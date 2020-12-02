«Вредная» еда, которая может приносить пользу

Некоторые «вредные» продукты могут приносить пользу. Удивительно, но это факт.
Стоит ли отказываться от любимых вкусняшек? Проверьте, возможно, некоторым лакомствам нужно дать второй шанс.
Мороженое
Конечно, мы говорим только о натуральном мороженом без растительных жиров и топпингов. Выбирайте стандартный пломбир. В нем содержатся сразу несколько полезных минералов, кальций и фосфор, которые поддерживают здоровье костей. Также мороженое поможет уменьшить негативные последствия стресса. Мороженое состоит из молока. А оно, в свою очередь, является натуральным успокоительным и расслабляющим средством.
Сгущенное молоко
Чтобы отыскать полезное сгущённое молоко, сначала изучите его состав. Правильная сгущенка состоит из сахара и молока. Если в продукте содержатся растительные жиры, его покупать не стоит. Употребляйте не больше 2 ложек сладости в день, чтобы поддерживать нормальный уровень кальция в организме.
Пальмовое масло
Врачи рекомендуют отказаться от переработанного пальмового масла, которое добавляют в выпечку и другие сладости. При этом натуральным маслом холодного отжима можно смело заправлять любимые овощные салаты. Полезный продукт содержит соединения, которые снижают риск инсульта и болезней мозга. Плюс ко всему пальмовое масло насыщено витамином А, который положительно влияет на зрение и состояние кожи.
Сало
Польза сала — это не миф. Продукт и правда полезен. Многие диетологи рекомендуют 20−30 г сала для снижения уровня «вредного» холестерина в крови. Также благодаря арахидоновой кислоте и витаминам A, E и D сало поддерживает здоровый иммунитет. Главное — знать меру.
Жевательная резинка
Жвачка активизирует выделение слюны и избавляет вас от вредного налета. Конечно, чтобы резинка приносила только пользу, ее следует жевать только после еды и не дольше 10 минут. Еще важное замечание — выбирайте жвачку без сахара.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
( Читать дальше... )
Продолжение этого поста -> ЗДЕСЬ
Свежие комментарии