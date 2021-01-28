Секрет главных красавиц в мировой истории: Действительно ли с их лёгкой руки развязывались войны

Королева Марго

Изабелла Аджани в роли королевы Марго.

Детский портрет королевы.

Королева Брунгильда

Кристанна Локен в роли Брунгильды.

Гравюра о конце королевы.

Амаласунта

Онор Бэкман в роли Амаласунты.

Судьба царицы оказалась незавидной.

Клеопатра

Образ Клеопатры пытались воссоздать многие актрисы.

судя по реконструкции лица, Клеопатра должна была выглядеть примерно вот так.

Елена Троянская

Диана Крюгер в роли Елены Троянской.

А на картинах Елена выглядела вот так.

Юста Грата Гонория

Сумела разжечь войну одним лишь письмом.

Атилла так и не сумел добраться до Гонории.

Ла Кава

Ла Каве король был не по нраву.

Элеонора

Известно, что Элеонора была рыжей и очень темпераментной.

А потом она взяла и развелась с королем.