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Святые грешники: 7 римских пап, для которых закон не писан

Святые грешники: 7 римских пап, для которых закон не писан

Со времен основания христианской церкви, Папа Римский считается преемником Святого Петра и является безраздельным главой Святого Престола. Разумеется, положение обязывает понтифика соответствовать строгим моральным требованиям и быть для верующих наглядным примером всех христианских добродетелей. Но на деле далеко не все понтифики имели кроткий нрав, а уж к соблюдению целибата (обета безбрачия) некоторые и вовсе относились формально.

Святые грешники: 7 римских пап, для которых закон не писан

Считается, что первым папой в истории церкви являлся Апостол Петр. С тех пор на папском престоле поменялось 266 пап, 80 из которых были канонизированы. Первые папы, возглавлявшие католическую церковь, были настоящими мучениками, и большинство из них были убиты или замучены римлянами, варварами, сарацинами и другими несознательными атеистами.

 

Святые грешники: 7 римских пап, для которых закон не писан

 

После того, как гонения на христиан завершились, количество святых на этой должности уменьшилось, и из 80 понтификов за период с 701 по 2014 год были канонизированы только 4. Папы «новой формации» вели своеобразный образ жизни — среди них были такие, кто в доспехах и с мечом руководили Крестовыми походами, дрались на кулаках с соперниками в теологических спорах, травили оппонентов мышьяком и рицином, а также как могли предавались сластолюбию.

Святые грешники: 7 римских пап, для которых закон не писан

Мы выбрали 7 пап, которые особенно отличились на любовном фронте и оставили после себя устойчивую славу «ходоков».

1. Иоанн X (860−929 гг)

Святые грешники: 7 римских пап, для которых закон не писан

Рожденный во грехе сын священника и монашки, Иоанн Х, если верить многочисленным свидетельствам современников, не проявлял к церковным делам ни малейшего интереса. Все внимание папы было приковано к слабому полу, и все 16 лет, которые он провел во главе церкви, были насыщены непристойными приключениями и поиском финансов для содержания фавориток.

Одна из любовниц Иоанна X, Теодора, родила ему дочь Мароцию, которая заняла место матери в постели развратного папы после ее смерти. Период правления этого папы считается одной из наиболее позорных страниц в истории католицизма.

2. Иоанн XII (937 — 964 гг)

Святые грешники: 7 римских пап, для которых закон не писан

Еще один Иоанн, которого больше христианства заботило внимание женского пола. Грубый, недалекий и сластолюбивый папа превратил свою резиденцию — Латеранский дворец, в настоящий притон с блэкджеком и блудницами. Лиутпранд Кремонский, историк и дипломат, в своих мемуарах приводит примеры недостойного поведения папы, в том числе сожительство со служанками и собственной племянницей.

Известно, что умер Иоанн XII крайне нехорошо — во время любовных утех его ударил копытом в темя сам Сатана. По крайней мере так говорили приближенные папы. Историки не склонны мистифицировать смерть старого развратника. Одни пишут, что того хватил удар во время секса с некоей Стефанеттой, а другие — что папа не смог переварить пару тумаков от обманутого мужа одной из своих пассий.

3. Бенедикт IX (1012 — 1055 гг)

 

Святые грешники: 7 римских пап, для которых закон не писан«Демон, вырвавшийся из Преисподней и принявший облик папы» — так простенько и со вкусом описывали профессиональные и человеческие качества Бенедикта IX. «Заслуги» этого преемника Апостола Петра настолько существенны, что их не берется замалчивать даже «Католическая энциклопедия». В книге этот понтифик описан как человек, совершенно не уважавший церковь и конкретно Святой Престол. За солидный срок правления Бенедикта IX сумел несколько раз опустошить папскую казну, непрерывно инвестируя средства в достаточно замысловатые оргии с участием женщин, мужчин и даже животных. Три раза Бенедикта IX гнали из Ватикана половыми тряпками, но он трижды умудрялся вернуть себе должность. Четвертый раз наконец-то оказался удачным, и понтифик-затейник умер от скуки в одном из отдаленных монастырей.

4. Павел II (1417 — 1471 гг)

Святые грешники: 7 римских пап, для которых закон не писан

Этот «божий наместник» объединял в себе все возможные пороки, в том числе прелюбодеяние, стяжательство и чревоугодие. Также ни для кого не было тайной, что старик предпочитает не молодых служанок, а юных пажей. Жизненный путь Павла II прервался рано даже по средневековым меркам, в 54 года. Согласно официальной версии, папа умер объевшись дыней, но всем приближенным было отлично известно, что распутника хватил удар во время развлечений в компании молодого слуги.

5. Александр VI (1431 — 1503 гг)

Святые грешники: 7 римских пап, для которых закон не писан

Родриго Борджиа, занимавший Святой Престол под ником Александр VI, никогда даже не пытался скрыть свои любовные похождения и детей, родившихся от плановых и случайных связей. Достоверно известно о четырех потомках, которых родила папе его любовница Ванноцца Катанеи (Vannozza Catanei). Также папе приписывают еще пятерых отпрысков, о матерях которых ничего не известно.

Любвеобильный Родриго называл своих незаконнорожденных детей племянниками и не стеснялся назначать на самые ответственные и «хлебные» должности. Его сын Чезаре стал кардиналом и, также как и папаша, игнорировал целибат, открыто женившись на французской дворянке с неплохим приданным.

6. Юлий II (1443 — 1513 гг)

Святые грешники: 7 римских пап, для которых закон не писан

Юлий II плевал на обет безбрачия еще до вступления в должность. Точно известно, что папы была дочь Феличе делла Ровере, которую он удачно пристроил замуж за богатого дворянина. Несмотря на наличие как минимум одного отпрыска, за этим понтификом закрепилась репутация заядлого содомита, готового оплачивать мужскую любовь из казны Ватикана.

Современники вспоминали, что тело Юлия II было покрыто «позорными язвами». Вероятнее всего речь шла о сифилисе, которым наградил папу один из его любовников. Умер папа как и полагается человеку нехорошему — «от жара». Эта формулировка в те времена могла обозначать что угодно, начиная от воспаления легких и заканчивая отравлением завистниками.

7. Юлий III (1487 — 1555 гг)

Святые грешники: 7 римских пап, для которых закон не писан

Папство этого понтифика было достаточно беспокойным. Вокруг Юлия постоянно возникали скандалы и интриги, в основе которых лежала его любовь к мужчинам. Понтифик не особо скрывал свою ориентацию — однажды он подобрал в трущобах Пармы нищего 15-летнего подростка Инноченцо дель Монте, даровал ему титул и земли, а также сделал кардиналом.

Поэт Джироламо Мудзио в одном из своих писем к правителю Милана писал, что папа «горделив, порочен и совершенно ненормален». Дурная слава мужеложца и педофила преследовала Юлия III до самой смерти. Его фаворит Иннноченцо, оставшись без покровителя, ввязался в неприятные истории с убийствами и изнасилованиями и был выставлен жителями Рима за ворота с лишением всех титулов и материальных благ.

 

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