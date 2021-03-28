Корифеи жанра: что стало с популярными юмористами из 90-х

Помните, как раньше с экранов телевизоров до нас доносилось «здравствуйте, дорогие мои», «абалдеть, а я думал, скунс», «тёщенька», «слышь, Вовановна, это я, Коляновна»… Это и многое другое вызывало у нас смех и положительные эмоции. Время было такое. Потом на смену этим пришли новые шутки и новые лица, а теперь отлично посмеяться можно и просто в интернете. А что же стало с корифеями юмора, чем они сейчас живут? Об этом узнаете в посте.
Ефим Шифрин
Советский и российский актер, Ефим Шифрин, еще в 90-х создал свой «Шифрин-театр», которым он и руководит по сей день. Он много играет на сцене, принимает участие в телепостановках, пробует себя в качестве актера в фильмах и певца. Ефим Шифрин является автором книг «Театр имени меня» и «Личное дело Ефима Шифрина» . В последнее время в интернете появляется много фотографий спортивной фигуры актера, и не случайно, ведь Шифрин уже долгое время занимается бодибилдингом. Так же артист мелькает на экране в качестве члена жюри различных телешоу.
Регина Дубовицкая
Регина Дубовицкая известна как бессменная ведущая программы «Аншлаг». Всем известно, что эта юмористическая телепередача объединяла в себе всех популярных в то время артистов-юмористов, сатириков, пародистов, предоставляла им возможность выступать по телевидению со своими номерами. Нетрудно заметить, что в последнее время Регина Дубовицкая редко появляется на телеэкране. Многие связывали данный факт с автомобильной катастрофой в Черногории, в которую Дубовицкая попала вместе с Еленой Воробей в 2007 году, после чего оказалась в реанимации с переломом правого бедра. Но сама актриса уверяет, что после болезни она оправилась и чувствует себя хорошо. Так же ведущая не скрывает, что постоянно делает пластические операции, последняя из которых имела место в 2015 году. Живет Регина Дубовицкая в подмосковном доме недалеко от аэропорта Шереметьево.
Геннадий Ветров
Человек-улыбка, человек-оркестр, человек-позитив, – именно так всегда выглядел на экране Геннадий Ветров, заслуженный артист России, писатель, сатирик, актёр, юморист, пародист, певец. Свою активную творческую деятельность на телевидении Ветров начал в 1989 году, выпустив ряд сольных юмористических передач. А в 1999 году его взяли в ряды «Аншлага». В начале 2000-х Ветров создал собственный театр «Ветренные люди», где он и трудится на данное время. А совсем недавно у артиста и его третьей жены, Оксаны Вороничевой, появилась маленькая дочь.
Елена Воробей
«Ну, возьмите меня!», – вот ее и взяли. С 2000 года артистка, Елена Воробей, блистала на сцене «Аншлага». Затем, она снималась в нескольких фильмах «Двенадцать стульев», «Осторожно, Задов!», «Это все цветочки», «Бриллианты для Джульетты», а с 2008 года принимала участие в разных телевизионных передачах: «Две звезды», «Танцы со звездами». В 2012 году Воробей получила звание Заслуженной артистки Российской Федерации. Сейчас актриса продолжает сниматься в телепередачах и ездит с гастролями по стране.
Клара Новикова
Визитной карточкой артистки стал легендарный номер Тёти Сони, вызвавший широкое признание людей по всей стране. В начале 90-х Клара Новикова снималась в «Аншлаге» и стала одной из главных звёзд данной телепередачи. Параллельно она работала на сцене Московского театра эстрадных миниатюр, руководителем которого был в то время Михаил Жванецкий. В конце 90-х стали появляться новые молодые артисты и Новикова начала потихоньку сдавать свои позиции. Но она стала искать себя в новой деятельности и в 2001-м году она написала и выпустила роман «Моя история», который стал довольно популярен среди читателей СНГ. В настоящее время Клара Новикова выступает в качестве драматической актрисы в израильском театре «Гешер».
Юрий Гальцев
«Смехопанорама», «Ветровик, или Рояль в кустах», «Юрмалина», «Измайловский парк», «Аншлаг», – наверняка вы видели артиста, Юрия Гальцева, хотя бы в одной из этих юмористических передач. Так же он широко известен и своими ролями в кино и театре. Со своей женой, Ириной Ракшиной, Гальцев прожил в браке почти 30 лет. Но недавно юморист оказался внутри пикантного скандала: его стали часто видеть в компании с 24-летней актрисой Марией Насыровой. Именно с ней Гальцев появляется на светских мероприятиях и не скрывает своего трепетного отношения.
Евгений Петросян
Да, было время, когда выступления Евгения Петросяна собирали целые залы, а его шутки были актуальны и остры, но все меняется. Петросян и его проекты теперь подвергаются насмешкам поколения, так называемого, нового юмора. В интернете существует куча мемов с изображением Евгения Петросяна, которые обычно используют для характеристики совсем не смешной шутки. Конечно, такое негативное отношение людей к творчеству Петросяна не оставляет его равнодушным, актёр глубоко переживает каждый выпад в его сторону. Но все же он не сдается и работает над новыми проектами. Все же его «Петросян-шоу», выходящее на телеканале «Россия», имеет свою аудиторию.
Елена Степаненко
Евгения Петросяна совершенно невозможно представить без его верной спутницы, супруги, Елены Степаненко. Вместе они работали в Государственном театре миниатюр, вместе создавали юмористические программы. Сейчас Елена Степаненко продолжает свою творческую деятельность, принимает участие в съемках новогодних сказок-мюзиклов на телеканале «Россия» и активно гастролирует по стране в качестве артистки разговорного жанра.
