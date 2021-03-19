Из какого странного пистолета стрелял герой Кристиана Бейла в фильме «Эквилибриум»

В 2002 году в свет вышел американский фильм-антиутопия «Эквилибриум» с Кристианом Бейлом в главной роли. Хотя картина получила смешанные отзывы критиков, она понравилась многим простым зрителям. Герой Бейла – клирик, на протяжении всей картины орудовал странным, но подозрительно знакомым для большинства людей пистолетом. Что же за оружие переделали для фильма мастера по реквизиту?
Пистолеты из фильма. |Фото: pikabu.ru.
Картина-антиутопия «Эквилибриум» режиссера Курта Уиммера от 2002 года была снята по мотивам книги писателя Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» (температура, при которой воспламеняется бумага). Действие происходит в мире после Третьей мировой войны в техно-фашистском обществе, где государство при помощи пропаганды и специальных наркотиков подавляет в людях всякое проявление эмоций. Главный герой в исполнении Кристиана Бейла – клирик, сотрудник органов государственной безопасности, занимающийся уничтожением культурных ценностей прошлого и устранением неблагонадежных элементов общества.
Фильм получился интересный, но наивный и нелепый. |Фото: modgames.net.
На протяжении фильма герой Бейла использует с одно стороны очень странный, но в тоже время предельно знакомый пистолет. Удивительного в этом ничего нет, так как за основу киношного пистолета мастера по реквизиту взяли вполне себе реальный, а именно - Beretta 92FS. Более того слишком сильно тюнинговать «Беретту» не стали: прикрепили пластиковую накладку с нижней части ствольной коробки, а также поставили вместо штатного предохранителя поставили селекторный переключатель режимов огня как у американской штурмовой винтовки М-16.
За основу была взята итальянская Беретта. |Фото: wallpapershome.com.
Настоящая Beretta 92FS была создана в Италии в 1972 году. Производством пистолета занимается Beretta Gardone с 1975 года. На вооружение самой Италии пистолет приняли в 1980 году. Спустя 5 лет итальянский пистолет выиграл конкурс Пентагона и стал основным еще и для армии США, заменив морально устаревающий легендарный М1911. Всего в период с 1985 по 1995 год американцы закупили для своих вооруженных свил более 1 млн итальянских пистолетов по цене 178 долларов за штуку.
Очень популярный пистолет. ¦Фото: warweapons.ru.
Не модифицированная Beretta 92FS имеет габариты 217х38х137 мм. Весит 0.95 кг. Заряжается пистолет патронами 9х19 мм Парабеллум. Начальная скорость пули составляет 390 м/с. Боепитание пистолета осуществляется из магазинов емкостью 9 мм.
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