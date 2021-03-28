Корифеи жанра: что стало с популярными юмористами из 90-х

Помните, как раньше с экранов телевизоров до нас доносилось «здравствуйте, дорогие мои», «абалдеть, а я думал, скунс», «тёщенька», «слышь, Вовановна, это я, Коляновна»… Это и многое другое вызывало у нас смех и положительные эмоции. Время было такое. Потом на смену этим пришли новые шутки и новые лица, а теперь отлично посмеяться можно и просто в интернете. А что же стало с корифеями юмора, чем они сейчас живут? Об этом узнаете в посте.



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