Святослав Ещенко
После удачного знакомства с Евгением Петросяном молодого юмориста, Святослава Ещенко, пригласили участвовать в «Смехопанораме». Затем, началась его сольная карьера, гастроли, известность. Уже в 2000-м году артист сумел разработать и выпустить свою собственную эстрадную программу «Российской Сбродвей». С тех пор он то и дело радует зрителей своими новыми проектами. Актер по сей день активно гастролирует, а вот, чем он еще занимается: «Я очень люблю природу. У меня есть огород, на котором я между гастролями сажаю овощи, фрукты, зелень. Это хороший повод, чтобы смыться на природу. В этом году у меня столько уродило огурцов, что я отдавал их мешками в детский дом».
Николай Лукинский
«С Новым годом. Пошель на фиг», – эту фразу из монолога темнокожего студента знает, наверное, каждый. Свой звёздный путь артист начал в театре Леона Измайлова, потом перекочевал в «Аншлаг», где приобрел мгновенную популярность среди простых зрителей. Лукинский принимал участие в нескольких шоу «Первого канала»: «Король ринга» и «Две звезды». В данный момент он продолжает гастрольную деятельность, монологи ему, правда, пишут другие артисты.
Виктор Коклюшкин
Визитная карточка этого хорошо знакомого многим писателя-сатирика и юмориста – гнусавый голос, обладающий стопроцентной узнаваемостью. За свою жизнь Коклюшкин перепробовал множество профессий, повидал разные этапы становления государства, так что все его монологи – взгляд изнутри человека воспринимающего и анализирующего мир вокруг. Он – обладатель множества престижных литературных премий за свои труды. На сегодняшний день он – успешный литературный автор и семьянин.
Братья Пономаренко
Свою творческую деятельность братья Пономаренко начинали под руководством Евгения Петросяна в его программе «Кривое зеркало». В данный момент они продолжают гастролировать с концертами, а так же принимают участие в пародийных шоу на телевидении.
Сергей Дроботенко
В далеком 1993 году Сергей Дроботенко начал работать на радиостанции «Европа+Омск», после чего, со слов юмориста, его голос мгновенно узнавали, хотя в лицо его не знал никто. Параллельно он организовывает свой театр миниатюр «БИС». Первое выступление Дроботенко состоялось в 1996 году в омском ДК «Звёздный» при полном аншлаге. В дальнейшем он работал в качестве сценариста, выступал с миниатюрами и гастролировал, что успешно делает и по сей день.
Светлана Рожкова
Заслуженная артистка России, Светлана Рожкова, начала свой путь к успеху после окончания ГИТИСА. судьба свела ее с Евгением Петросяном, а затем, с Региной Дубовицкой. Ее легендарные монологи на житейские темы не могли оставить равнодушными сердца зрителей нашей страны. Сегодня Светлана Рожкова активно гастролирует, живет в российской столице и часто бывает в городе своего детства и юности Кисловодске.
Михаил Вашуков
Заслуженный российский артист, куплетист, Михаил Вашуков известен в своем дуэте с Николаем Бандуриным. В 2005 году их дуэт распался, и с тех пор они ведут сольную деятельность.
Николай Бандурин
Этот уникальный человек является единственным в стране куплетистом, работающим с редчайшим инструментом – концертиной. Николай Бандурин продолжает радовать российских зрителей куплетами, частушками собственного сочинения. Его частенько приглашают в качестве ведущего на разные корпоративные мероприятия. Так же он является доцентом МГУКИ и педагогом по актёрскому мастерству. В 2013 году на аллее звезд в Геленджике была открыта его звезда. Говорят, популярный дуэт куплетистов распался по решению как раз Николая Бандурина, так как он получал меньше денег, чем Михаил Вашуков. На то время его зарплата составляла 75 тысяч рублей за один концерт.
Владимир Винокур
Народный артист России, пародист, Владимир Винокур, еще в 1989 году основал свой «Театр пародий Владимира Винокура», которым руководит по сей день. А в прошлом году Владимир Винокур стал дедушкой, дочь Настя подарила ему внука Фёдора!
Максим Галкин
Юный и талантливый артист, Максим Галкин, прославился тем, что делал отличные пародии на политиков и звезд российской эстрады. «Крёстным отцом» для Галкина стал Михаил Задорнов, который взял его с собой в полугодовалый тур, после возвращения из которого карьера Максима стремительно пошла в гору. Затем, он сменил на посту ведущего Дмитрия Диброва в телешоу «О, счастливчик!» и далее неоднократно являлся ведущим различных телевизионных проектов. На его счету несколько киноролей. В данный момент он растит двоих детей и все так же активно занимается творческой деятельностью, являясь ведущим проекта «Максим Максим».
Группа Экс-ББ
Первоначально этот творческий коллектив назывался «Экс-Бим-Бом», отделившись от коллектива «Бим-Бом». Наверняка все помнят их яркие и задорные музыкальные номера, демонстрирующиеся в том же «Аншлаге». В 2007 году один из участников группы, Вадим Сорокин, скончался. Группа распалась. Активный участник коллектива Гия Гагуа создал свою шоу-группу под названием «Экс-ББ-Гия». Два других участника, Александр Калинин и Александр Озеров, создали свой коллектив — группу «Нэкст-ББ». Но в 2012 году они вновь объединились и сегодня ведут активную гастрольную деятельность, принимают участие в праздничных телеконцертах.
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