарным умом. При этом умела развязывала войны и редко просчитывалась. Она не побоялась отравить родных, которые могли претендовать на трон, но при этом понимала, что опасность грозит и ей самой.
судя по реконструкции лица, Клеопатра должна была выглядеть примерно вот так.
Умело используя свое магическое очарование, она начинает искать себе покровителя и защитника. Так сходится с Юлием Цезарем, который благоволит ей. Он помогает ей занять престол и берет ее под свое крыло, всячески оберегая и защищая ее. Но знать была крайне недовольна таким положением вещей и старается вернуть руководство государством, в результате погибает защитник Клеопатры.
Царица вновь бежит в Египет и там находит утешение в объятиях Марка Антония, который тоже станет жертвой любви к Клеопатре. Даже в Египте она затеет несколько интриг, запутает заговоры, которые станут причиной смертей. После того как все ее надежды занять престол снова, улетучились, она предпочла принять змеиный яд.
Елена Троянская
Диана Крюгер в роли Елены Троянской.
А эта история, пожалуй, самая известная среди тех, в которых глупые и порочные женщины развязали целую войну, стоившую жизней тысячам воинов. Итак, Елена Троянская была так великолепна, что даже поэты (а они-то уж видывали всякое) теряли дар речи при виде ее. Они описывали ее так, словно у нее были огромные кроткие глаза, маленький ротик и прекрасная грудь. Во славу последней даже были отлиты чаши. По аналогии форм.
Вот такая красотка была замужем за Менелаем, который тоже был отнюдь не последним человеком – правителем, воином и вообще вполне себе привлекательным мужчиной. Но она легко променяла его на юнца Париса. Брак с Менелаем длился десять лет, то есть Елена не была юной глупышкой, способной повестись на песни и обещания принца, когда у нее был настоящий король. И вот, согласно легенде, Елена бежит в Трою, причем, не просто прихватив свои платья и украшения, но и опустошив казну.
А на картинах Елена выглядела вот так.
Менелай, узнав о предательстве, рвет и мечет (вполне предсказуемая реакция) и отправляется войной на Трою. Так и началась многолетняя война между Троей и Грецией, которая унесла жизни достойных мужей, в том числе Гектора и Ахилла. Елена же якобы очень скоро пожалела о содеянном и готова была кусать свои прекрасные локти. Впрочем, ее законный супруг, после того ворвался в Трою, первым делом бросился в спальню Париса (ну а где же еще быть Елене) и хотел расквитаться с неверной женой, но почему то снова обмяк перед Еленой-прекрасной, подхватил на руки и унес домой.
Гомер, поведавший об истории Трои так постарался очернить Елену и выставил ее главной виновницей войны, будто бы конфликтов по иным причинам в ту пору и не происходило вовсе. Троя находилась на выгодном месте, на стыке сразу двух морей – Черного и Средиземного. Благодаря этому троянцы жили богато, поскольку контролировали морские пути. Это не могло не злить соседей, которые по-черному завидовали такому положению дел. Потому красота и неверность Елены, вероятнее всего, лишь разменная монета и повод.
Юста Грата Гонория
Сумела разжечь войну одним лишь письмом.
Сестра императора Западной Римской империи известна тем, что у них с братом были крайне накаленные отношения. Валентиниан уж слишком рьяно следил за честью сестры, окружив ее десятками евнухов. Оно и неудивительно, ведь слишком прыткий поклонник мог бы завладеть через сестру престолом, не говоря уже о наследниках, которые тоже обладали бы этим правом.
Справедливости ради стоит заметить, что ждала она долго, а по тем временам очень долго. Но брат нарушать ее монашескую жизнь женихами не торопился, тогда, доведенная до отчаяния девушка написала письмо вождю гуннов – Атилле и предложила ему жениться на себе. Поговаривают, что даже приложила к письму кольцо. Один из ее евнухов доставил записку адресату и последний был весьма польщен. Во-первых, он обожал женщин, даже если бы для этого пришел жениться. Во-вторых, был известен своей жестокостью и алчностью. К тому же совсем недавно он потерпел поражение и уступил римлянам на Каталаунских полях. Свадьба с принцессой могла сулить в качестве приданого римские земли.
Атилла так и не сумел добраться до Гонории.
Конечно же, никто не отдал принцессу просто так, что крайне разозлило Атиллу, он, собрав огромную армию, идет к римским стенам, разрушив все города, встречающиеся на его пути. Жители Рима были в ужасе, видя, какая беда на них надвигается. Однако император вовсе не торопился отдавать сестру замуж за варвара. Он сослал ее в Константинополь и выдал там замуж за сенатора. Сенатор был стар, но не в этом суть.
Атиллу уговорили не нападать на город, в котором уже нет Гонории, он направился в Константинополь. Но заполучить принцессу ему так и не удалось, он умер на одном из пиршеств, так и не познав любви той, ради которой затеял военный поход.
Ла Кава
Ла Каве король был не по нраву.
В отличие от своих предшественниц, Ла Кава не была коронованной особой, хотя и не простых кровей. Она была дочерью графа. Сама же девушка была весьма привлекательной и ровно же настолько упрямой и гордой. Так, несмотря на то, что она приглянулась самому королю, она вовсе не спешила отвечать ему взаимностью. И это, несмотря на то, что она за ней вообще-то пытался ухаживать.
Но и король к отказам не привык. Однажды, заманив ее хитростью, он решил взять неприступную девушку силой. Обесчещенная девушка обо все рассказала отцу. Он, кстати был не только графом, но и комендантом крепости, которая закрывала путь на полуостров. Отец был вне себя от ярости, но решил, что месть – это блюдо, которое подают холодным и стал выжидать. Такой случай вскоре представился.
Однажды он открыл ворота крепости арабам, тем самым поспособствовав полному уничтожению королевства. Короля-насильника убили в первом же сражении. Безусловно, кроме него погибла еще масса ни в чем не повинных людей, однако об этом ли речь, если оскорблена дочь?
Элеонора
Известно, что Элеонора была рыжей и очень темпераментной.
Отношения с мужчинами и манипулирование землями этой женщины стали причиной Столетней войны. Рыжеволосая красавица уже в 15 лет становится наследницей огромного состояния – Аквитании и графства Пуату. Однако самостоятельно распоряжаться своим имуществом она не могла, поскольку все это могло принадлежать только ее мужу. Поспешили со свадьбой, король быстро женил своего сына (будущего короля) на герцогине и стали они жить поживать. Однако муж Элеоноры, ставший к тому времени королем, вовсе не интересовался супругой, он был крайне набожен.
А потом она взяла и развелась с королем.
А вот у Элеоноры отбоя не было от мужчин. Она мало того была хороша собой, так еще и умна, темперамента. Мужчины, причем весьма высокопоставленные, оказывали ей знаки внимания. Король это замечал и негодовал. Случилось по тем временам невиданное – супруги развелись. Элеонора возьми, да и выскочи замуж за английского принца, которому на тот момент было 18 лет.
Элеонора имела полное право забрать с собой свои земли, которые достались ей по наследству. А это, вообще-то составляло почти половину страны. Французы не одобрили такого решения, а что случилось дальше история и так отлично помнит.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии